Блестит и в перьях: Малышева поразила невероятным образом
Главные роли в комедии исполнили Мэрил Стрип и Хью Грант. Картина основана на реальных событиях и рассказывает историю пожилой американки Флоренс Фостер Дженкинс, эпатажной певицы, которая абсолютно не имела слуха, но была уверена в своей неотразимости.
Довольно эпатажно выглядела на премьере ленты и известная телеведущая. Елена Малышева выбрала для выхода в свет странный и запоминающийся наряд. На красной дорожке она появилась в строгом образе, которой разбавили похожая на перья сиреневая бахрома на серой длинной юбке и блестящий жакет, небрежно накинутый на плечи.
Помимо ведущей "Жить здорово!", по красной дорожке прошли и другие звезды. Это Валерия и Иосиф Пригожин, Влад Топалов, Виктор Дробыш, Арина Шарапова, Александр Стриженов с дочерью Александрой и другие, сообщает "Вокруг ТВ".
Отметим, фильм выходит в широкий прокат 18 октября. "Примадонна" была дважды номинирована на премию "Оскар", имеет и ряд других наград.
Как писали Dni.Ru, Елена Малышева продолжает эксперименты над стилем. Ранее ведущая передач "Здоровье" и "Жить здорово!" похвасталась коллекцией нарядов, которые предложила оценить. Снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
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