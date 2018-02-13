Правила макияжа для романтического свидания

Первое свидание – это особое событие, где нет права на ошибку. Если мы хотим очаровать нашего спутника, все должно быть безупречно. Макияж на романтическом свидании играет очень важную роль, ведь девушка должна смотреться естественно и, в то же время, быть выразительной. И, конечно, стойкость здесь превыше всего: вдруг вам предстоит танцевать всю ночь!

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