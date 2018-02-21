Сексуальная ведущая прогноза погоды застраховала ягодицы

Одна из самых сексуальных телеведущих Аргентины застраховала ягодицы, которые принесли ей бешеную популярность в Сети. Если с "самым ценным активом" девушки что-то случится, она получит 100 тысяч долларов.



24-летняя ведущая прогноза погоды Сол Перес, которая признана общественностью самой сексуальной на аргентинском телевидении, обезопасила блистательную часть своего тела. Теперь ее ягодицы застрахованы "от всех возможных рисков" на сумму два миллиона аргентинских песо (100 тысяч долларов), как передает британский таблоид Mirror. Сообщается, что потребовалось немало времени, чтобы найти страховую компанию, которая бы предложила наиболее выгодные условия для столь ценного "актива".

На данный момент Сол Перес является популярной латиноамериканской звездой и претендует на титул самой сексуальной ведущей прогноза погоды в мире. Сексапильная блондинка является частым гостем на спортивном телеканале TyC Sports, у нее миллионы подписчиков в Instagram. Откровенные снимки Перес стабильно набирают сотни тысяч лайков и комментариев, а рейтинг ее эфиров на телевидении настолько высок, что уже родилась народная шутка о том, что мужчины опаздывают на работу из-за просмотра прогноза погоды.

Libertad Публикация от Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) Янв 16, 2018 в 8:54 PST

Девушка призналась, что сексуальность ее тела – это плод регулярной тяжелой работы над собой. Звезда также сообщает, что поддерживать свое тело в форме ей помогают занятия фитнесом и тяжелой атлетикой, благодаря чему она набрала десять килограммов. По словам Перес, физическая культура и антураж спортивного зала вдохновляют ее более всего остального. "Сейчас стало модным размещать в Сети фотографии своих тренировок, но это не про меня, я выставляю на всеобщее обозрение только то, что считаю нужным", – добавила девушка.

Ранее сообщалось, что Перес получила 250 000 фунтов за семь выступлений в театре "Очарованный остров", которые шокировали коллег телеведущей откровенностью.