В США продают пенис известного киногероя

Член человека-рыбы из фильма Гильермо дель Торо "Форма воды" обрел новую жизнь. Вдохновленная его формой американская компания запустила новую линейку фаллоимитаторов.

Изделие назвали "Маленькая жемчужина Амазонки". Он сделан под мрамор с голубыми и золотыми вкраплениями. Секс-игрушка ручной работы представляет собой пенис героя картины, гуманоидной амфибии. Длина изделия 6 дюймов – около 15 сантиметров.

"Форма воды" – картина о непростых отношениях немой уборщицы Элайзы и человека-рыбы. Лента номинирована на "Оскар" в 13 категориях – в том числе за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую женскую роль. Первая партия мраморных фаллосов, позаимствованных у главного героя, уже полностью распродана. Однако компания пообещала дополнительную серию – прямо к церемонии вручения "Оскара".