Модель ужаснула поклонников невероятно худыми ногами

Испанская модель Марисоль Вийянуэва напугала своих поклонников. Опубликованное в соцсети фото представило девушку с невероятно худыми ногами. Марисоль пришлось успокаивать подписчиков.

Девушка с аномально худыми ногами оказалась всего лишь оптической иллюзией. А ведь многие комментаторы восприняли белую полоску на брюках как просвет и сочли, что Вийянуэва страдает тяжелой формой анорексии.

yea i just combined vertical and horizontal stripes pic.twitter.com/YxizoRBERl — marisol (@milanoysl) 24 февраля 2018 г.

"Извини, но я подумал, что у тебя невероятно худые ноги. Но ты выглядишь прекрасно в этом прикиде", – написал MusketeersXx678.

"Мне показалось, что кто-то приставил к тебе ноги Грю (Главный герой анимационной франшизы "Гадкий я". – Прим. ред.). Привет из Мексики", – прокомментировал Emmanuel Pinzon.

I thought that someone had put a Gru legs on you. Greetings from Mexico. pic.twitter.com/WSioIr9fyt — Emmanuel Pinzón �� (@MackyPinzon) 25 февраля 2018 г.

Некоторые пользователи даже сделали из снимка мем.

В итоге Марисоль пришлось объяснять, что с ней все в порядке, а фото – всего лишь оптическая иллюзия. "Я просто скомбинировала вертикальные и горизонтальные полоски", – успокаивала девушка огорченных поклонников.