Какие косметические процедуры нельзя делать дома

Некоторые желают сэкономить на походе к косметологу, поэтому решаются на процедуры в домашних. Но бьюти-ритуалы, выполненные непрофессионалами, могут принести уйму ненужных проблем и огорчений.

На каких косметических процедурах не стоит экономить, рассказала врач-косметолог Лейла Роз.

Пилинги

Они обновляют кожу и делают ее тон ровным. Некоторые пилинги можно проводить дома, но работают они только на поверхности кожи, не проникая глубоко. Поэтому их эффект недолог и не ярко выражен. К тому же, у многих людей ранимые поверхностные сосуды, которые можно повредить абразивными частичками, содержащимися в пилинге.

Химический пилинг подбирается строго индивидуально и назначается при учете многих факторов, таких, как состояние кожи, возраст и ряд проблем, которые необходимо решить с помощью него. Также, необходима предпилинговая подготовка за 10-14 дней до проведения процедуры.

Химический пилинг в домашних условиях чреват осложнениями. Во-первых, при непрофессиональном подходе кожу можно пересушить. Во-вторых, можно получить ожоги, после которых на лице останутся рубцы и шрамы. В-третьих, важно наносить состав равномерно, только так достигается ровный тон лица. Только специалист сможет проконтролировать весь процесс от начала до конца, обращая особое внимание на глубину проникновения препарата. В случае сильного покраснения на каком-то участке лица, он оперативно удалит состав с этой области. После процедуры обязательно делаются успокаивающие кожу специальные маски.

Чистка лица

С помощью чистки удаляются загрязнения кожи и улучшается ее вид. С одной стороны, это обычная процедура, на первый взгляд не требующая каких-то особых навыков и умений. Распарил лицо, выдавил черные точки и дело сделано. Но, с другой стороны, в косметологических клиниках и центрах красоты эта манипуляция производится с помощью набора профессиональной косметики. К тому же, современные косметологи не пользуются распариванием лица, так как она приводит к обезвоживанию кожи. Размягчают ее специальным средством, которое способствует более легкому извлечению кожного сала.

Профессионал понимает, как правильно давить, чтобы не повредить кожу, и какие высыпания на ней можно трогать, а какие нет, чтобы не разнести воспалительный процесс по всему лицу. После чистки косметолог делает успокаивающие поросужающие маски и наносит специальный крем. Дома, как правило, всеми этими комплексными действиями пренебрегают. Зачастую, самостоятельные чистки в домашних условиях приводят к последующим обращениям в клиники с новообразованиями на лице в виде шрамов и воспалений. Специалист всегда сделает чистку более деликатно и бережно.

Скульптурный массаж

Массаж подтягивает контуры лица и делает кожу упругой. Глубокий профессиональный скульптурный массаж сделать дома самостоятельно невозможно. Во всяком случае, заметного эффекта от него точно не будет. Во-первых, массаж делается в положении лежа, когда определенные группы мышц расслаблены. Во-вторых, необходимы четкие и правильные движения по росту мышц, проработать которые сможет только специалист. Неумелыми действиями можно навредить, особенно когда идет слишком сильное воздействие на ту или иную мышцу и неправильно соблюдается техника ведения. Здесь важен опыт и знания анатомии строения лица, а также чувствительность рук.

Инъекции

Ботокс, гиалуроновая кислота, мезотерапия, биоревитализация и любые инъекционные процедуры разглаживают морщины, делают кожу моложе и свежее. Они делаются только в клинических условиях и никак иначе. Проводить их должен дипломированный врач, дерматовенеролог, который прошел специализацию по косметологии. Особенно, если речь идет о ботулинотерапии, контурной пластике или нитях. К сожалению, в настоящее время часто за это берутся люди со средним медицинским образованием, либо те, кто закончил всего лишь курсы по косметологии.

Врач-косметолог рассчитает дозу препарата таким образом, чтобы не нарушить естественную мимику и не превратить лицо в маску. Проводиться такие процедуры должны в медицинских условиях, которые соответствуют определенным санитарным требованиям. Расходный материал и инструменты должны быть стерильными. Нужно помнить, что инъекционные манипуляции могут иметь побочные эффекты, вызвать негативную реакцию организма, и снимаются они с помощью противошоковой терапии. Провести ее грамотно и своевременно может только врач, который знает, что необходимо предпринять в том и или ином случае.

Филлеры

Они заменяют пластическую операцию и помогают выглядеть значительно моложе. Только врач способен определить необходимость процедуры по вводу филлеров. Как и любые инъекционные вмешательства, филлеры требуют профессионального подхода и особенной техники введения. Поэтому делать это нужно в клинике, которая имеет лицензию, у специалиста с высшим медицинским образованием, который прошел специальную дополнительную подготовку. Он должен четко знать с каким препаратом работает и на какую глубину можно его ввести. Причем, для разных зон используются филлеры разной плотности.

В медицинских центрах красоты специалисты не работают с биополимерами, так как эти вещества не рассасываются. При определенных внутренних процессах они могут вызвать воспаление как через месяц после их введения, так и через 10 лет. Удалить биополимер можно только хирургическим путем. Многие пациенты, которые решили сэкономить на косметологических услугах и обратились к непрофессионалам, даже не догадываются, что у них стоит именно такой тип филлеров.

При необходимости любой косметологической процедуры экономия может сослужить вам плохую службу. Стоит особенно тщательно и скрупулезно подойти к выбору специалиста и центра, где вас приведут в порядок. В первую очередь, пациент надежной клиники с хорошей репутацией подписывает договор, в котором обозначены все риски. Врач-косметолог обязательно соберет анамнез и подберет безопасные препараты, что в домашних условиях попросту невозможно.