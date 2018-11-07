Конкурс на лучшие ягодицы завершился дракой (видео)

Потасовкой завершился финал конкурса красоты Miss BumBum – 2018 в Бразилии. Обладательницы самых красивых ягодиц пытались выяснить, у кого из них самая натуральная попа.

Церемония награждения бразильской "Мисс Попы" проходила как обычно. Неожиданно торжественность обстановки нарушила одна из участниц, не согласная с вердиктом жюри. Массажистка Алини Ува, которая по результатам голосования не вошла в тройку призеров, выскочила на сцену и сорвала наградную ленту с занявшей первое место модели Эллен Сантаны.

Свои действия Алини объяснила просто: она уверена, что победа должна была достаться ей, так как ее ягодицы – самые натуральные.

"Я схватила ленту победительницы, потому что только я по-настоящему заслужила этот титул. Я представляю здесь настоящие бразильские ягодицы, этого у меня никто не отнимет. У трех женщин, которые набрали больше всего голосов, все фальшивое, попы – чистый силикон. Это несправедливо", - приводит речь возмущенной массажистки британская Daily Mail.

Конкурс Miss BumBum проводится в Бразилии восьмой раз. Его условия запрещают использование пластической хирургии для изменения размеров или вида ягодиц. Всех участниц перед началом соревнований подвергли рентгеновскому обследованию, чтобы доказать отсутствие у них имплантов.

Победительница нынешнего конкурса в долгу не осталась. "Она забрала мою ленту, но никогда не заберет мой титул", – заявила журналистам Сантана. По словам модели, она трудилась больше других и заслужила награду: ее ягодицы – самые крепкие.