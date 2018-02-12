Рецепт блинов из зеленой гречки
Рецептом блинов из зеленой гречки, придуманным шеф-поваром Максимом Голосовым, с читателями Dni.Ru поделился городской супермаркет с фирменной кулинарией "Город-сад".
Ингредиенты: вода минеральная газированная – 500 мл, мука из зеленой гречки – 1 стакан (200-250 граммов), яйцо куриное – 2 шт, соль гималайская – по вкусу, сироп топинамбура (вместо сахара) – по вкусу.
Примечание: муку из зеленой гречки можно заменить овсяной мукой (если добавить немного хлопьев в тесто, они будут воздушными) или кукурузной мукой (блины из нее есть лучше сразу, могут засохнуть).
Способ приготовления:
В отдельной емкости взбиваем яйца до плотной чуть белой консистенции. Оставляем отдельно минимум на 2-3 минуты. Так яичная масса насыщается кислородом и, соединившись с тестом, сделает его еще более воздушным. В теплую (около 30-40 градусов) воду добавляем сироп топинамбура и соль по вкусу, и всыпаем гречневую муку, размешивая венчиком или вилкой. Важно чтобы вода была действительно теплой.
В получившуюся массу вливаем ранее взбитые яйца. Все тщательно перемешиваем до полной однородности. Выпекаем блины на сковороде.
Вместо традиционного молока в рецептах можно использовать растительное молоко – кокосовое, миндальное, из кешью, кедрового ореха, кунжута, мака и любое другое, на ваш вкус. Это придает оригинальный вкус и питательную ценность блинам.
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