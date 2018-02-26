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Lifestyle

Как сделать карьеру в мире моды

Ася Рязанкина. Фото: instagram.com/nastasyabr
Веяние времени, которому следуют многие женщины, в желании соответствовать современным критериям, движимые желанием  найти свою индивидуальность и подчеркнуть ее, быть неотразимой и привлекательной рождает рост индустрии моды и красоты. Магазины одежды и обуви,  косметические салоны, парикмахерские,  фитнесс центры, СПА-центры  ежемесячно приносят прибыль владельцам бизнеса. О том, легко ли в России сделать карьеру в мире моды, Dni.ru рассказала телеведущая, идеолог и создатель бренда "Russian Fashion Roots" и "Дома Российской Моды" Ася Рязанкина. 
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Мода это что? Чего в ней больше – искусства или бизнеса?

Для творческих представителей– это в чистом виде самовыражение, плагиат и есть несомненно что-то взятое из искусства. Для меня Мода – это химический состав. Состав, который может выдать любую реакцию, если нарушаются пропорции. А потому важны знания, важно чувствовать пропорции и несомненно совместимость. И конечно для меня мода – это самое мощное орудие  массового поражения. 

Публикация от Ася Рязанкина (@nastasyabr)

Бернард Шоу сказал, что мода – это управляемая эпидемия. И главная задача человека, ведущего свой бизнес в этой сфере, – "заразить" как можно больше людей. Вы согласны с этим утверждением?

Конечно, согласна. Мода – это инструмент массового захвата. Самый мощный и самый приятный. Это страсть и ревность. Это экстаз и конечно самый настоящий кайф. 

Что нужно для старта успешного fashion-бизнеса?

Для старта много чего нужно, но начинать лучше с идеи. Продуманной, просчитанной и проанализированной по всем обстоятельствам личной идеи. Вот только ремарка относительно успешности. История знает примеры успешного бизнеса с первых дней, но не знает, что бы этот моментально успешный бизнес долго просуществовал. Сделать свою идею успешной, чтобы она стала бизнесом, – это время, силы и огромная ответственность.

В чем  основной секрет развития компании в индустрии моды?

Секрет? В трудолюбии и любви к собственному делу. Любви к тем, с кем работаешь, и к тем, кто верит в тебя. Секретов на каждом шагу лишь будет прибавляться. Но нет единой формулы для бизнеса, которая бы при применении делала бизнес успешным, а вас и всех вокруг богатыми.

Согласны ли Вы с утверждением, что менеджеры мировых брендов обратят на Вас внимание, если Вы работаете на рынке не один год, успешно сотрудничаете с другими брендами? 

А зачем менеджерам мировых брендов обращать на нас внимание? 

Как Вы подбирали свою команду? Как понять, что тот или иной сотрудник действительно талант и профессионал своего дела?

Подбор персонала – это самое скучное занятие. Никаких особых импровизаций тут не происходит. Профессионалов в сфере моды в России, к сожалению, практически нет. А мировая практика в чистом виде в России не работает. Брать мирового специалиста – это ошибка. Надо брать мировой опыт, его изучать и применять на практике такую адаптацию, которая будет точно выстроена относительно текущей политической, демографической и социальной , финансовой ситуаций в стране. Сейчас много мнимых профессионалов, которые стоят дорого… Я не покупаю таких.  

Никто не знал о Cartier до того, как они придумали наручные часы. Никто не знал о Louis Vuitton, пока они не сделали компактный чемодан для путешествий. Никто не знал про Hermes пока не появились их сумки. Какова Ваша стратегия?

Хочу сразу оговориться – я не бренд одежды и сама не произвожу какие-то вещи. Наш бренд – это объединение российских дизайнеров под нашей маркой Russian Fashion Roots. И к тому же мировые бренды не имеет смысла сравнивать с отечественными. Да, у нас разные условия для взращивания брендов. Возвращаясь к предыдущему ответу – разные социальные и финансовые и политические условия для развития. Разная психология потребителя, так как по-разному устроены средства массовой информации – источник формирования всех эмоций, настроений и схем восприятия. У нас разные культуры и религии. Оттуда так же многое берется. Я собственник торговых марок-брендов, которые продают российские дизайнерские бренды. И моя стратегия останется скрытой для общественности, так как аналогов немного и всем было бы интересно что-то для себя заполучить. 

Что такое повседневная мода для среднестатистического россиянина? 

Это самое частое в нашей жизни. Это комфорт, это уровень и это стиль. Но каждый выбирает свою повседневную моду, и часто встречаем жуткие миксы вещей, от которых хочется отвернуться и не смотреть. Но не надо забывать, что культура одеваться в нашей стране только формируется и у нас еще есть время на регулирование процессов. Много передач на тему стиля, гардероба. В модных магазинах консультантов муштруют по стилю и комбинаторике, вокруг много литературы и журналов. Так что наше общество точно справится с задачей выглядеть красиво,  если будет желание выглядеть на все 100%.

Работа в сфере fashion-индустрии очень нервная. Мода – это серьезно, несмотря на кажущуюся простоту подобного бизнеса. Используете ли Вы интуицию в принятии каких-то решений?

Интуиция – неотъемлемая составляющая "химического процесса", одна из важных. Но все базируется на знаниях и аналитике, исследованиях. Интуиция лишь помогает в финальном выборе или решении. И я ею, конечно, пользуюсь постоянно (cмеется – прим. Dni.ru).

Чего не хватает в России для развития модной индустрии?

Самой индустрии. Сырьевой базы (особенно комвольных комбинатов). Квот и поддержки от государства. Поддержки от коммерческих банков. Инвесторов, настроенных на риски и борьбу. Грамотных и талантливых дизайнеров. Квалифицированных швей, конструкторов, вышивальщиц и т. д. Конечно же, культуры сервиса,  управленцев. Список можно продолжать дальше, но и этих пунктов уже достаточно для первичной картины.

Что бы Вы посоветовали начинающим компаниям в модной индустрии?

Быть честными перед собой и теми с кем работают. Признавать свои ошибки и верить в своё дело, даже когда уже нет сил и опускаются руки. А самое главное– изучать мировой опыт и продумывать адаптацию для нашего рынка с нашими возможностями. Не бояться ничего и не быть как все. Только сильные личности и творческие индивидуумы будут всегда на несколько шагов впереди. А это и есть успех дела. И в этом же и будет заключаться коммерческий успех.

26 февраля 2018, 21:47

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