Меланья Трамп подражает в одежде мужу

Первая леди США Меланья Трамп предстала перед журналистами в наряде абсолютно той же цветовой гаммы, что и одежда ее мужа, Дональда Трампа. Папарацци застигли их в международном аэропорту Палм-Бич штата Флорида.

На Меланье был плащ темно-красного цвета A-силуэта, который точно повторял оттенок галстука ее мужа. Также первая леди США облачилась в джинсы, темно-синий джемпер и того же цвета туфли французского бренда Christian Louboutin на высокой шпильке. Лук дополнила сумочка в тон плащу.

Дональд Трамп, одетый в темно-синий костюм, дополнил образ красным галстуком, сообщает Footwear News. Кроме того, журналист Джордж Беннет, встречавший президентскую чету в аэропорту, запечатлел, как Меланья демонстративно отказывается делать совместное фото с мужем.

Он выложил в Сеть видео, на котором она игнорирует протокол и стремительно идет к автомобилю. Многие фолловеры усмотрели в этом очередную скандальную выходку Меланьи.

Как писали Dni.Ru, в январе этого года жена президента США появилась на выступлении Дональда Трампа с первым ежегодным посланием к конгрессу. Она была одета в кремовый брючный костюм и белую шелковую блузу.

Пользователи соцсетей углядели в ее наряде троллинг в отношении американского лидера, так как ее лук напоминал наряд Хиллари Клинтон в день номинации ее кандидатом в президенты США.