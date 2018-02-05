Изуродованная пластикой модель Playboy ужаснула видом

Британская модель Хлоя Хан шокировала своих подписчиков. Девушка выложила в Instagram не очередное селфи или красивую фотографию собственной пятой точки, а кадр с последствиями неудачной пластики.

Хлоя рассказала поклонникам, что едва не осталась без носа. Оказывается, еще 31 октября Хан перенесла ринопластику. Последствия, по ее словам, были ужасны: хирург фактически удалил ей все кости. На кадрах, опубликованных Хлоей, видно, как при нажатии ее нос проваливается вовнутрь. "После этого мне не нужна была пластическая операция, мне понадобилась полная реконструкция, для которой хирурги взяли из моего уха восемь хрящей", - написала Хан.

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Девушка посоветовала подписчикам, которых больше миллиона, тщательнее выбирать пластического хирурга и работать только с профессионалами, не доверяя клиникам, вкладывающим больше денег в раскрутку, чем в повышение качества оказываемых услуг. Хлоя рассказала, что у хирурга, который едва не изуродовал ее, были миллионы подписчиков в Instagram, поэтому люди просто отказывались верить, что такой популярный врач может сделать что-то неправильно.

Публикация от ��Chloe Khan�� (@chloe.khan) Фев 4, 2018 at 10:06 PST

"Я никого не подталкиваю делать пластическую операцию. Однако если вы уже решились, то озаботьтесь поиском хорошего врача. Я рассказала вам эту историю только для того, чтобы вы задумались о том, как важен подбор профессионального медика и надежного косметического центра", - написала Хлоя.

Публикация от ��Chloe Khan�� (@chloe.khan) Янв 20, 2018 at 6:05 PST

Хан снималась для журнала Playboy и участвовала в ряде реалити-шоу, среди которых – "Х-фактор" и Celebrity Big Broth.

Публикация от ��Chloe Khan�� (@chloe.khan) Янв 12, 2018 at 10:46 PST

В последнее время все больше звезд становятся жертвами недобросовестных хирургов. Так, недавно Dni.Ru писали, что Мадонна шокировала подписчиков страшной фотографией. Певица выложила на всеобщее обозрение свою грудь. "Пожалуйста, прекрати делать пластические операции. Раньше ты выглядела лучше", "Это выглядит омерзительно", "Оооой, мои глаза", "Что ты сделала со своими губами", – молниеносно отреагировали фолловеры.