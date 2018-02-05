Юля Зверева: мифы и факты о личном стилисте
Наверное, каждая женщина была бы не против,
чтобы ее образ "подкорректировал" и направил в верное русло профессиональный
стилист. Не секрет, что любая дама хочет нравиться себе и привлекать внимание окружающих.
Однако у многих сложились определенные стереотипы о стилистах, которые не
позволяют обращаться к ним, как только возникло желание.
Миф № 1: "Стилист – это дорого и его нанимают только
богатые люди"
Это самый распространенный миф. На самом деле консультация стилиста обычно дешевле, чем поход в салон красоты. Да и если вы обратились за помощью к стилисту, совсем не значит, что он сразу поведет вас в дорогостоящие бутики. Главная его задача – помочь вам найти себя и свой стиль. За покупками вы сможете отправиться самостоятельно, либо воспользоваться услугой шопинг– сопровождения – в этом случае стилист обязательно выберет магазины той ценовой категории, на которую вы рассчитываете. И даже на шопинге решение о покупке всегда остается за вами.
Миф № 2: "После работы со стилистом придется полностью
поменять свой гардероб"
Для начала стилист изучит ваш гардероб, а затем отметит те вещи, которые вам подходят по всем параметрам. Из такой одежды будут составлены наиболее удачные образы. Также расскажет, как в дальнейшем гармонично пополнять свой гардероб.
Миф № 3: "Стилист – это только для людей с идеальной фигурой"
Конечно же нет! Задача стилиста – одеть человека так, чтобы недостатки были скрыты, а плюсы подчеркнуты. Мы подскажем фасоны, которые лучше остальных покажут ваши преимущества, скроют недостатки и ту цветовую гамму, которая подойдет именно вам, основываясь на колорите внешности, типаже и фигуре.
Миф № 4: "Стилист даст кучу непонятной информации, с которой непонятно что делать дальше "
Профессиональный стилист в обязательном порядке сначала узнает ваши предпочтения и жизненные ценности, выяснит особенности вашей работы и то, что вы любите и не любите. А потом можете быть уверены, что рекомендации, которые он даст, будут максимально реализуемы именно вами, с учетом обозначенного вами уровня дохода и уклада жизни.
Миф № 5: "К стилисту обращаются только люди без собственного вкуса"
Люди "без вкуса" никогда не пойдут к стилисту, и это факт. Они убеждены, что знают все лучше всех. За помощью обычно обращаются женщины, которые обладают отличным вкусом. Они знают, что им нужно поменять в себе, но нет определенных знаний - как именно это сделать. Достаточно нескольких встреч, чтобы они научились самостоятельно подбирать себе идеальный гардероб.
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