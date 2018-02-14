Голая супермодель рухнула со скалы (видео)
Одна из самых сексуальных моделей в мире (так считают поклонники Кейт Аптон) участвовала в фотосессии топлес. На девушке была только легкая прозрачная юбка. Но и этой части туалета Кейт лишилась, когда на прибрежную скалу, где они расположились, неожиданно обрушилась большая волна.
К счастью, модель почти не пострадала, поскольку упала в воду. А фото-и видеоаппаратура успела запечатлеть все прелести блондинки.
Испуганная съемочная группа бросилась на помощь звезде, но та совсем не переживала. Вскоре Кейт стояла на том же коварном утесе, прикрывая руками бюст и улыбаясь. Выяснилось, что у девушки небольшие ушибы и ссадины на ногах, но она не подала виду и продолжила работу.
Кейт Аптон – американская модель и актриса. Ей 25 лет, карьеру начала в 16. В 2008 году подписала контракт с агентством Elite Model Management. С 2011-го снимается в кино. Она сыграла в шести фильмах и останавливаться не собирается.
В модельном деле Кейт помогли занятия спортом – она с детства занималась конкуром (преодоление препятствий верхом на лошади). Аптон трижды побеждала на APHA Reserve World Championship среди наездников 13-14 лет.
Описанная изданием The Daily Mail съемка для Sports Illustrated проходила в октябре прошлого года на острове Аруба в Карибском море. Однако журнал опубликовал видео только сейчас.
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