McDonald's отбирает чизбургеры у детей

Американская компания приняла решение убрать чизбургеры из детского меню Happy Meal. Таким образом питание хотят сделать более здоровым и сбалансированным.

Изменения начнутся с США уже в этом году, а до конца 2022-го будут реализованы в 120 странах. С июня текущего года все варианты детского меню Соединенных Штатов будут соответствовать новым, менее вредным для здоровья параметрам. Согласно ему, калорийность не должна превышать 600 килокалорий, содержание добавленного сахара и насыщенных жиров – не более 10%.

Для остальных стран предполагается увеличить долю таких вариантов Happy Meal с текущих 28% до 50, передает "Интерфакс". При этом родители все еще смогут заказать своему чаду чизбургер, но только дополнительно. По умолчанию в меню будет лишь три основных блюда на выбор: гамбургер и два варианта наггетсов.

Ранее немецкие ученые обнаружили еще одну опасность от употребления фастфуда. Специалисты пришли к выводу, что "мусорная еда" отрицательно влияет на иммунитет. Согласно исследованию специалистов из Университета Бонна, защитные системы организма реагируют на так называемую западную диету, богатую насыщенными жирами, сахаром и солью, но бедную овощами, фруктами и клетчаткой, как на бактериальную инфекцию.

Как писали Dni.Ru, бывшие сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's рассказали, какой бургер лучше не заказывать. По их словам, это самый непопулярный сэндвич, а потому он никогда не бывает свежим. Оказалось, что это рыбный бургер "Филе-о-фиш". Этот сэндвич выбирают крайне редко, а потому он почти всегда несколько часов лежит на подогреве.