Как избавиться от прыщей навсегда

Кожа, как лакмусовая бумажка, отражает все, что происходит с организмом: состояние внутренних органов, нарушения гормонального баланса, малейшие сбои в работе ЖКТ, стрессовое состояние, бессистемное питание, недостаток сна и отдыха, воздействие неблагоприятной окружающей среды, влияние вредных привычек. "Черные точки", болезненные воспаления, жирный блеск на Т-зоне лица ‒ одни из признаков такого неприятного заболевания как акне.

Многие знают, как сложно найти средство, которое помогло бы избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Врачи-дерматокосметологи утверждают: нельзя игнорировать заболевание, маскируя его снаружи, ‒ лечение необходимо начинать "изнутри".

Об основных факторах, которые провоцируют появление акне, а также об эффективных способах лечения Dni.Ru рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic Анжелика Ужва.

О причинах

Переходный возраст ‒ время гормональной "перестройки", которая нередко становится причиной воспаления сальных желез. Вот почему многие подростки сталкиваются с угревой сыпью именно в 13‒16 лет. Но акне может появиться не только в подростковом, но и в зрелом возрасте. Гормональный дисбаланс, в частности, повышение уровня мужских половых гормонов в крови, заставляет сальные железы работать с удвоенной силой. Избыточный кожный жир не успевает выводиться "наружу", что приводит к закупориванию пор и развитию воспалительных очагов. Выявить гормональные нарушения может врач-эндокринолог: он установит причину заболевания не по внешним признакам, а по результатам анализов крови на гормоны, УЗИ щитовидной железы и яичников.

Низкий иммунитет, инфекционные заболевания, прием антибиотиков, хронические заболевания в стадии обострения ‒ одни из возможных причин угревой болезни. Как показывают многочисленные исследования, проблеме акне наиболее подвержены те, кто унаследовал генетическую предрасположенность к заболеванию от старших поколений.

Если в ходе обследования не выявлено нарушений в работе внутренних органов и систем, то следует обратить внимание на свой рацион питания. Как известно, любовь к сладкому негативно сказывается на состоянии кожи. Шоколад, конфеты и торты значительно повышают уровень инсулина в крови, воздействуют на тестостерон и увеличивают активность сальных желез.

В попытках скрыть несовершенства кожи многие девушки и женщины злоупотребляют декоративной косметикой: наносят базу под макияж, чтобы выровнять рельеф лица и скрыть расширенные поры, тональный крем и корректирующие средства, пудру для устранения жирного блеска и специальный фиксатор, чтобы многослойный мейкап не "поплыл" на жирной коже. Плотная "маска" не дает коже дышать, закупоривает поры и лишь обостряет воспаления. Более того, многие компоненты, входящие в состав косметических средств, являются комедогенными и усугубляют заболевание.

Курение, пристрастие к алкогольным напиткам, сон менее 7‒8 часов в день, недостаточное потребление чистой негазированной воды (менее 2 литров в сутки), нестабильное психоэмоциональное состояние, стресс и переутомление ‒ это факторы, которые не только затрудняют лечение акне, но и ухудшают состояние организма в целом.

О способах лечения

Залог успешного лечения акне ‒ ранняя диагностика, правильная клиническая оценка и выявление истинной причины заболевания. Заметив на лице нехарактерные для своей кожи воспаления, гнойные прыщи и жирный блеск, не стоит спешить за советом "экспертов" в соцсетях и интернете ‒ нужно как можно скорее обращаться к квалифицированному специалисту. Врач-дерматокосметолог назначит необходимые обследования, установит источник проблемы и составит грамотный курс лечения, ориентируясь на характер заболевания.

Если акне протекает в тяжелой форме, то лечение должно проводиться комплексно, в том числе с использованием медикаментозных препаратов. В остальных случаях при отсутствии воспалительного процесса пациенту, как правило, достаточно наружной терапии и курса косметологических процедур. Вот наиболее эффективные из них:

Химические пилинги: пилинг Джесснера, салициловый пилинг, ретиноевый пилинг, ТСА-пилинг (в концентрации от 20%), а также феноловый пилинг.

Фотолечение ‒ терапия, базирующаяся на направленном световом излучении, которое вызывает уничтожение бактериальной флоры, провоцирующей акне. После процедуры потребуется время на реабилитацию, но положительный клинический эффект не заставит себя долго ждать.

Лазерная терапия позволяет блокировать процесс развития угревой болезни: лазер оказывает термовоздействие на кожу, тем самым вызывая гибель бактерий и грибков, вызывающих акне.

Игольчатый RF-лифтинг особенно подходит для пациентов с постакне: он великолепно выравнивает рельеф кожи с псевдоатрофическими рубцами и застойными пятнами, выравнивает цвет лица и создает эффект лифтинга.

Плазмотерапия ‒ высокоэффективная процедура, основанная на введении собственной плазмы пациента, обогащенной тромбоцитами, что приводит к активному восстановлению и регенерации структуры кожи. Введение собственного биоматериала абсолютно безопасно и наиболее эффективно в сочетании с другими инъекционными методиками.

Нельзя забывать, что акне не уходит бесследно: исчезая, воспаления оставляют после себя рубцы, шрамы, неровный рельеф и цвет кожи. Избавиться от следов постакне помогут пилинги на основе кислот, которые бережно отшелушивают кожу. В качестве инъекционных процедур можно рассматривать мезотерапию, в ходе которой врач-косметолог вводит под кожу целый "коктейль" из полезных веществ ‒ витаминов, микроэлементов и антиоксидантов.