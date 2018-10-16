Блестит и в перьях: Малышева поразила невероятным образом

Еда Путешествия Культура Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Праздник с Пугачевой закончился скандалом
Исхудавшая Елена Степаненко серьезно больна
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
партнеры
Вторник 16 октября
Лента новостей
14:55
Брошенная Питтом красавица-архитектор выходит замуж
14:51
Рынска рассекретила нового любовника Шнуровой
14:50
Звезда "Брата-2" откровенно рассказала об алкоголизме
14:47
Умер один из создателей цифрового телевидения
14:21
Россия и Чехия расширяют межпарламентское сотрудничество
14:13
Жесткое падение на тренировке Загитовой (видео)
13:59
Женщина упала с кровати во время секса и стала инвалидом
13:52
Санитары жестоко поиздевались над психбольным (видео)
13:41
Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой
13:38
Московский Кредитный банк представил вклад "Эксклюзив" для состоятельных клиентов
13:35
В Башкирии в частном доме сгорел трехлетний ребенок
13:13
Тело 12-летнего мальчика найдено в квартире в Нижнем Тагиле
13:01
Анастасия Приходько уходит со сцены
13:01
Малахова гордится своими рабочими ртом и грудью
12:49
"Где твоя Родина, сынок?": россияне взорвались из-за планов Нурмагомедова стать украинцем
12:48
Названа дата отправки нового экипажа на МКС
12:45
Было бы 56: душераздирающее обращение вдовы к Хворостовскому
12:25
В Москве найден мертвым бывший владелец газеты "Спорт-Экспресс"
12:13
"Три дня под окнами": у известной модели цинично отобрали маленькую дочь
12:06
Без трусов и в шубе: стареющая Волочкова выставила свои прелести
11:59
В Петербурге школьники госпитализированы с отравлением ртутью
11:47
Преобразившийся сын-фрик Яковлевой развлекся на камеру с двумя кисками
11:45
В Госдуме рассказали о ходе рассмотрения нового бюджета
11:45
В Екатеринбурге в руках у женщины взорвался пакет
11:41
Как живут под домашним арестом убившие отца сестры Хачатурян
11:39
ГК "КОРТРОС": доверие покупателей – самое ценное, что есть у девелопера
11:34
"Занималась любовью": Бондарчук шокировала синяками на коленках
11:13
Народ шарахается от картины с Трампом
11:02
Неадекватная россиянка выкопала из могилы недавно умершую мать
10:55
Сериал "Светлана" на Первом канале расскажет о судьбе дочери Сталина
10:52
Меган Маркл и принцу Гарри предсказали рождение уродца
10:43
Эннио Морриконе разнес современных музыкантов
10:33
Во Владивостоке грузовик снес мост
10:19
Ученые нашли способ затормозить старение мозга
10:18
"Рядовая история": Боярский сравнил Кокорина с Д'Артаньяном
10:16
Избиение Порошенко попало на видео
10:11
Трамвай насмерть сбил женщину в Москве
10:01
Неузнаваемая Пугачева выглядит моложе Баскова
09:55
Знаменитая актриса устроила дебош в самолете
09:45
"Верю в чудо": перед смертью актер из "Глухаря" оставил тайное письмо коллегам
09:39
Пиво исчезнет из-за глобального потепления
09:22
Малолетняя дочь Панина потрясла россиян своим запретным занятием
09:15
Это еще цветочки: раскрыт секрет подарка Путина для Меркель
09:07
На трассе под Москвой произошло смертельное ДТП
09:01
В Кремле покажут гала-концерт звезд балета "Майя Плисецкая. Посвящение"
08:38
Основатель Microsoft умер в 65 лет от рака
08:35
Хлебнувший Порошенко угрожает России украинской авиацией
08:33
Матери стало стыдно за Лизу Боярскую
08:26
Внучка Елизаветы II закатила истерику на свадьбе из-за беременности Меган Маркл
21:58
Какая опасность поджидает скрывающихся Скрипалей после отравления
21:55
Названа смертельная опасность пищевых добавок
21:55
Сообщение врача шокировало беременную Тодоренко
21:48
Жасмин не находит себе места из-за болезни сына
21:40
Неожиданный поворот в сюжете сериала "Возвращение в Простоквашино"
21:35
Террористы угнали самолет с пассажирами
21:31
В Москве иномарка упала со второго этажа парковки
21:24
"Дневник куртизанки": откровенная биография Волочковой взбудоражила народ
21:19
В Сибири воспитатели детсада протыкали детям язык
21:12
Фильм "Праздник" довел Джигурду до бешенства
21:05
В Череповце умер принц Нигерии
20:58
Под Волгоградом зверски забили женщину на глазах у детей
20:52
В Удмуртии три гомосексуалиста надругались над другом
20:42
Принц Гарри в дырявых ботинках оконфузился на свадьбе
20:41
Сбежавшая от Фадеева красотка с декольте до пупа попросила о помощи
20:40
В Татарстане молодой человек жестоко расправился с бабушкой
20:23
Жуткая авария унесла жизнь тагильчанина
20:13
"Обещал развестись": любовница раскрыла планы Марьянова перед смертью
20:13
Из Дворца бракосочетания в Тюмени эвакуировали людей
20:09
Секс с неандертальцами помог человечеству выжить
19:48
Жительница Омска сбила пенсионера на пешеходном переходе
19:46
Турчак потребовал не выпускать на экраны фильм "Праздник"
19:36
Жителей Нижнего Новгорода потряс страшный пожар
19:28
Стала известна дата свадьбы Сергея Шнурова
18:53
Кокорин сел в тюрьму на 2 года после возмущения Путина
18:48
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 октября 2018 года
18:36
"Стена позора": Рудковскую пристыдили за самолюбование
18:23
Театр им. Наталии Сац покажет балет "Путешествие Гулливера"
18:16
Городской мюзикл "Маяковский" поставили в "Театре Луны"
18:06
Раку перекрыли кислород
17:58
Отчаявшаяся Седокова объявила голодовку
17:51
Сенсационные подробности из жизни "отравителя" Скрипаля Петрова
17:41
Лукашенко крепко врезал беспредельщику Порошенко
17:40
В московском метро произошел сбой
17:32
Фадеев бесцеремонно отказался от участия в шоу "Песни"
17:29
Горячий жених довел маму Бузовой до приступа
17:27
Путин наградил избитого Кокориным и Мамаевым чиновника
17:25
Новый поворот в деле банка "Югра"
17:01
Глушаков проглотил язык после пощечины от защитника жены
16:56
Москвича отдали под суд за жестокое убийство в Крыму
16:54
Государственный Русский музей покажет 9 кругов ада в Москва-Сити
16:52
Началось строительство тоннеля БКЛ до "Авиамоторной"
16:41
Горько рыдающую Пугачеву утешил молодой фаворит
16:34
"Сбросил сразу 9 килограммов": знаменитый певец раскрыл секрет эффективного похудения
16:17
Тарасов оправдался за миллионный долг по алиментам
16:09
Скончалась отечественная чемпионка по фигурному катанию
15:45
Теряющий память Серов не узнал побитую любовницу у Шепелева
15:43
Мамаев вцепился в последний шанс избежать тюрьмы
15:35
"Теперь можно сказать": Билан рассекретил важную операцию
15:29
Сообщение о смерти Шуры шокировало россиян
15:07
В Кельне мужчина развязал стрельбу и захватил заложника
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Урока мне хватит": госпитализированный Стас Пьеха сделал заявление
"Бейте нас!": мать Кокорина закатила истерику Малахову
Пугачеву ткнули носом в грязные измены Галкина
"Обещал развестись": любовница раскрыла планы Марьянова перед смертью
Внучка Елизаветы II закатила истерику на свадьбе из-за беременности Меган Маркл
"Отмечаем": опухшая Волочкова в обнимку с мужчиной вызвала переполох
Lifestyle

Блестит и в перьях: Малышева поразила невероятным образом

Елена Малышева. Кадр 1tv.ru
Телеведущая в экстравагантном наряде пришла на закрытую премьеру фильма "Примадонна". 57-летняя Елена Малышева удивила собравшихся внешним видом.
прочитано 624 раза

Главные роли в комедии исполнили Мэрил Стрип и Хью Грант. Картина основана на реальных событиях и рассказывает историю пожилой американки Флоренс Фостер Дженкинс, эпатажной певицы, которая абсолютно не имела слуха, но была уверена в своей неотразимости.

ПО ТЕМЕ

"Не ваше!": Малышеву в детской кофточке попросили переодеться

"Вот это красотка!": Помолодевшая Малышева стала сенсацией

Сексуальная Малышева без очков произвела фурор

Сюжеты Модная критика

Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

Довольно эпатажно выглядела на премьере ленты и известная телеведущая. Елена Малышева выбрала для выхода в свет странный и запоминающийся наряд. На красной дорожке она появилась в строгом образе, которой разбавили похожая на перья сиреневая бахрома на серой длинной юбке и блестящий жакет, небрежно накинутый на плечи.

Помимо ведущей "Жить здорово!", по красной дорожке прошли и другие звезды. Это Валерия и Иосиф Пригожин, Влад Топалов, Виктор Дробыш, Арина Шарапова, Александр Стриженов с дочерью Александрой и другие, сообщает "Вокруг ТВ".

Отметим, фильм выходит в широкий прокат 18 октября. "Примадонна" была дважды номинирована на премию "Оскар", имеет и ряд других наград.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kassir.ru Заказ билетов (@vrn.kassir.ru)

 

Как писали Dni.Ru, Елена Малышева продолжает эксперименты над стилем. Ранее ведущая передач "Здоровье" и "Жить здорово!" похвасталась коллекцией нарядов, которые предложила оценить. Снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Автор: Валерия Нарская16 октября 2018, 13:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

567

комментарии

Политика

Избиение Порошенко попало на видео
Лукашенко крепко врезал беспредельщику Порошенко
Кремль оценил странные заявления Трампа о Путине
Страшные тайны: комик во власти Михаил Евдокимов

Шоу-бизнес

Рынска рассекретила нового любовника Шнуровой
Звезда "Брата-2" откровенно рассказала об алкоголизме
Цымбалюк-Романовская резко высказалась о своем уголовном сроке
Обколотая Таисия Повалий лишилась самого главного

Проишествия

Опубликована предсмертная записка актера из "Глухаря"
28-летнюю модель жестоко расстреляли в собственной машине
Подробности гибели в СИЗО актера из "Глухаря"
Как падали "Союзы"

Lifestyle

Сериал "Светлана" на Первом канале расскажет о судьбе дочери Сталина
Фильм "Праздник" довел Джигурду до бешенства
Агутин спелся со Шнуровым: вышел клип "Какая-то фигня" (видео)
Монтсеррат Кабалье скончалась после долгой борьбы с раком
Шоу-бизнес

Малолетняя дочь Панина потрясла россиян своим запретным занятием

Актер выложил неоднозначное фото
Шоу-бизнес

Внучка Елизаветы II закатила истерику на свадьбе из-за беременности Меган Маркл

Знойная красотка дважды испортила праздник принцессе
Шоу-бизнес

Матери стало стыдно за Лизу Боярскую

Родительница актрисы осыпала похвалами своего зятя
Шоу-бизнес

"Занималась любовью": Бондарчук шокировала синяками на коленках

Молодой любовник, видимо, доводит красавицу до исступления

Гороскоп

Раскрыт коварный план грезящего о войне Порошенко
Какая опасность поджидает скрывающихся Скрипалей после отравления
Астрологический прогноз с 15 по 21 октября 2018 года
Барановская не может отказаться от Аршавина

Фоторепортажи

Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой
Было бы 56: душераздирающее обращение вдовы к Хворостовскому
Как изменился больной раком Юдашкин
Затмить кумира: как двойник Анджелины Джоли покоряет мир

Спорт

Жесткое падение на тренировке Загитовой (видео)
"Рядовая история": Боярский сравнил Кокорина с Д'Артаньяном
Мамаев вцепился в последний шанс избежать тюрьмы
Неожиданный поворот в деле Кокорина и Мамаева

Регионы

Санитары жестоко поиздевались над психбольным (видео)
Военный пенсионер убил жену на глазах маленьких сыновей
Самолет с пассажирами потерпел аварию в Якутске (видео)
Кокорин сел в тюрьму на 2 года после возмущения Путина
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru