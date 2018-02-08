Фото полуголой "мисс Англия" после родов выложили в Сеть
Малыш Купер родился в конце января. Джорджия через несколько дней после знаменательного события выложила в Instagram свой снимок, сделанный спустя несколько часов после родов. 31-летняя модель поделилась с подписчиками своими ощущениями.
"Это была я через несколько часов после рождения Купера... Жирные волосы, колючие ноги, болящая грудь, большие трусы и пустой раздутый живот... Но я бы не стала ничего менять", – подписала фото Джорджия.
Бывшая "мисс Англия" призналась, что скучает по телу, которое у нее было до родов. "Я буду изо всех сил стараться вернуть его назад, когда это станет возможным", – пообещала модель.
Джорджия радовала поклонников откровенными снимками и во время беременности. Она выкладывала фотографии прямо перед рождением ребенка. А последний кадр делала в "многозадачном" цикле – успевала и фотографироваться, и кормить грудью Купера.
Подписчики откровенность Джорджии оценили, сопроводив ее посты многочисленными лайками и восторженными комментариями. Они поддержали модель, поздравили с рождением малыша и напомнили, что это и есть жизнь для настоящих мам.
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