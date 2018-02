Главные события Москвы с 23 февраля по 1 марта 2018 года

Один шаг до весны. Нужно непременно проводить эту зиму весело! О том, куда пойти и чего интересного увидеть в ближайшие семь дней – в традиционном обзоре Dni.Ru.

23 февраля, пятница

В День защитника Отечества в Москве пройдет ряд мероприятий, прямо или косвенно подходящих по праздничную тематику. В парке "Патриот" вплоть до 27 февраля будет проходить празднование 100-летия Красной армии. Гостей будут ждать экспозиции по истории российских войск, занятия по конной езде и стрельбе, полосы препятствий, мастер-классы и многое другое. В последний день в центральной части парка состоится презентация Главного флагштока страны, который возведут к юбилею Победы в 2020 году, и на котором в мае будет поднята самая большая в мире копия Знамени Победы.

Сеть кинотеатров "Московское кино" подарит горожанам и гостям столицы бесплатные сеансы фильмов о войне. Зрители увидят такую классику, как "Офицеры", "Солдаты", "На войне как на войне", "В зоне особого внимания" и другие картины. Чтобы попасть на сеанс нужно пройти регистрацию на сайте "Московского кино".

Парам праздник можно встретить, посетив в МДМ мюзикл "Привидение", созданный по одноименной оскароносной картине с Патриком Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг. Фильм в 90-х покорил сердца миллионов зрителей по всему миру и не раз ставился в знаменитых театрах Вест-Энда и Бродвея. И вот театральная версия трогательного кино была создана и в России.

С 23 по 25 февраля в киноцентре "Октябрь" на Новом Арбате будет проходить фестиваль кино и медиа 90-х "Эпоха Перемен", посвященный лихому периоду в истории нашей страны. Всего будет показано два десятка фильмов, рассказывающих про это десятилетие или созданных в ту пору, в их числе: "Москва" Александра Зельдовича, отреставрированный "Кавказский пленник" Сергея Бодрова и "Сибирский цирюльник" Никиты Михалкова.

В Усадьбе А.К. Поливанова покажут театральный сериал в иммерсивном формате "Дом 19|07". В старинном особняке в самом центре столицы, являющемся памятником архитектуры начала XIX века, развернется мистическая история, которая объединит восемь героев и зрителей. Формат, предполагающий максимальное погружение в происходящее, отличается своей фрагментарностью при просмотре: зритель будет находиться в одной из трех групп, которая увидит свой кусочек происходящего. А открытый финал побудит желание посмотреть продолжение истории.

В подмосковной Балашихе стартует гастрольный тур проекта Ильи Авербуха "Вместе и навсегда", в котором примет участие танцевальная пара Александры Степановой и Ивана Букина, несправедливо отстраненных от участия в Олимпиаде 2018, а также неоднократные призеры чемпионатов Елена Радионова и Максим Ковтун. Также уже традиционно будут выступать Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Татьяна Волосожар, Максим Траньков и другие известнейшие фигуристы. "Все мы знаем сложности, которые легли сейчас на нашу команду. Нашим туром "Вместе и навсегда" мы хотим выразить свою солидарность и поддержку в это непростое время", – отметил Илья Авербух.

В Московском театре на Таганке покажут спектакль "Назову себя Гантенбайн", созданный на основе одноименного романа Макса Фриша. Как отмечают создатели, это история о современных людях, о нас с вами, которые потеряли веру в себя и собственное предназначение. В повествовании параллельно рассказывается очень много историй "про одно и то же", и заранее непонятно, какая из версий событий является истинной. Режиссер Сергей Трифонов рассказывает: "Мы так замечательно придумываем свою жизнь, своих женщин, что потом не можем существовать с ними в реальности. Мы придумываем ноты, которые не можем сыграть, просто не в состоянии. И все наши проблемы из-за этого несоответствия. Вся эта история – это возможность задать себе "неудобные" вопросы и честно поговорить с самим собой, возможность еще раз выдумать свою жизнь, хорошую или плохую, но свою, не чужую".

24 февраля, суббота

В Театре танца Аллы Духовой "TODES" покажут спектакль "И приснится же такое...". Это яркая, энергичная, страстная и нежная постановка, где сочетаются воедино зрелищные номера, профессиональная игра артистов балета, эффектные костюмы, красивая музыка и великолепное световое шоу. На сцене будут меняться времена и страны, рассказывая о круговоротах любви, ревности, обид, прощения, и, конечно же, счастья.

В Театре на Юго-Западе представят литературно-музыкальную композицию "Червонный валет". В пьесах Марины Цветаевой утверждается, что любовь безгранична и бессмертна, и не существует силы, которая могла бы разлучить два сердца, если они предназначены друг для друга свыше. Карина Дымонт вместе с соратниками приглашают зрителей на диалог о поэзии, где зрители услышат невероятную, страстную, полную боли историю любви.

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут новый спектакль Георгия Исаакяна "Упражнения и танцы Гвидо". Режиссер рассказывает: "Это произведение Владимира Мартынова равно важно и как сочинение для изысканных профессионалов, и как просвещенческое, образовательное полотно, ведь оно рассказывает о том, чего сегодня многие не помнят или вовсе не знают: что когда-то не было ни нот, ни современной системы записи музыки, и что это все придумал один человек, бенедиктинский монах, который жил на рубеже Х-ХI веков. Гвидо Д’Ареццо. Гвидо Аретинский".

24 и 25 февраля в "Крокус Сити Холле" Лара Фабиан (Lara Fabian) представит свой новый альбом "Camouflage". Текущий мировой тур – первая концертная программа певицы, где основу составляет репертуар на английском языке. Организаторы концерта отмечают, что каждое выступление артистки – это потрясающее шоу с живым звуком и неповторимой атмосферой.

25 февраля, воскресенье

В Большом театре покажут оперу Бриттена "Билли Бадд". Действие разворачивается в 1797 году во время Великой французской революции. Капитан Вир должен действовать по закону - повесить всеобщего любимца Билли Бадда, случайно убившего каптенармуса Клэггарта, всеми ненавидимого человека. Постановка затрагивает тему личного выбора: поступить так, как велит возложенный долг, или совесть и чувство справедливости.

В СК "Олимпийский" вновь выступит культовая группа Depeche Mode со своим свежим альбомом "Spirit". Коллектив в представлении не нуждается. В его активе десятилетия мировой славы, зубодробительные хиты, которые вне зависимости от года выпуска по-прежнему звучат в эфирах радиостанций. Этот вечер станет настоящим подарком для всех поклонников группы, да и просто меломанов, любящих хорошую музыку.

26 февраля, понедельник

В Светлановском зале Московского международного Дома музыки пройдет гала-концерт "Парад лучших басов современности". Этот вечер особенно актуален, так как совсем недавно мир отметил 145-й день рождения великого русского певца Федора Ивановича Шаляпина. В концерте принимают участие талантливые исполнители: Михаил Гужов, Андрей Фетисов, Олег Будорацкий, Руслан Разыев, Федор Тарасов, Отарт Кунчулиа, Владимирский русский оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств России Анатолия Антонова.

27 февраля, вторник

В 12:00 прямо в вестибюле станции метро "Маяковская" состоится "баттл". Будет установлен бойцовский ринг, где развернется противостояние рэп-исполнителей, которые "перевоплотятся" в знаменитых поэтов XX века. В схватке сойдутся Ахматова и Гумилев, Бродский и Евтушенко, Цветаева и Пастернак. Ровно 100 лет назад – 27 февраля 1918 года в аудитории Политехнического музея состоялся "поэтический баттл", в котором приняли участия популярные поэты того времени. Финалистами тогда стали Владимир Маяковский и Игорь Северянин. И вот век спустя москвичи смогут заново выбрать короля поэтов. В финале акции состоится историческая реконструкция поединка Маяковского и Северянина в исполнении актеров городского мюзикла "МАЯКОВСКИЙ", премьера которого намечена на апрель в "Театре Луны".

В Джаз-клубе Игоря Бутмана в этот вечер выступит Квартет Анатолия Осипова. Компанию известному саксофонисту и композитору составят один из ведущих джазовых пианистов и аранжировщиков России Антон Баронин, контрабасист Виктор Шестак и барабанщик Давид Ткебучава. В программе вечера как новые композиции, стилистически ориентированные на современный европейский джаз, так и легенды из предыдущих программ Осипова, сочетающие джазовые и академические идиомы, и, конечно же, музыкальные сюрпризы.



28 февраля, среда

В "Крокус Сити Холле" состоится единственное выступление шоу "Легенды Грузии", снискавшего популярность во всем мире. Пресса поставила действо в один ряд с самыми успешными музыкально-хореографическими зрелищами, такими как "Riverdance" и "Lord of the Dance". Шоу повествует о истории, легендах и народе Грузии. Это красочный рассказ о храбрости и сплоченности, о любви и уважении к женщине, и красоте и щедрости самой страны, основан он на знаменитой грузинской легенде. "Каждое представление шоу "Легенды Грузии" – это настоящий праздник для глаз и ушей", – написала некогда американская газета New York Post.

В Мемориальной квартире Святослава Рихтера на Большой Бронной в рамках цикла "Годы странствий" пройдет концерт "Пионеры американского авангарда: Чарлз Айвз и Генри Коуэлл". Творчество родоначальников американского музыкального авангарда прозвучит в исполнении солистов "Студии новой музыки". Гости получат развернутое представление о камерно-инструментальном и вокальном творчестве Айвза и Коуэлла – ярких фигур поколения эксцентриков, радикалов, бунтарей и экспериментаторов.

1 марта, четверг

В Доме-музее Марины Цветаевой в первый день весны покажут спектакль "Капель". Автором композиции и режиссером выступила Алиса Гребенщикова. Это постановка изобилует нежностью, лирикой и романтикой 60-х годов прошлого века. Сцена превратится в девичью комнату, где героини, романтичные и наивные, будут делиться друг с другом и со зрителями тем, что тревожит их душу: снами, мечтами, надеждами, обращаясь к творчеству поэтов-шестидесятников Беллы Ахмадулиной, Риммы Казаковой, Роберта Рождественского и к песням на музыку Микаэла Таривердиева, Андрея Эшпая, Оскара Фельцмана и других композиторов.

В кино выходит фильм "Черная Пантера", снятый по мотивам комиксов от Marvel. Картина рассказывает о том, что происходило после событий картины "Первый мститель: Противостояние". Т’Чалла возвращается домой в загадочную страну Ваканду. Но тут появляется его старый враг, и доблесть Т’Чаллы подвергается очередному испытанию.