Люксовый отдых в Таиланде

Если вы хотите отдохнуть от городской суеты и считаете, что сделать это можно только в элитном отеле, то выбирайте Таиланд. Вас ждет огромный выбор курортов, и везде – райская природа, теплое море и развитая инфраструктура.

В Бангкоке, на Пхукете и на небольших островах представлены все известные мировые цепочки отелей, среди которых есть и гостиницы Deluxe. Местные отельные сети с экзотическим колоритом также достойны внимания – здесь вы окунетесь в местный колорит и непременно влюбитесь в тайскую культуру.

Можно забронировать готовый пакетный тур или подобрать индивидуальный по вашему усмотрению – любой вариант возможен в турагентствах Coral Travel. Индивидуальный тур поможет совместить в одной поездке любые впечатления и направления, например, отдых на островах плюс несколько дней в Бангкоке. Многие выбирают именно такое сочетание, чтобы почувствовать контраст между насыщенной и веселой жизнью столицы и райским респектабельным отдыхом на небольших островах.

БАНГКОК

Бангкок – современный мегаполис с ярким азиатским колоритом. Здесь вы найдете десятки отелей Deluxe и сотни исторических достопримечательностей, например, храмовые комплексы, среди которых наиболее популярен Королевский Дворец. Гостей Бангкока также привлекают живописные плавучие рынки, огромные торговые центры, где можно совершить выгодный шопинг. Немало удовольствия можно получить, изучая известные рестораны и бары, а также ночные клубы и дискотеки столицы.

В каждом люксовом отеле вам предложат качественные спа-услуги и традиционный массаж. Во многих отелях Deluxe вас также ожидают ночной бар и своя дискотека, а рестораны предлагают блюда как азиатской, так и европейской кухни.

ПАТТАЙЯ

Паттайя – это популярный демократичный курорт на берегу Сиамского залива. Наиболее известен насыщенной ночной жизнью, гоу-гоу барами и близостью к Бангкоку. Люксовые отели располагаются в отдалении от центра курорта и ночной жизни, имеют свои участки пляжа, поэтому отлично подойдут для тех, кто ищет уединенного отдыха, но не против выбраться из отеля на вечеринку на Walking street.

ОСТРОВ ПХУКЕТ

Самым роскошным пляжем на Пхукете считается Банг Тао, где предлагается люксовое размещение в виллах с отдельными бассейнами или же в больших номерах повышенной комфортности, с джакузи и видами на бухту и тропические сады. Банг Тао образует ровную и широкую дугу, здесь никогда не бывает слишком людно.

Пляж Карон – длинный, с мелким белым песком, который издает поскрипывающий звук при ходьбе по нему. За чистотой и порядком пляжа следят работники специальных служб, поэтому набережная очень ухоженная и благоустроенная. В центре Карона находятся самые фешенебельные отели.

Пляж Ката идеален для отдыха с детьми: тихий, с пологим входом в море и светлым песком. Рядом есть несколько люксовых отелей с большими ухоженными тропическими садами, а чуть дальше от пляжа находятся множество ресторанов, баров и магазинов. Если вам больше нравится соседний Карон, но там начался ветер и поднялись волны, смело отправляйтесь на Кату – он безопасен даже в ветреную погоду.

Пляж Патонг является центральным местом всего острова – он располагается ближе всего к городу Пхукет. Это людный и пляж с очень красивой набережной, где всегда кипит жизнь. На Патонге находится несколько отелей Deluxe, они имеют большую территорию с бассейнами, спа-центрами и роскошными садами.

Рядом с Патонгом есть шумная улица ночных развлечений Бангла Роуд с множеством баров и дискотек. Любителям шопинга придется по вкусу расположенный неподалеку большой торговый центр Джанг Цейлон, где кроме магазинов можно найти огромную ресторанную зону, обустроенную на двух этажах. Ресторанов здесь не меньше сотни, они представляют кухню всех стран мира.

Пляж Камала – излюбленное место итальянцев, здесь очень красиво. Многим нравится маленький и уютный пляж Най Харн, на котором отлично отдыхать с малышами: море мелкое, совсем тихое.

Но самый лучший вариант элитного отдыха на Пхукете – это отель со своим пляжем. Таких отелей здесь немного, их прибрежные зоны отличает идеальная чистота, безопасность и комфорт. В основном же пляжи Пхукета муниципальные, по ним ходят торговцы, в тени отдыхают местные жители, а зонтики и лежаки предлагаются в аренду. Водные развлечения есть повсюду, и они безопасны. Но такие услуги, как пресный душ, раздевалка, туалет, бар с фруктами и холодными напитками, на каждом пляже выглядят по-разному.

Не стоит забывать, что, отдыхая на острове Пхукет, вы можете добраться до любого пляжа, а также до города Пхукет, где выгоднее всего делать покупки.

КРАБИ

Непревзойденный отдых в стиле "релакс" для тех, кто ценит уединение, а также мечтает насладиться белоснежными пляжами, густыми лесами, красивыми пещерами и тихим морем. Кроме того, здесь приемлемые цены на элитное размещение.

САМУИ

Этот остров находится недалеко от Паттайи, активно застраивается и развивается. Здесь очень много отличных пляжей с пологим входом в море, песчаным дном и прозрачной водой. Самуи подходит для длительного проживания и для долгого отпуска. Размещение в люксовых отелях обойдется не так дорого, как на острове Пхукет.

ШОПИНГ И КУХНЯ

Таиланд – страна древней и изысканной восточной культуры. Отсюда можно привезти много качественных и красивых подарков, таких как органическая тайская косметика, натуральные ткани, текстиль для дома, брендовая одежда и обувь, матрасы и подушки из латекса. В Таиланде можно купить резные картины из дерева, местный шелк, необычную утварь и посуду.

Особого внимания заслуживают тайские ювелирные изделия. Большие и чистые камни, оригинальный дизайн изделий и международная система сертификации – это достоинства местной ювелирной промышленности. Покупать украшения лучше прямо на одной из ювелирных фабрик, где вы к тому же можете увидеть, как мастера работают над своими шедеврами.

Лайфхак: сохраните чеки от покупок, и при выезде из страны вы сможете вернуть себе налог, так называемый VAT Refund. Если покупок было много, эта сумма может оказаться существенной.

Таиланд – настоящий рай для гурмана. Свежие морепродукты, приготовленные в необычных фруктовых соусах, – основа местной кухни. Оригинальные десерты из льда, кокосового молока и фруктов можно пробовать в китайских ресторанах, там же подают настоящую пекинскую утку. Любителям европейской кухни в Таиланде также легко найти подходящий ресторан. В этом случае в дополнение к традиционным блюдам вам предложат свежайшие морепродукты и местные фрукты.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Выбирая ресторан для ужина за пределами отеля, обратите внимание, насколько он людный. Если клиентов много, значит, кухня "с ножа", и все свежее. Если ресторан выглядит очень маленьким или безлюдным в вечернее время, кроме нескольких местных жителей, в нем лучше ничего не заказывать.

Найдите рынок и покупайте там свежие фрукты в несколько раз дешевле, чем в лавках с фруктами на первой линии от пляжа.

С детьми лучше всего посещать сетевые рестораны и закусочные. Супермаркеты "Севен-элевен" полностью безопасны: любой сок или напиток, маленькие рисовые пирожки, печенье, булочки и сладости очень вкусные и совсем недорогие. Также в этих супермаркетах можно купить необходимые предметы гигиены, разные мелочи, алкоголь. Это крупнейшая сеть супермаркетов в Таиланде, где следят за порядком и качеством продуктов.

В первые дни пребывания в стране избегайте крупных покупок. Вы еще успеете присмотреть для себя желаемое по более выгодной цене.

Услугами массажисток лучше всего пользоваться прямо в отеле или в крупном супермаркете. Настоящий тайский массаж – это искусство, которому учатся долгие годы. Уличные салоны не располагают такими профессионалами, их работники лишь имитируют приемы настоящих мастеров массажа.

Не забывайте о солнцезащитном креме для вас и ваших детей, потому что в Таиланде очень легко не только загореть, но и обгореть даже в тени под зонтиком.

Если вы отправитесь в один из буддийских храмовых комплексов, наденьте более-менее закрытую одежду, чтобы не смущать монахов. Ведите себя спокойно и с достоинством, примерно так же, как себя ведут находящиеся на территории храма тайцы. Помните, что нельзя прикасаться к изображениям Будды, облокачиваться на храмовые статуи или же фотографироваться в обнимку с ними.