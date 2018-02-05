Как всегда выглядеть стильно и модно

"Мода меняется и стремительно бежит вперед, за ней не уследить. Кажется, что можно лишь уловить некоторые тенденции и отчаянно пытаться им следовать. Но это совсем не так! Оставаться стильной можно всегда. Например, если носить классическую одежду, которая заслужила громкий титул "на все времена", – уверена специалист.



Маленькое черное платье от Коко Шанель



Маленькое черное платье вошло в мир моды благодаря Коко Шанель, еще в 20-е годы. С тех пор прошло почти 100 лет, а оно не только не потеряло своей популярности, но и стало классическим предметом гардероба любой женщины.



Простая белая блузка

Простая белая блузка должна быть в списке вещей номер один любой женщины. Подбирая к ней шарфики, платки, или бижутерию вы сможете менять свой образ.

Жакеты и пиджаки

Жакеты и пиджаки обязательно должны быть в гардеробе каждой женщины. Их можно удачно сочетать с прямыми строгими юбками, брюками и надевать поверх платья в прохладный день.

Классические черные брюки и юбка-карандаш

Классические черные брюки и юбка-карандаш– эти вещи всегда актуальны. Они прекрасно сочетаются и с яркими модными блузками, и с легкими топиками и с удлиненными кардиганами, жилетками и прочими модными вещами.

Женские брючные костюмы

Женский брючный костюм может стать отличной альтернативой вечернему платью. Наденьте под пиджак женственный топ, дополните костюм аксессуарами и не забудьте про шпильки. В таком наряде и в театр, и на выставку – в любом месте вы будете выглядеть сногсшибательно.

Классическое пальто

Классическое пальто никогда не потеряет своей актуальности. Оно всегда выглядит изящно, элегантно и стильно. Песочное пальто сочетается с любой одеждой: от платья-футляра до джинсов свободного кроя.