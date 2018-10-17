Эксперты назвали самые опасные продукты

Эксперты из Всемирной организации здравоохранения опубликовали список самых вредных продуктов для организма человека.



Наиболее опасными они назвали дешевые колбасы и колбасные изделия из обработанных мясных продуктов. В них содержатся токсичные канцерогены, которые могут спровоцировать раковую опухоль пищеварительной и мочеполовой системы.

В список также вошли консервы и дешевые полуфабрикаты из-за наличия в них фосфатов и трансжиров. Консервированная рыба из-за окисления банки может выделять тяжелые металлы.

Дешевые сыры специалисты тоже посчитали вредными, потому что большинство из них сделано из маргарина, а не из молока. Маргарин может вызвать ожирение, привести к болезням пищеварительного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Ранее китайские ученые выявили смертельную опасность бургеров. Оказалось, что употребление сэндвичей хотя бы три раза в неделю повышает риск возникновения астмы. Медики отметили, что другие вредные продукты не оказывают столь мощного влияния на здоровье. Эксперты привели в пример сладкие газированные напитки, указав, что их пагубное действие гораздо "скромнее", чем бургеров.



