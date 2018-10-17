Названы лучшие напитки для похудения

Американские специалисты назвали пять напитков, которые помогут быстро избавиться от лишних килограммов, сообщает британский таблоид Daily Star.



Первое место занял зеленый чай. Исследование показало, что флавоноиды и кофеин, содержащиеся в нем, положительно влияют на обмен веществ и ускоряют сжигание жира. Для этого необходимо употреблять две-три чашки чая в день.

На втором месте – томатный сок. Женщины, которые употребляли 280 миллилитров сока каждый день, теряли на 50% больше веса, чем те, кто его не пил. Этот напиток также понижает уровень холестерина в крови.

Далее следует яблочный уксус, который ускоряет метаболизм. Желательно принимать две-три столовые ложки уксуса, разбавленные водой.

На четвертом месте специалисты разместили имбирный чай. Он помогает испытывать чувство сытости дольше. Тогда человек начинает есть меньше и теряет лишние килограммы.

Пятерку замыкает вода. Употребление воды в малых количествах замедляет процесс пищеварения. Чтобы этого избежать, нужно пить восемь стаканов воды в день.

Ранее австралийские ученые поставили под сомнение эффективность специальных чайных напитков для похудения. Такие чаи не помогут похудеть людям с лишним весом. Они могут лишь служить дополнением к правильному питанию и занятиям спортом, выяснили исследователи. Вместо них они советуют употреблять обычный черный или зеленый чаи.