Главные события Москвы со 2 по 8 февраля 2018 года

Еда Путешествия Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
партнеры
Пятница 2 февраля
Лента новостей
16:08
Американские каникулы Киркорова и Орбакайте
16:07
Известный украинский политик накинулся на журналиста с кулаками (видео)
16:05
Леопард Валера устроил пирушку для тигров и куниц
15:38
Перепуганный Порошенко загнал себя в угол
15:30
Алина Кабаева хочет больше золота
15:21
Ургант публично поиздевался над Меладзе
15:19
"Народный контроль" проверил НПФ в регионах
15:00
Водители троллейбусов устроили битву на дороге (видео)
14:58
Россиянин изнасиловал в отеле юную фигуристку
14:47
У жены Тарасова после свадьбы лопнуло терпение
14:43
Совет на выходные
14:37
Уровень поддержки "ЕР" остается стабильно высоким
14:33
Растворимый кофе вызывает рак
14:31
Новый поворот в деле группы Дятлова
14:15
Ульяновские курсанты отделались испугом
14:05
Умерла самая одинокая в мире птица
13:54
Пережившая клиническую смерть звезда "Аншлага" о страшном диагнозе
13:42
Audi A5 Sportback: быстрый комфорт
13:38
Россиянам пообещали рекордное обогащение
13:21
Почему беременным нельзя пить обезболивающее
12:51
Вскрылась смертельная опасность таблеток от диареи
12:51
Памфилова публично отчитала Пескова
12:29
Зимнее меню для похудения
12:28
Тело школьницы с пакетом на голове найдено в туалете под Москвой
12:21
Звезда "50 оттенков серого" раскрыла омерзительную правду о постельных сценах
12:21
Народ пожертвовал предателю Родченкову огромную сумму
12:15
У располневшей Бородиной обгорело лицо
12:01
Россиянин задушил слишком громко храпевшую подругу
11:46
Стыдивший "мальдивца" Порошенко Киселев пошел по его стопам
11:45
Гимнаст Щербо впервые отреагировал на изнасилование украинки
11:44
Валерия Леонтьева перепутали с женщиной
11:36
На чердаке дома в Москве нашли мумию
11:16
На Украине готовится нацистский переворот
11:01
Дом Ельцина сгорел дотла перед его днем рождения
10:52
Звезду "Дома-2" обругали за фото из родильной палаты
10:43
В Москве бездомный потерпел фиаско при ограблении банка
10:35
Грядет новая мировая катастрофа
10:28
Назван рассадник опасных бактерий в доме
10:24
Актер Юрий Чернов рассказал о госпитализации
09:58
ЕС объявил войну России на Балканах
09:45
Похудевшая Утяшева высказалась о своей пластике
09:43
Как похудеть при сидячей работе
09:26
Пьяный студент упал на рельсы в московском метро
09:24
Украинский патриарх сделал дерзкое заявление о Путине
09:09
Тарасова пристыдила Мутко в эфире Первого канала
09:07
Центробанк лишил лицензий два московских банка
08:52
Под Москвой электричка протаранила легковушку
08:44
Долину не узнали на празднике постаревшей Началовой
08:33
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
08:19
"Темный день для спорта": МОК назвал россиян обманщиками и ворами
08:19
Сын Фиделя Кастро покончил с собой
22:06
Какая у Вас любимая развлекательная программа?
21:59
Запад бьется в припадке из-за триумфа России на Олимпиаде
21:55
Я ошибался: найден тайный дневник студента-некрофила из Бауманки
21:33
Производство должно стать базой для цифровизации экономики
21:33
Жена со слезами проводила Белых за решетку на восемь лет
21:27
Джигарханян устроил взбучку неприлично одетой Цымбалюк-Романовской
21:02
Умер известный журналист Первого канала
20:53
Гороскоп здоровья на февраль
20:49
Малахов заговорил о педофилии в семье Шурыгиной
20:38
В Подмосковье поезд насмерть сбил двух мужчин
20:35
Зафиксировали первый рекорд Олимпиады в Пхенчхане
20:23
Чудесное спасение енотихи попало на видео
20:10
В семье Анны Снаткиной произошла трагедия
19:45
Безумные регионы: воспитательница обучала детей собачьим командам
19:15
Американский щит ПВО оказался дырявым
19:07
США нелепо оправдались за "кремлевский доклад"
19:00
Россия одержала первую победу на Олимпиаде в Пхенчхане
18:38
Путин объявил о новом месте работы
18:36
На ленте сортировки мусора в Москве нашли труп младенца
18:35
Почему звезды боятся рожать в России
18:14
Порошенко получил "Киевским тортом" в лицо
18:02
Джигарханян после разрыва с молодухой оказался инфицирован
18:00
Под Москвой поймали банду горе-грабителей
17:43
Цымбалюк-Романовская заявилась в храм в развратном виде
17:42
ФБР начало охоту за россиянами
17:35
Надо ли запрещать гастроли украинских артистов в России
17:17
Певица НАДИ поделилась секретами
17:10
Россия "опустила" МОК из-за мямлившего Родченкова
17:03
Пышногрудая звезда "Дома-2" обматерила жеребца в постели
16:52
К чему снится убийство
16:41
"Аэрофлот" закупит новейшие лайнеры МС-21
16:39
Жительница Мытищ с бутылкой водки убила себя в колбасном отделе
16:20
Народ в экстазе от шелковистой кожи Бузовой
16:19
Судьба подло униженных спортсменов осталась под вопросом
16:19
Что влияет на поведение молодежи
16:04
Вид полуголой Новиковой вызвал вопросы
15:46
Как живет забытый певец Витас
15:18
Поезд метро въехал в голову москвичке из-за упавшей сумки
15:12
Доверенное лицо Грудинина застали в форме офицера СС
14:54
Житель Подмосковья в ссоре задушил жену
14:51
Звезда "Дома-2" рассказала о ночи с беременной Рапунцель
14:47
Дети в истерике воют от Самбурской
14:31
Польша вывела из себя нервного Порошенко
14:14
Две модели Lada оказались в числе европейских бестселлеров
14:07
Игривый лисенок из России покорил мир (видео)
14:01
"ЕР" вступилась за калининградцев
13:53
Похорошевшая вдова Державина прильнула к молодому
13:39
Собака прокусила ягодицу российскому футболисту
13:39
Муж Бородиной некрасиво обошелся с маленьким сыном
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханян устроил взбучку неприлично одетой Цымбалюк-Романовской
Джигарханян после разрыва с молодухой оказался инфицирован
Резцова хамски отреагировала на извинения Путина
Звезда ТНТ: Бузова совсем с катушек слетела
Глумившийся над смертью русских военных певец приехал на заработки в Москву
Джигарханяна без сознания срочно увезли в больницу
Lifestyle

Главные события Москвы со 2 по 8 февраля 2018 года

Фото: wikimedia.org/Богдан Митронов
Выставки, концерты, спектакли – пора составлять собственную культурную программу на ближайшие семь дней. О самых значимых событиях традиционно расскажут Dni.Ru.
прочитано 760 раз

2 февраля, пятница

В Музее русского искусства откроется фотовыставка, посвященная неизвестным страницам русско-корейских отношений, под названием "Русский зодчий Афанасий Середин-Сабатин: у истоков современной архитектуры в Корее". Российские исследователи выяснили, что ряд знаковых для корейцев построек на территории императорского дворца в Сеуле был сооружен на рубеже XIX-XX веков российским архитектором Афанасием Серединым-Сабатиным. Гостям будут представлены фотографии и самые интересные факты о творческом наследии зодчего. Выставка продлится до 18 марта и затем будет отправлена в Сеул.

Сергей Мазаев. Фото: GLOBAL LOOK press/Andrei Ladygin

В "ГлавClub Green Concert" выступит знаменитая московская рок-группа "Моральный кодекс", имеющая за своими плечами 30-летний творческий путь.  Сергей Мазаев и сотоварищи исполнят свои избранные песни вживую, чем, несомненно, очень порадуют своих многочисленных поклонников. "The Best" – таков лозунг этого вечера, и лучшего накопилось у музыкантов действительно много.

В Korston Hotel Moscow выступит восходящая звезда Ольга Бузова. Проделав сложный путь от рядовой участницы монументального жизнеописательного проекта "Дом-2" до статуса популярной теле– и радиоведущей и светской львицы, теперь она радует уши эстетов и интеллектуалов своим песенным творчеством. Алмаз сверкает, и граням его таланта нет числа.

3 февраля, суббота

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в рамках перекрестного Года России и Японии при поддержке Посольства Японии в России состоится ежегодная выставка икебаны "Мимолетная красота природы в композициях икебана. Зима". Будут представлены разнообразные зимние и предвесенние композиции из цветов, листьев, веток и других материалов – традиционные и авангардные. Также пройдут тематические лекции и мастер-классы. Участниками выставки станут около 60 мастеров и учеников двух известнейших в Японии школ икебаны.

Андрей Макаревич. Фото: wikimedia.org/Вадим Кондратьев

В "Крокус Сити Холле" на одной сцене выступят две знаковые для отечественного рока группы "Машина времени" и "Воскресение". В 2018 году коллективу Андрея Макаревича исполнится 49 лет, а команде Алексея Романова ― 39. Музыканты имеют армии поклонников и огромное число известнейших хитов. Это будет праздник для всех меломанов, который случается не так уж часто.

В "Artplay" пройдет очередной маркет "4 сезона". Гостей ждут интересные мастер-классы, уникальные хэнд-мейд изделия, интерьер и декор, косметика, одежда, украшения, а также атмосфера добра и творчества. Отличный шанс прикупить что-то для себя или подыскать подарки на грядущие праздники. Маркет будет работать все

4 февраля, воскресенье

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут оперу "Королевский бутерброд". Это постановка, созданная по мотивам очаровательной английской сказки в пересказе Самуила Маршака и с музыкой Георгия Портнова. Капризный Король не хочет соблюдать традиции и есть по утрам овсяную кашу и другие предписанные блюда. И только королевская корова может спасти положение, предложив вкуснейший бутерброд со свежим сливочным маслом.

Фото: teatr-sats.ru

В клубе "16 Тонн" большой сольный концерт отыграет молодая столичная группа Amen 78. Ее стиль необычен. Женский вокал, биты и синтезатор, текстовка, которая грозит вогнать в транс, а также внезапный врыв в композицию виолончели. В целом получается многоплановый "апокалиптический поп", как сами себя характеризуют музыканты.

5 февраля, понедельник

В Театре на Юго-Западе покажут комедию "Самоубийца". Глубокой ночью главный герой, житель обычной коммуналки, ссорится с женой. И его действия родные воспринимают как попытку суицида. Вокруг этого разворачиваются яркие и смешные события. Все соседи наперебой лезут к "самоубийце" со своим мировоззрением, моралью и советами. Создатели постановки обещают искрометный юмор, колорит и актуальность.

6 февраля, вторник

В ГМИИ им. А.С. Пушкина откроется выставка работ одного из изобретателей фотографии Уильяма Генри Фокса Тальбота, жившего в XIX веке. В экспозицию войдет около 150 авторских отпечатков и негативов из собраний Национального музея науки и медиа в Брэдфорде и Музея Виктории и Альберта в Лондоне. Эти работы являются знаковыми для истории визуальной культуры. Также будут представлены устройства для создания изображений – камера-обскура и камера-люцида из Политехнического музея в Москве. Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак рассказывает: "Имя Тальбота в истории фотографии также значимо, как имя Леонардо да Винчи в истории живописи. Благодаря этому человеку фотография стала искусством, а не просто инструментом отображения реальности. Выставка, которую мы представляем в музее, чрезвычайно важна для понимания того, как движется искусство, и из чего оно вырастает".

Анна Ракита. Кадр youtube.com

Джаз-клуб "Союз Композиторов" с рабочим визитом посетит Anna Rakita Project. Анна Ракита – скрипачка, композитор и аранжировщик, лауреат международных конкурсов и фестивалей, которая успела посотрудничать с музыкантами самых разных жанров. Также в проекте участвуют: Артем Третьяков – рояль, Макар Новиков – контрабас, Игнат Кравцов – барабаны.

7 февраля, среда

В центре дизайна "Artplay" стартует Международный фестиваль видеоарта "Сейчас&Потом". Основная программа будет представлена как многоканальная видеоинсталляция. Помимо этого пройдут различные лекции и беседы, встречи с художниками и кураторами, экскурсии и перформансы. Будет показан видеоарт из Франции, Испании, Аргентины, Германии и других стран. Фестиваль продлится до  16 февраля.

8 февраля, четверг

В Кремлевском дворце 35-летие своего творческого пути отметит Владимир Кузьмин и группа "Динамик". Ветераны эстрады по сей день гастролируют по России и за рубежом, собирая полные залы. Композиции "Эй, красотка!", "Сказка в моей жизни", "Сибирские морозы", "Когда меня ты позовешь", "Я не забуду тебя", "Моя любовь" известны многим представителям русскоязычного пространства. Можно быть уверенными, что музыканты исполнят свои лучшие хиты.

На радость девочек-подростков в кино выходит фильм "Пятьдесят оттенков свободы", который продолжит рассказывать о нелегких отношениях Анастейши и бдсм-миллионера Кристиана. Теперь пара в браке, однако над их счастьем нависла новая угроза.  Объявляется некто, кто хочет отомстить и разрушить это безоблачные отношения.

Автор: Андрей Суворин2 февраля 2018, 11:50

комментарии

Политика

Состояние больного Порошенко резко ухудшилось
Памфилова публично отчитала Пескова
На Украине готовится нацистский переворот
ЕС объявил войну России на Балканах

Шоу-бизнес

Ургант публично поиздевался над Меладзе
У жены Тарасова после свадьбы лопнуло терпение
Пережившая клиническую смерть звезда "Аншлага" о страшном диагнозе
54-летняя жена Маликова после рождения сына: На самом деле я потрясена

Проишествия

Поезд метро въехал в голову москвичке из-за упавшей сумки
Звезда Первого канала угодила в скандал с ФСБ
Выдающийся физрук оказался в центре секс-скандала в Москве
В Москве пенсионерка жестоко избила врача

Lifestyle

Звезда "50 оттенков серого" раскрыла омерзительную правду о постельных сценах
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
Какая у Вас любимая развлекательная программа?
Покаяние Пчелы из "Бригады" вызвало скандал
Шоу-бизнес

Звезда ТНТ: Бузова совсем с катушек слетела

Актер прокомментировал поведение ведущей после женитьбы ее бывшего мужа
Шоу-бизнес

Джигарханян после разрыва с молодухой оказался инфицирован

Адвокат актера выступил с заявлением
Шоу-бизнес

Звезду "Дома-2" обругали за фото из родильной палаты

Бывшая участница телепроекта стала матерью
Шоу-бизнес

У жены Тарасова после свадьбы лопнуло терпение

Модель прокомментировала слухи

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп здоровья на февраль
Бизнес-гороскоп на февраль
Любовный гороскоп на февраль

Фоторепортажи

Народ в шоке от жутких фото пышки из "Дома-2"
На Москву обрушился сильнейший за зиму снегопад
Красивая история любви Тарасова и Костенко
Роскошная жизнь "мисс бикини" из России

Спорт

Пережившую анорексию Липницкую с важным заявлением рвут на части
Алина Кабаева хочет больше золота
Олимпийскую сборную России перед Играми-2018 потряс новый скандал
Народ пожертвовал предателю Родченкову огромную сумму

Регионы

Дом Ельцина сгорел дотла перед его днем рождения
Чудесное спасение енотихи попало на видео
Жительница Мытищ с бутылкой водки убила себя в колбасном отделе
Собака прокусила ягодицу российскому футболисту
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru