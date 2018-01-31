Савченко ошарашила нелепым нарядом

Народный депутат Украины Надежда Савченко вновь удивила внешним видом. На одеяние бывшей летчицы обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

В эфире украинского телеканала NewsOne Надежда Савченко рассказала о своей зарплате. Политик разъяснила, почему ей теперь платят не 17, а 35 тысяч гривен, добавив, что не будет делиться с избирателями, хотя многие просят денег.

Для интервью депутат выбрала аскетичную черную кофту свободного кроя с белой вставкой на плече. Голобуцкий поднял ее на смех.

"Костюм героини заслуживает отдельных слов. Видимо, пиарщики пытались изобразить рубище как свидетельство бессребреничества Нади. Спонсоры агента требовали смирительную рубашку. В итоге, судя по всему, попробовали совместить", – написал он в соцсети.

"Кажется, завтрашнее полное затмение где-то началось с опережением сроков..." – с сарказмом отметил политолог. "Она сама себе дизайнер. Строчит на балконе – там машинка швейная стоит", – пошутила одна из интернет-пользователей.

Напомним, что Савченко не впервые удивила обывателей и коллег своим нарядом. Весной 2017 года она резко сменила имидж. Бывшая летчица, которая предпочитала в одежде нарочитую небрежность, запросто ходила босиком и сидела на корточках в Раде, вдруг стала выбирать женственные наряды и даже наносить макияж.