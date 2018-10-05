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Lifestyle

Меланья Трамп нелепо копирует Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и Меланья Трамп. Фото: Dni.Ru
Первая леди США продолжает турне по Африканскому континенту. Жена американского президента Дональда Трампа выбирает подчеркнуто демократичные образы.
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Можно предположить, что Меланья Трамп вдохновилась образами герцогини Кембриджской. Всем известно, что Кейт Миддлтон любит одеваться просто, но со вкусом, не гнушаясь масс-маркетом.

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Меланья Трамп

Меланья Трамп фотомодель, дизайнер

Трамп посетила замок Кейп-Кост в Гане, в котором жили рабы перед отправкой в Америку. Там первая леди Соединенных Штатов пообщалась с вождем народа Фанти.

Для визита Меланья отказалась от любимых лодочек в пользу лоферов из Zara со змеиным принтом. А подчеркивающим фигуру платьям предпочла укороченные бежевые брюки и жакет в стиле милитари от Veronica Beard.

После экскурсии Меланья полетела в следующую страну на Африканском континенте – Малави. Туда первая леди США отправилась в голубой хлопковой рубашке, узких темно-зеленых джинсах и серых кедах. Стоит отметить, что в молодежной обуви 48-летняя Трамп выглядит по меньшей мере нелепо.

Супруга американского президента заслуженно признана иконой стиля. Вкусу экс-модели и ее умению себя держать можно только позавидовать.

Автор: Валерия Нарская5 октября 2018, 12:36
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