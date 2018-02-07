Американка живет в корсете ради тонкой талии

Бывшая военнослужащая из США, 39-летняя Диана Ринго рассказала, как поддерживает свою талию в идеальном состоянии. Она призналась, что постоянно носит корсет.

Жительница калифорнийского Сан-Диего и мать троих детей в прошлом служила коком в американском военном флоте. Сохранять завидную талию женщине удается благодаря тому, что она находится в корсете 23 часа в сутки. Снимает этот предмет одежды она лишь тогда, когда принимает душ или тренируется.

Обхват талии американки в корсете составляет примерно 46 сантиметров. Носить его Диана начала три года назад после родов. Тогда ее талия была примерно 69-74 сантиметра, сообщает портал Barcroft TV. Это американку не устраивало, и она решила вернуть фигуру с помощью тренировок и ношения корсета.

При росте 158 сантиметров Ринго весит около 54 килограммов. Женщина отмечает, что корсет делает ее счастливой, уверенной в себе и совсем не мешает дышать. Супруг Дианы к ее методу отнесся негативно, потому что переживал за здоровье жены. Но врач развеял его опасения, заверив, что подобный режим безопасен.

Отметим, что в погоне за стройностью люди часто решаются на безумства. В частности, до сих пор некоторые рискуют своим здоровьем и прибегают к опасным диетам, которые были на пике популярности в XX веке.

В 20-х годах на Западе приобрела популярность идея, что лучший способ много есть и не толстеть – это завести в своем организме паразита, который будет поглощать всю съеденную пищу, препятствуя жировым отложениям. Один из таких методов предлагал прием таблетки, содержащей личинку ленточного червя.

Сегодня эта безумная система похудения воплощается в тайских таблетках. Как утверждают производители, в состав их продукции входят не более двух яиц гельминтов (глистов) либо фрагментарные части паразитирующих особей.