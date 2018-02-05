Как всегда выглядеть стильно и модно
"Мода меняется и стремительно бежит вперед, за ней не
уследить. Кажется, что можно лишь уловить некоторые тенденции и отчаянно
пытаться им следовать. Но это совсем не так! Оставаться стильной можно всегда. Например, если носить классическую
одежду, которая заслужила громкий титул "на все времена", – уверена специалист.
Маленькое черное платье
от Коко Шанель
Маленькое черное платье вошло в мир моды благодаря Коко
Шанель, еще в 20-е годы. С тех пор прошло почти 100 лет, а оно не только не
потеряло своей популярности, но и стало классическим предметом гардероба любой женщины.
Простая белая блузка
Простая белая блузка должна быть в списке вещей номер один любой женщины. Подбирая к ней шарфики, платки, или бижутерию вы сможете менять свой образ.
Жакеты и пиджаки
Жакеты и пиджаки обязательно должны быть в гардеробе каждой женщины. Их можно удачно сочетать с прямыми строгими юбками, брюками и надевать поверх платья в прохладный день.
Классические черные брюки и юбка-карандаш
Классические черные брюки и юбка-карандаш– эти вещи всегда актуальны. Они прекрасно сочетаются и с яркими модными блузками, и с легкими топиками и с удлиненными кардиганами, жилетками и прочими модными вещами.
Женские брючные костюмы
Женский брючный костюм может стать отличной альтернативой вечернему платью. Наденьте под пиджак женственный топ, дополните костюм аксессуарами и не забудьте про шпильки. В таком наряде и в театр, и на выставку – в любом месте вы будете выглядеть сногсшибательно.
Классическое пальто
Классическое пальто никогда не потеряет своей актуальности. Оно всегда выглядит изящно, элегантно и стильно. Песочное пальто сочетается с любой одеждой: от платья-футляра до джинсов свободного кроя.
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