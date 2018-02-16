Эксперты поставили диагноз современным модникам

Любовь к свободному стилю неожиданно приравняли к шизофрении. Дырявые джинсы, мятые рубашки и растянутые свитера, украшающие витрины дорогих бутиков и фигуры молодых хипстеров, вдруг оказались признаком психического расстройства. Об этом заявила директор Общественного института демографической безопасности Ирина Медведева.

По ее словам, пропаганда неопрятности – это искусственное насаждение культа психических заболеваний и прямой путь к деградации современного общества. Мода на рванину является внешним проявлением гораздо более серьезных проблем, таких как снижение нравственности, повышение уровня агрессии и интеллектуальный распад человечества, считает Медведева. Действительно ли дыры в одежде могут привести к культурной пропасти? Не пора ли сменить модные лохмотья на ежовые рукавицы?

В психиатрии внешний вид пациента играет большую роль в постановке диагноза, подтверждает клинический психолог Люция Сулейманова, имея в виду реальную неряшливость, а не стилизованную. "Неопрятность в понимании психиатров – это неприятный запах немытого тела, истлевшая, засаленная одежда, грязь под ногтями, и, самое главное, неадекватное поведение асоциального характера. Речь идет о свидетельствах постоянного опускания человека вниз по социальной лестнице. Если же говорить о молодых людях в рваных джинсах, которых мы видим в реальности, то они достаточно ухоженные, чистые и приятно пахнут. С моей точки зрения – это точно не про шизофрению или другие серьезные отклонения", – говорит она.

По мнению психологов, истинная причина популярности искусственно состаренной одежды в возможности выделиться и заявить о себе. Это некий внутренний протест против большого количества ограничений и социальных рамок, которые существуют сегодня. Подобная модель поведения сформировалась еще в прошлом веке и пошла в народ от представителей различных субкультур, таких, как хиппи, панки, поклонники гранжа. Некий глоток вечной свободы: "Я могу себе позволить!". Приводит ли это к расстройствам психики? По мнению Люции Сулеймановой, достаточно обратиться к статистике. "Число людей с психическими отклонениями устойчиво на протяжении десятилетий. Скажу вам честно, шизофрения – это такая братская могила всех случаев. Объясняет любую ситуацию, когда нет возможности поставить точный диагноз", – поясняет психолог.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Only Black Stuff (@_theblackstyle_) Фев 14, 2018 в 3:09 PST

Гораздо опаснее для психики виртуальный мир. Все чаще зритель с неокрепшим умом переносит агрессию и культ насилия с экранов в реальную жизнь. Кровавые шутеры, жестокие боевики, реалити-шоу, построенные по принципу "замочной скважины", бьют по слабым местам незрелого подсознания. "Мы сейчас сталкиваемся с последствиями научно-технического прогресса, – отмечает Сулейманова. – Наступила эра всеобщей информированности и участия в легких вакханалиях как одно из проявлений современного мира. Это возбуждает и интересует. Агрессивные передачи усиливают вероятность их воспроизводства. Можно сказать, что это своего рода детская болезнь. Ее нужно перерасти".

Человечество уже переживало нечто подобное не один раз. История свидетельствует – чем сложнее кризисный период и раскол в обществе, тем активней интерес к подобным зрелищам как к инструменту для развлечения толпы. Такие манипуляции сдерживали социальный взрыв, чтобы внутреннее напряжение не выплескивалось наружу и не распространялось в более опасном масштабе. "Все идет по синусоиде – за слишком большой свободой приходит более жесткий контроль. Мы постоянно балансируем на этой грани", – напоминает Люция Сулейманова.

Независимость против контроля – вечные качели. Мода, как и история, тоже циклична. Естественный ход времени все расставит по местам и каждый выберет сам то, что ему ближе. В противном случае, тотальное давление всегда провоцирует новый взрыв свободы.