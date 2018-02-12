Рецепт диетических блинчиков от анорексички из "Дома-2"
Своим способом приготовления традиционного масленичного лакомства Маша Кохно поделилась с пользователем Instagram @dom2magazine. В списке ингредиентов значатся: два белка, один желток, три столовые ложки кукурузного крахмала, 130 миллилитров обезжиренного кефира и сахарозаменитель.
Далее описывается простой способ приготовления. "Смешиваем яйца и все сыпучие ингредиенты. Добавляем кефир. Жарим на сухой сковороде, без масла. Вуаля! Калорийность порции – 444 килокалории. Приятного аппетита!" - подписала пост Кохно.
Маша Кохно поделилась с @dom2magazine рецептом диетических блинчиков. Ингредиенты: �� 2 белка, 1 желток; �� 3 столовой ложки кукурузного крахмала; �� 130 мл обезжиренного кефира; �� сахарозаменитель. Способ приготовления: �� Смешиваем яйца и все сыпучие ингредиенты; �� добавляем кефир; �� жарим на сухой сковороде, без масла. Вуа-ля! Калорийность порции – 444 ккл. Приятного аппетита! . #Дом2 #МарияКохно #Масленица
Среди хвалебных комментариев подписчиков затесалось и несколько критичных. "В день надо съедать 1000 калорий, а она – 444 только блинчики. Ну-ну", – написал пользователь, видимо, обеспокоенный состоянием здоровья Маши.
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