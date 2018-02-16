Как наживаются на знаменитостях

Многие поклонники знаменитостей готовы на все, чтобы заполучить вещь своего кумира. Увы, в магазинах такой эксклюзив не продается. Зато пользователи крупнейшего сайта объявлений Avito нередко предлагают вещи, которые, как они утверждают, принадлежали известным людям.

Платок c коронации Николая II

Споры вокруг "Матильды" подогрели интерес к Николаю II: пока одни убеждены в его святости, другие не против найти новые "черные пятна" в биографии последнего царя России. Одно из них, как известно, – давка на Ходынском поле во время гуляний в честь коронации Николая. Народу пообещали царские гостинцы, и на неподготовленное поле, усеянное ямами, хлынула толпа людей. В результате почти 1400 человек были задавлены, и еще 900 – покалечились. Подарки, из-за которых разыгралась трагедия, выдавали завернутыми в платок с изображением Кремля с одной стороны и императорской четы – с другой. Этих платков, надо полагать, сегодня почти не осталось – один из них как раз продается онлайн. Хозяин объявления просит за раритет 65 тысяч рублей.

Брелок-зажигалка Жириновского

От политиков прошлого века переходим к сегодняшним – кандидату в президенты-2018 (а также 1992, 1996, 2000, 2008 и 2012) Владимиру Жириновскому. Пользователь сайта объявлений продает брелок-зажигалку, который раньше принадлежал лидеру партии ЛДПР. О том, как личная вещь скандального политика попала к владельцу объявления, он обещает рассказать при телефонной беседе. По словам продавца, он намеревался сдать брелок в музей (интересно, какой?), но потом передумал. Видимо, передумать его заставило желание заработать 11 тысяч рублей – именно такая цена указана в объявлении. Интересно, что Владимир Вольфович неоднократно рассказывал СМИ о том, как ему удалось бросить курить. Он утверждает, что не возвращался к вредной привычке уже 7 лет – видимо, зажигалка использовалась еще тогда.

Боксерские перчатки с автографами братьев Кличко

Виталий Кличко уже 3 года сражается на ринге большой политики, но, как говорится, боксеры бывшими не бывают. Тем более что у киевского мэра всегда есть, с кем вспомнить прошлое – достаточно прийти в гости к младшему брату. Несмотря на новое профессиональное поприще, для большинства Виталий Кличко прежде всего остается чемпионом мира в тяжелом весе. Поэтому ничего удивительного, что за боксерские перчатки с автографами Виталия и Владимира просят 25 тысяч рублей. При этом автор объявления готов отдать товар не кому угодно, а "только в хорошие руки". Возможно, речь не о "хороших", а о сильных руках, которые смогут использовать покупку по назначению. Самому продавцу, как он утверждает, перчатки достались в подарок.

Пиджак Димы Билана

Примерить пиджак победителя Евровидения сможет тут, у кого найдутся 23 тысячи рублей. За такую стоимость владелец объявления готов расстаться с вещью, в которой Дима Билан выступал на фестивале "Алые паруса" в Санкт-Петербурге в 2015 году. Разгоряченный певец бросил пиджак прямо в толпу поклонников – поймать его удалось хозяйке объявления, и, надо полагать, для этого ей пришлось проявить максимум ловкости и недюжинную скорость реакции. К счастью, звездный предмет гардероба остался целым и невредимым. По словам нынешнего владельца пиджака, в новом виде он стоит около 40 тысяч рублей.

Косуха Земфиры

Брутальные рок-звезды любят одеваться красиво не меньше, чем поп-певцы. Правда, в отличие от последних, рокеры одеждой со сцены не бросаются, а хорошую вещь даже готовы передавать из рук в руки. Именно такая участь постигла кожаную куртку-косуху, которая теперь продается за 8 тысяч рублей. Как утверждает владелец объявления, "косуха побывала на плечах многих рокеров в 90-х": в ней выступал лидер группы "Алиса" Константин Кинчев, "гонял на байке" Сергей Галанин, а в 2000-х раритетом "укрывала плечи" Земфира на фестивале "Нашествие". Годы использования не прошли для куртки даром – по словам продавца, подклад нуждается в замене, зато кожа сохранилась отлично.