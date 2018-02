Меланья Трамп подражает в одежде мужу

На Меланье был плащ темно-красного цвета A-силуэта, который точно повторял оттенок галстука ее мужа. Также первая леди США облачилась в джинсы, темно-синий джемпер и того же цвета туфли французского бренда Christian Louboutin на высокой шпильке. Лук дополнила сумочка в тон плащу.

Дональд Трамп, одетый в темно-синий костюм, дополнил образ красным галстуком, сообщает Footwear News. Кроме того, журналист Джордж Беннет, встречавший президентскую чету в аэропорту, запечатлел, как Меланья демонстративно отказывается делать совместное фото с мужем.

Он выложил в Сеть видео, на котором она игнорирует протокол и стремительно идет к автомобилю. Многие фолловеры усмотрели в этом очередную скандальную выходку Меланьи.

.@realDonaldTrump @FLOTUS & Barron get in limo for ride to Mar-a-Lago. #TrumpInPalmBeach pic.twitter.com/piUi4Sp6nr