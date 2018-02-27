Пышная модель восхитила фанатов откровенным танцем в бикини (видео)
Видео весьма откровенного характера появилось на личной странице Эшли Грэм в Instagram. Резонансная публикация набрала более полумиллиона просмотров и тысячи комментариев от поклонников. Стоит отметить, что среди множества восторженных отзывов нашлось место и критике. "Мда, лишний вес не имеет ничего общего с сексуальностью!" – заявил один из подписчиков. "Культивировать ожирение в своем журнале… Да что с вами не так?" – поддержал единомышленника сторонник более традиционных стандартов красоты.
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