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Lifestyle

Любителям секса поставили неутешительный диагноз

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksiy Maksymenko
Обычно при слове "сексоголик" в обществе начинается радостное оживление. Это обычно воспринимается как комплимент – мол, у человека все в любовных делах в порядке – и даже лучше, чем у большинства людей. Счастливчик! На самом деле, сексоголизм – настоящая и очень неприятная зависимость, о которой сами "больные" стараются не говорить. 
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Главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин рассказал Dni.Ru о том, как отличить зависимость от хорошего сексуального аппетита, и что делать, если вы – сексоголик.

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Двойное отрицание

Секс – это либо табуированная тема для их окружения, либо повод для закомплексованных шуточек и подколов. В крайнем случае им скажут: "Да ты гигант! Нечего переживать, можно даже гордиться". Сексоголик столкнется с отрицанием и обесцениванием своей проблемы, невозможностью достучаться. И это только поспособствует одновременно ухудшению состояния и усугублению чувства вины и ненависти к себе.

Второй вариант – это ситуация, когда сексоголик считает, что с ним все в порядке, сам отрицает проблему. Но от нее страдает партнер. Сексоголик внушает своей второй половинке, что это она "неправильная". Да и партнеры сексоголиков, которые надолго остаются в таких отношениях, как правило, люди с заниженной самооценкой и многочисленными травмами. Они склонны переживать и винить себя – за то, что не способны удовлетворять, а главное сами не могут испытывать удовольствие. Вплоть до физической боли и ощущения, что они живут в ситуации психологического и сексуального насилия.

Общение в паре, где есть сексоголик, превращается в ад. Такой человек постоянно одержим одной мыслью – желанием получить сексуальное удовольствие. Хотя об удовольствии тут речи на самом деле не идет: его никогда не бывает достаточно. Очень часто непосредственно близость перестает приносить удовольствие секскоголику, переводя интимную связь в категорию жизненной необходимости.

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksiy Maksymenko

Очень важно понимать, где проходит грань между просто любовью к физическим контактам и зависимостью от них. К сексу неравнодушно большинство взрослых людей, и это не препятствует их нормальной жизни в паре, семье и обществе. Сексоголизм же разрушает жизнь человека во всех сферах.

Вот признаки, которые указывают на проблему:

Ложь. Сексоголик постоянно ищет новые и регулярные половые контакты. Для того, чтобы получать их, ему нужны легенды. Для одних женщин он половой гигант, для других брошенный возлюбленный, которому надо помочь поверить в себя в сексе. К каждой женщине сексоголик виртуозно подбирает подход. Но обычно тяга непосредственно к сексу настолько им овладевает, что простые человеческие отношения перестают его интересовать. Речь даже не о завтраках в постель или цветах на 8 марта. Простое общение, разговоры до и после непосредственно полового акта, начинают сексоголика напрягать, вызывают плохо скрываемое раздражение.

Беспричинная агрессия. Как и любая неконтролируемая тяга, сексоголизм меняет личность человека, вовремя не получившего "дозы". Результат – беспочвенный гнев, злоба, а иногда и потеря дееспособности. Чем сильнее зависимость, тем меньше больной контролирует собственные эмоции. Со временем он не может заставить себя ходить куда-то с друзьями, потом работать, потом вообще выбраться утром из постели.

Халатность. Еще один, разумеется, косвенный признак сексоголика – частые опоздания, халатное отношение к работе и любым планам. Жажда удовлетворения снижает значимость остальных жизненных событий, отодвигает их на задний план. Стоит отметить, что нередко сексоголиками становятся бывшие алко- и наркозависимые люди. 

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksiy Maksymenko

Навязчивая мастурбация. Однажды сексоголик перестает получать удовлетворение от близости даже с самым искусным партнером. Навязчивое желание секса вынуждает мастурбировать практически бесконечно. Потребность в плотских удовольствиях настолько велика, что не терпит промедления.

Секс за деньги. Сексоголики со временем понимают, что нормальный человек, нацеленный на полноценную жизнь, с ними долго не выдержит. Другое дело – союз с партнером, также склонным к деструктивному поведению, но это отдельная тема. Кроме того, сексоголик не может вкладывать свои жизненные силы даже в поддержание долгого осознанного разговора. А с кем не надо душевно затрачиваться во время секса, да и отношений не подразумевается в принципе? Конечно с представительницами первой древнейшей профессии. Регулярные услуги женщин по вызову – еще один маркер сексоголика (у женщин – аналогичная история с представителями секс-услуг). Несмотря на опасность незащищенного секса, сексоголик предпочитает именно такие контакты. Мужчинам презервативы доставляют физический и психологический дискомфорт. Женщина совершенно не думает о возможной беременности или ЗППП. Этих людей просто поглощает болезненная одержимость, а последствия и вообще вся жизнь за пределами полового акта становится в тягость.

Перечисленные черты могут встречаться и в поведении здоровых людей. В норме гиперсексуальность характерна для подростков. Но если у взрослого человека постоянно проявляются 3-4 признака из тех, которые назвал эксперт, то стоит задуматься. Вероятно, это уже стало проблемой, которая требует вмешательства специалиста. Психологи всего мира признали сексоголизм болезнью, аналогичной химической зависимости от наркотиков или алкоголя.

Не нужно стесняться обращаться к врачу. То, что может вызывать насмешки людей непосвященных, для специалиста – болезнь, которую можно вылечить. Хороший специалист никогда не допустит неделикатного обращения или унижения пациента. Он поможет выйти из того ада, в который превращается жизнь зависимого человека и его окружения. Для этого используются специальные тесты на выявление зависимости и длительная психотерапия с использованием медикаментов.


15 октября 2018, 21:20

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