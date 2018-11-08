Секс мешает женщинам работать

Секс до начала трудового дня снижает работоспособность у женщин. Российские эксперты опровергли утверждения западных коллег о том, что утренний интим способствует трудовым подвигам.

Утренний секс нисколько не повышает желание работать. Более того, у женщин способность отдаваться труду после интима резко снижается.

Как пояснили сексологи популярной сети "Тренинг-центр "Секс.рф", занятия любовью в столь ранее время по-разному воздействуют на мужской и женский организмы. У мужчин в 6 часов утра активность гормона тестостерона превышает обычную норму на 20%, а в 8-9 утра – на 50%. Потому-то представители сильного пола, проснувшись, настроены на секс.

Что же касается прекрасной половины человечества, то ее представительницы в эти ранние часы еще не проснулись в сексуальном плане. Женские половые гормоны эстрогены начинают в большом количестве поступать в кровь лишь к середине дня. Тогда-то у них и пробуждается желание.

Есть и другая причина, по которой утренний секс не лучшим образом отражается на последующей работе. Большинство людей после интима клонит в сон. Это объясняется тем, что эндорфины, которые выделяются в процессе, приближают человека к состоянию эйфории и помогают полноценному расслаблению. Да и гормон окситоцин, который высвобождается в результате оргазма, вызывает приятную сонливость.

Сексологи уверяют, что лучшее время для женского организма – обеденный перерыв. Они напоминают, что в европейских странах сложилась целая культура мастурбации. Дамы носят в сумочке маленький вибратор, который одновременно служит флешкой. С его помощью они снимают стресс перед важными совещаниями.