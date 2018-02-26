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Lifestyle

5 фактов о шоколаде

Фото: GLOBAL LOOK press/Val Thoermer
Шоколад – любимый десерт многих сладкоежек, но не все знают о нем правду. Оказывается, этот продукт может не только доставлять удовольствие, но и быть чрезвычайно опасным.
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Команда программы "Еда живая и мертвая" на НТВ поделилась с Dni.Ru любопытными фактами о любимом десерте.

Вызывает зависимость

Биохимики обнаружили, что шоколад вызывает выделение в организме молекул удовольствия – эндогенных опиатов — которые действуют как наркотики. Причем их влияние на женщин больше, чем на представителей сильного пола. Хорошая новость – в том, что обычно зависимость все же не слишком сильная. Врачи советуют – научитесь растягивать удовольствие, и тогда точно не переборщишь.

Придает сил

В шоколаде в зависимости от сорта – 500-600 килокалорий на 100 граммов, что очень много. Для тех, кто боится потолстеть, это плохо, а вот для спортсменов – хорошо.

Полифенолы какао повышают концентрацию оксида азота в крови. Он расслабляет сосуды, улучшает циркуляцию, и организм легче справляется с кислородным голоданием при нагрузках. Причем не только физических, но и умственных. Влияет еще и то, что в шоколаде есть стимуляторы, действующие подобно кофеину – например, теобромин. Анатолий Вассерман однажды съел за съемочный день викторины “Своя игра” 600 граммов черного шоколада. Возможно, это тоже повлияло на то, что за один сезон он одержал 15 побед – результат до сих пор никем не превзойден. Кстати, в отличие от кофеина, теобромин не повышает давление – для кого-то это тоже может быть важно.

Может лечить

Шоколад, вообще, способен благотворно влиять на организм. Согласно недавним исследованиям, его ежедневное употребление снижает давление и уровень холестерина, укрепляет сосуды и защищает сердце.

Фото: GLOBAL LOOK press/Ralf Poller

Ученые из Университета Абердина в Шотландии после 10-летних исследований выяснили, что у постоянных потребителей любого шоколада (хоть горького, хоть молочного) на 30% ниже риск возникновения болезней сердца и на 25% меньше вероятность инсультов. Другое исследование показало, что употребление 40 граммов горького или молочного шоколада в день в течение всего лишь двух недель значительно снижает уровень гормона кортизола в крови, а значит уменьшает стресс. Главное – помнить, что речь идет об очень умеренных дозах...

Шоколадная диета опасна

Студентка Дарья какое-то время сидела на шоколадной диете – это когда кроме шоколада вообще ничего не едят. Говорят, именно так Ума Турман сбросила 10 килограммов перед съемками фильма “Убить Билла”. Узнать правду у самой Умы не удалось, но диетологи предупреждают об опасности. А еще некоторые, чтобы похудеть, принимают шоколад не только внутрь.

Фото: GLOBAL LOOK press/Karl Newedel

У москвички Альбины трое детей. Времени на спортзал не хватает, да и хочется иногда просто отдохнуть – при этом с пользой для фигуры. На помощь приходят шоколадные обертывания. После нанесения шоколадной массы Альбину оборачивают пленкой и накрывают теплым одеялом. Считается, что это ускоряет обменные процессы и отток лимфы. Сложно сказать, при чем здесь именно шоколад, научных доказательств нет. Да и косметологи предупреждают – эффект от процедуры временный. В похудении важен комплексный подход: питание, спорт и процедуры. Впрочем, состояние кожи шоколадные обертывания действительно улучшают.

Яд для животных

Шоколад ни в коем случае нельзя давать домашним животным. Причем чем шоколад темнее, тем он опаснее. Все дело в метилксантине и теобромине – эти алкалоиды токсичны для животных и гораздо медленнее перерабатываются в их организме. Иногда реакция может наступить лишь через три дня, причем вплоть до летального исхода. Если уж питомец съел шоколад, лучше обратиться к ветеринару. Своевременно оказанная помощь позволит обойтись без неприятных последствий. Но вообще стоит держать сладости подальше от кошек и собак.

А самим шоколад есть можно, но понемногу, не больше 30 граммов в день. Лучше выбирать горький шоколад – в молочном больше содержание вредного сахара. Впрочем, хороший эффект от таких малых доз будет в любом случае – и здоровью польза, и настроение – в полном шоколаде!

"Еда живая и мертвая" – научно-популярный проект Сергея Малоземова, репортера с медицинским образованием, посвященный еде.  Смотрите программу по субботам в 11:05.

26 февраля 2018, 15:52

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