Фото полуголой "мисс Англия" после родов выложили в Сеть

Фотографии, сделанные через три часа после родов, выложила в Сеть модель и бывшая "мисс Англия" Джорджия Хорсли. Она сообщила поклонникам, что нисколько не жалеет об утраченных формах, однако пообещала вскоре их восстановить.

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