Меланья Трамп подражает в одежде мужу
На Меланье был плащ темно-красного цвета A-силуэта, который точно повторял оттенок галстука ее мужа. Также первая леди США облачилась в джинсы, темно-синий джемпер и того же цвета туфли французского бренда Christian Louboutin на высокой шпильке. Лук дополнила сумочка в тон плащу.Дональд Трамп, одетый в темно-синий костюм, дополнил образ красным галстуком, сообщает Footwear News. Кроме того, журналист Джордж Беннет, встречавший президентскую чету в аэропорту, запечатлел, как Меланья демонстративно отказывается делать совместное фото с мужем.
Он выложил в Сеть видео, на котором она игнорирует протокол и стремительно идет к автомобилю. Многие фолловеры усмотрели в этом очередную скандальную выходку Меланьи.
.@realDonaldTrump @FLOTUS & Barron get in limo for ride to Mar-a-Lago. #TrumpInPalmBeach pic.twitter.com/piUi4Sp6nr— George Bennett (@gbennettpost) 3 февраля 2018 г.
Как писали Dni.Ru, в январе этого года жена президента США появилась на выступлении Дональда Трампа с первым ежегодным посланием к конгрессу. Она была одета в кремовый брючный костюм и белую шелковую блузу.
Пользователи соцсетей углядели в ее наряде троллинг в отношении американского лидера, так как ее лук напоминал наряд Хиллари Клинтон в день номинации ее кандидатом в президенты США.
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