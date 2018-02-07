Какой российский шоколад самый вкусный

"Росконтроль" провел экспертизу темного шоколада, который продается в России. Специалисты проверили семь популярных брендов.

Исследовались марки "Бабаевский" ("Люкс"), "Фабрика имени Крупской" ("Особый"), "Россия – щедрая душа" ("Российский"), "Вдохновение", Alpen Gоld, Dove и "Слад&Ко". Все они признаны соответствующими ГОСТу, никаких нарушений обнаружено не было.

А вот вкусовые качества шоколада различались. Плитки пробовали профессиональные дегустаторы, знающие толк в лакомстве. Так, самым вкусным признан шоколад "Вдохновение", который набрал 14,3 из 15 баллов. На втором месте – "Фабрика имени Крупской" (13,3 балла), на третьем – "Бабаевский" (12,9), сообщает Lenta.ru. Четвертую позицию занял шоколад бренда "Россия – щедрая душа". Далее идут Alpen Gоld и Dove, а замыкает рейтинг "Слад&Ко".

Несмотря на то что "Вдохновение" оказался самым вкусным, эксперты все-таки сделали замечание. "По результатам дегустации он не дотягивает до установленного стандартом минимального значения по массовой доле сухого обезжиренного остатка какао. При этом жирнокислотный состав жира "Вдохновение" соответствует маслу какао", – сообщают исследователи.

Напомним, в прошлом году швейцарские шоколатье изобрели новый вид шоколада. Теперь официально четыре вида лакомства: белый, черный, молочный и рубиновый. Последний имеет розоватый оттенок и на вкус отдает фруктами, при этом по структуре не сильно отличается от уже известных видов. Это первая изобретенная разновидность лакомства за 80 лет.

Ученые уверены, что шоколад улучшает память, остроту внимания, скорость реакции, а также зрение в темноте или в условиях плохой видимости и увеличивает приток крови к мозгу. Помимо этого, исследования показали, что таяние шоколада во рту человека может вызвать более продолжительный эффект эйфории, чем поцелуй.