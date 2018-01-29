Младшая дочь Каримова стала неудавшейся копией Меланьи Трамп

Младшая дочь первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова Лола оказалась в центре внимания. Пользователям бросилось в глаза стремление женщины быть похожей на Меланью Трамп.

39-летняя Лола Каримова-Тилляева, видимо, нашла идеал для подражания в лице жены президента США Дональда Трампа. Несмотря на то что Меланья на восемь лет старше Лолы Исламовны, бывшая фотомодель до сих пор прекрасно выглядит. Что касается дочки Каримова, та всеми силами старается походить на Меланью, но получается у нее не очень.

Цвет волос, прическа, губы, даже участие в фотосессиях – Лола Каримова пытается быть похожей на своего кумира. К сожалению, подписчики девушки в социальных сетях не могут оценить стремления Лолы. "Дичь какой-то (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Никакой красоты не видно!!!" – пишут комментаторы.

Публикация от Lola Karimova-Tillyaeva (@lola_tillyaeva) Янв 26, 2018 at 9:58 PST

На сайте Лолы Каримовой-Тилляевой можно найти ее старые фотографии. На них дочь президента еще со своим цветом волос и другим макияжем, не делающим ее неудачной копией Меланьи Трамп. На ранних кадрах Лола действительно выглядит красивой и самобытной девушкой.

Публикация от Lola Karimova-Tillyaeva (@lola_tillyaeva) Дек 5, 2017 at 8:13 PST

Однако со временем становится заметно, как Каримова-Тилляева начинает все сильнее подражать первой леди США. Поменялся цвет волос, изменился подход к выбору одежды и макияжу. Фотографии в Instagram выдают все большее сходство с Меланьей.

Публикация от Lola Karimova-Tillyaeva (@lola_tillyaeva) Сен 3, 2017 at 7:56 PDT