Как наживаются на знаменитостях

Еда Путешествия Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Панайотов сделал заявление после крушения самолета
Зал взорвался после вульгарной выходки Бузовой
Панин разворошил гнездо Галкина после гей-скандала
В Сети всплыли развратные фото эскортницы из Дома-2
Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор
партнеры
Пятница 16 февраля
Лента новостей
18:15
Главные книги о здоровье
17:22
В соцсети "ВКонтакте" назвали причину массового сбоя
17:22
Через Москву-реку построят 18 новых мостов
17:11
Пилотов-недоучек гонят из авиации после крушения Ан-148
16:48
Совет на выходные
16:48
Северо-Восточную хорду сдадут в этом году
16:45
Володин предостерег от создания фильтров на пути законопроектов
16:20
На Семенову набросились из-за обмана Кудрявцевой
16:14
В России появятся кассационные и апелляционные суды
16:00
Российская чемпионка утерла нос американским олимпийцам
15:59
Александр Добронравов даст юбилейный концерт в Москве
15:56
В социальной сети "ВКонтакте" произошел сбой
15:41
Склочник Солнцев чудовищно обрюзг и постарел
15:36
В московском торговом центре "Авиапарк" ищут бомбу
15:29
Медальный зачет Олимпиады-2018
14:53
Мужчина узнал о беременности жены от пилота (видео)
14:47
Мельникова вышла в свет после родов
14:40
Триумфатора Спицова отправили на допинг-контроль сразу после победы
14:34
В Москве насмерть замерзла забытая воспитателем детского сада девочка
14:32
Драчунья из "Дома-2" беременна от любовника
13:56
В Индии погиб турист из России
13:54
Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном
13:44
"Красная машина" разорвала словенцев в клочья
13:29
Энистон разводится ради воссоединения с Питтом
13:25
Как секс-скандал помог невероятному триумфу эскортницы Рыбки
13:24
В Петербурге приезжий воткнул девушке нож в горло
13:09
В самолете из Турции девушка 20 минут сушила трусы на глазах пассажиров (видео)
12:56
Бузова после любви в душе заявилась в храм
12:38
Россиянам отказались поднимать пенсии
12:04
В Турции разбился самолет
12:01
Под Ростовом пьяная мать пришла к врачу с мертвым ребенком
11:51
Папарацци сняли Борисова в объятиях нежного молодого человека
11:47
Москвичей призвали готовиться к арктическому вторжению
11:34
Госдума досрочно увеличивает МРОТ
11:32
В столице электричка насмерть сбила двух безбилетников
11:26
В Москве загорелись бытовки с газовыми баллонами
11:14
В Дагестане стая собак загрызла четырехлетнего ребенка
10:56
Дебютант Спицов принес России бронзу
10:55
Двухлетний ребенок упал на рельсы в метро (видео)
10:43
Чем удивит Москва в 2018 году
10:40
Катастрофа Ан-148 оставила сиротами 13 детей
10:33
Почему Басков упорно скрывает молодого "любовника"
10:15
Отцовство признали смертельно опасным
10:15
В московском метро произошел глобальный коллапс
10:03
В Омске ученик пострадал из-за стрельбы в школе
09:59
Братва, не стреляйте друг в друга!
09:52
В Москве пьяный водитель протаранил машину с журналистами
09:51
45-летняя Лобачева сожительствует с юным фигуристом
09:42
Фигурист Коляда опять упал и промолчал
09:39
Вооруженные украинские фанаты напали на россиян в Афинах (видео)
09:20
Проклову и Титову просят "заткнуться" после скандала с Цымбалюк-Романовской
09:09
Онкобольной Гайдулян второй раз победил рак
09:08
Крупный пожар под Москвой попал на видео
09:01
Пилоты Ан-148 устроили перебранку перед крушением
08:57
Анна Калашникова с сыном покидает Россию
08:46
В московском метро произошел сбой
08:27
Русофоба из МОК со скандалом прогнали с Олимпиады
08:15
Россия едва не лишилась еще одной медали
07:59
В Уссурийске поезд протаранил такси
21:57
iPhone научились убивать одним символом
21:54
Премьер-министр попал в заложники в Воркуте
21:36
В центре Москвы иномарка протаранила столб
21:32
В России ужесточили правила техосмотра
21:21
Опозорившийся Коляда загнал себя в угол
21:05
За кого болеть на Олимпиаде 16 февраля
21:01
Серов сдал тест на отцовство после скандального заявления любовницы
20:41
Под Москвой подросток погиб от удара током в ванной
20:23
"Аэрофлот" поднял зарплату пилотам
20:16
Второй пилот рухнувшего Ан-148 оказался самоучкой
19:54
Похорошевшая Цымбалюк-Романовская показала роскошную фигуру
19:49
В московском Политехническом музее погиб человек
19:34
Безумные регионы: "Черная вдова" терроризирует волгоградцев
19:10
Российских спортсменов распяли за провал в Пхенчхане
19:09
Семенович в купальнике сравнили с замотанной в тюль тумбочкой
19:04
В кого Вы верите из сборной России на Олимпиаде?
18:36
На горнолыжной трассе девушку придавило деревом
18:11
Почему Дмитрий Борисов скрывает личную жизнь
18:02
Жареная еда вызывает рак
17:44
Московскую недвижимость в праздники поддержали скидки
17:43
Неожиданный поворот в деле об убийстве Вороненкова
17:37
Под Псковом торжественно открыли деревянный забор
17:24
МОК растоптал российских чемпионов новым запретом
17:23
Известный телеведущий НТВ умер от тяжелой болезни
17:01
Бузова без белья раскорячилась в Кремле
16:50
В России задумали радикальную пенсионную реформу
16:44
Умерла народная артистка СССР Тамара Нижникова
16:43
Редкая болезнь обезобразила популярного ведущего
16:23
Актриса Захарова: Дочь ценой своей жизни разлучила меня с семьей
16:19
В Москве появятся три детсада-трансформера
16:17
Развязку на пересечении МКАД с Бесединским шоссе реконструируют
16:01
Киев поймали на гнусной лжи о катастрофе Ан-148
15:57
Как выбрать спутника жизни по звездам
15:49
Виновата Олимпиада: В Киеве назвали безумную причину потери Крыма
15:38
"Обколотые" танцоры Жасмин поразили своим поведением
15:35
В Подмосковье после дуэли поймали стрелка
15:29
Девушка разбила сердце влюбленному на глазах у толпы
15:02
Гей-скандал с Галкиным обернулся для Панина провалом
14:57
"Единая Россия" научит школьников бизнесу
14:54
Когда МРОТ сравняется с прожиточным минимумом
14:32
Нани Брегвадзе даст долгожданный концерт в "Крокусе"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Похорошевшая Цымбалюк-Романовская показала роскошную фигуру
Проклову и Титову просят "заткнуться" после скандала с Цымбалюк-Романовской
Цымбалюк-Романовскую призвали оставить Джигарханяна живым
Сексуальный красавец об интиме с Басковым: Можно полезть в петлю
Почему Дмитрий Борисов скрывает личную жизнь
После скандала с Нетребко вдова Хворостовского приехала на кладбище
Lifestyle

Как наживаются на знаменитостях

Владимир Жириновский и Дмитрий Билан. Фото: Dni.Ru
Многие поклонники знаменитостей готовы на все, чтобы заполучить вещь своего кумира. Увы, в магазинах такой эксклюзив не продается. Зато пользователи крупнейшего сайта объявлений Avito нередко предлагают вещи, которые, как они утверждают, принадлежали известным людям.
прочитано 321 раз

Платок c коронации Николая II

Споры вокруг "Матильды" подогрели интерес к Николаю II: пока одни убеждены в его святости, другие не против найти новые "черные пятна" в биографии последнего царя России. Одно из них, как известно, – давка на Ходынском поле во время гуляний в честь коронации Николая. Народу пообещали царские гостинцы, и на неподготовленное поле, усеянное ямами, хлынула толпа людей. В результате почти 1400 человек были задавлены, и еще 900 – покалечились. Подарки, из-за которых разыгралась трагедия, выдавали завернутыми в платок с изображением Кремля с одной стороны и императорской четы – с другой. Этих платков, надо полагать, сегодня почти не осталось – один из них как раз продается онлайн. Хозяин объявления просит за раритет 65 тысяч рублей.

Брелок-зажигалка Жириновского

От политиков прошлого века переходим к сегодняшним – кандидату в президенты-2018 (а также 1992, 1996, 2000, 2008 и 2012) Владимиру Жириновскому. Пользователь сайта объявлений продает брелок-зажигалку, который раньше принадлежал лидеру партии ЛДПР. О том, как личная вещь скандального политика попала к владельцу объявления, он обещает рассказать при телефонной беседе. По словам продавца, он намеревался сдать брелок в музей (интересно, какой?), но потом передумал. Видимо, передумать его заставило желание заработать 11 тысяч рублей – именно такая цена указана в объявлении. Интересно, что Владимир Вольфович неоднократно рассказывал СМИ о том, как ему удалось бросить курить. Он утверждает, что не возвращался к вредной привычке уже 7 лет – видимо, зажигалка использовалась еще тогда.

Боксерские перчатки с автографами братьев Кличко

Виталий Кличко уже 3 года сражается на ринге большой политики, но, как говорится, боксеры бывшими не бывают. Тем более что у киевского мэра всегда есть, с кем вспомнить прошлое – достаточно прийти в гости к младшему брату. Несмотря на новое профессиональное поприще, для большинства Виталий Кличко прежде всего остается чемпионом мира в тяжелом весе. Поэтому ничего удивительного, что за боксерские перчатки с автографами Виталия и Владимира просят 25 тысяч рублей. При этом автор объявления готов отдать товар не кому угодно, а "только в хорошие руки". Возможно, речь не о "хороших", а о сильных руках, которые смогут использовать покупку по назначению. Самому продавцу, как он утверждает, перчатки достались в подарок.

Пиджак Димы Билана

Примерить пиджак победителя Евровидения сможет тут, у кого найдутся 23 тысячи рублей. За такую стоимость владелец объявления готов расстаться с вещью, в которой Дима Билан выступал на фестивале "Алые паруса" в Санкт-Петербурге в 2015 году. Разгоряченный певец бросил пиджак прямо в толпу поклонников – поймать его удалось хозяйке объявления, и, надо полагать, для этого ей пришлось проявить максимум ловкости и недюжинную скорость реакции. К счастью, звездный предмет гардероба остался целым и невредимым. По словам нынешнего владельца пиджака, в новом виде он стоит около 40 тысяч рублей.

Косуха Земфиры

Брутальные рок-звезды любят одеваться красиво не меньше, чем поп-певцы. Правда, в отличие от последних, рокеры одеждой со сцены не бросаются, а хорошую вещь даже готовы передавать из рук в руки. Именно такая участь постигла кожаную куртку-косуху, которая теперь продается за 8 тысяч рублей. Как утверждает владелец объявления, "косуха побывала на плечах многих рокеров в 90-х": в ней выступал лидер группы "Алиса" Константин Кинчев, "гонял на байке" Сергей Галанин, а в 2000-х раритетом "укрывала плечи" Земфира на фестивале "Нашествие". Годы использования не прошли для куртки даром – по словам продавца, подклад нуждается в замене, зато кожа сохранилась отлично. 

16 февраля 2018, 17:29

комментарии

Политика

Виновата Олимпиада: В Киеве назвали безумную причину потери Крыма
Трамп вынудил Порошенко пасть в ноги Путину
Яценюк грозит России международным судом
Назван срок ввода миротворцев в Донбасс

Шоу-бизнес

Дочь Глаголевой: Нет, время не лечит
На Семенову набросились из-за обмана Кудрявцевой
Склочник Солнцев чудовищно обрюзг и постарел
У похудевшей Марины Александровой заподозрили серьезную болезнь

Проишествия

В Москве насмерть замерзла забытая воспитателем детского сада девочка
Пилоты Ан-148 устроили перебранку перед крушением
В московском метро произошел глобальный коллапс
Вооруженные украинские фанаты напали на россиян в Афинах (видео)

Lifestyle

Топ-10 романтичных книг о настоящей любви
Мединский нажаловался на "50 оттенков"
Вышедший из тюрьмы убийца задушил Шкуру
У Марлона Брандо нашли любовника-комика
Шоу-бизнес

Анна Калашникова с сыном покидает Россию

Звезда уезжает в Испанию
Происшествия

В московском метро произошел глобальный коллапс

На Серпуховско-Тимирязевской линии подземки поезда встали намертво
Шоу-бизнес

Почему Басков упорно скрывает молодого "любовника"

Поклонники пока не готовы узнавать об однополой любви кумиров
Шоу-бизнес

Папарацци сняли Борисова в объятиях нежного молодого человека

Вокруг популярного телеведущего ходит много слухов

Гороскоп

Совет на выходные
Опозорившийся Коляда загнал себя в угол
Экстрасенс пообещал боль российским хоккеистам на Олимпиаде
Экстрасенсы: Пассажиров Ан-148 неслучайно собрали вместе

Фоторепортажи

Мельникова вышла в свет после родов
Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном
Семенович в купальнике сравнили с замотанной в тюль тумбочкой
Ренату Литвинову сняли в постели с известным бизнесменом

Спорт

Триумфатора Спицова отправили на допинг-контроль сразу после победы
"Красная машина" разорвала словенцев в клочья
Дебютант Спицов принес России бронзу
Медальный зачет Олимпиады-2018

Регионы

Катастрофа Ан-148 оставила сиротами 13 детей
Безумные регионы: "Черная вдова" терроризирует волгоградцев
Верная собака насмерть замерзла вместе с хозяйкой в лесу
Коктейль за минет: студентка оригинально расплатилась в ночном клубе
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru