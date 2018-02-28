184-килограммовый манекенщик покорил мир моды

Американец Аркадио дель Валле вдохновляет своей уверенностью. Вес 184 килограммов не помешал 30-летнему мужчине стать моделью на Неделе моды в Нью-Йорке.



В своем Instagram Аркадио поделился с подписчиками снимками, где он игриво позирует в обтягивающих гипюровых футболках, купальном костюме, а порой и вовсе неглиже. Такая откровенность не осталась незамеченной – у модели уже более восьми тысяч фолловеров, и эта цифра неуклонно растет. Недавно американец заключил контракт с брендом уличной одежды VOLARE и поучаствовал в нескольких показах.

Публикация от Ady Del Valle (@iam_adydelv) Ноя 18, 2017 в 2:16 PST

"Когда шел по подиуму, все казалось сюрреалистичным. Сердце колотилось так сильно, что чуть не выпрыгнуло из груди. За всю свою жизнь я никогда не испытывал ничего подобного. Сестра сидела в первом ряду и подбадривала меня. Я был горд", – цитирует Аркадио издание The Sun.

Он уверен: общество должно научиться принимать людей с лишним весом. Мужчина против навязанных стандартов красоты.

Публикация от Ady Del Valle (@iam_adydelv) Янв 9, 2018 в 7:17 PST

"Вы взрослеете в мире, где СМИ призывают выглядеть определенным образом, иметь определенный вес и жить по шаблону. Это отпечатывается в голове. Я не любил себя в детстве и даже в возрасте 20 лет, но, увидев моделей plus size, перестал стесняться", – отметил манекенщик.

Аркадио живет в Бостоне (штат Массачусетс) и работает помощником по кадровым вопросам. Однако американец надеется, что когда-нибудь сможет полностью посвятить себя модельному бизнесу.

Напомним, что категорию plus size представляют модели ростом 170-180 сантиметров и с размером одежды 48 и больше. На сегодняшний день самой известной из них является Эшли Грехам.



