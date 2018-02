Главные события Москвы с 9 по 15 февраля 2018 года

Аномальный снегопад засыпал Москву. Но на помощь спешит День всех влюбленных, который своей страстной энергетикой попробует растопить город. В честь праздника готовится множество тематических мероприятий. Об этом и других интересных событиях ближайших семи дней – в традиционном обзоре Dni.Ru.

9 февраля, пятница

В Государственном Кремлевском Дворце на сцену выйдет Елена Ваенга. Она исполнит свои лучшие, самые откровенные и эмоциональные песни: "Шопен", "Девочка", "Королева", "Нева", "Аэропорт" и многие другие. Сама Елена так описывает свои выступления: "Придя на мой концерт, первое, что Вы подумаете, а на Ваенгу ли Вы пришли? Я пишу и исполняю совершенно разную музыку, диаметрально противоположные песни. И всегда говорю: для того, чтобы что-либо обо мне понять, надо просто сходить на мой концерт".

В Большом зале Московской консерватории состоится ночной концерт с Народной артисткой России Хиблой Герзмава (сопрано), солистом Большого театра Арсена Согомоняна (тенор) и Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Е.Ф. Светланова. Дирижер – Народный артист России Александр Сладковский. В этот вечер выдающиеся мастера исполнят арии из опер Дж. Верди и Г. Доницетти. Это настоящее событие для ценителей оперы, которое просто нельзя пропустить. Ведь Хибла Герзмава невероятно востребована на мировой сцене, ее выступления расписаны фактически на год вперед. И кто знает, когда еще выдастся возможность прикоснуться к столь прекрасному, светлому и талантливому.



10 февраля, суббота

В Театре танца Аллы Духовой TODES покажут постановку "Танцуем любовь!". В центре постановки молодые люди, красивые и влюбленные. Они находятся посреди большого бурлящего города, но верят, что он со своими деньгами, амбициями и жестокостью не сможет навредить истинным чувствам. Два любящих сердца готовы выдержать испытание на прочность. Создатели обещают, что постановка выразит в танце все грани любви и затронет чувства и мысли зрителей.

В "ГлавClub Green Concert" выступит Вячеслав Бутусов с обновленным составом музыкантом. Это будет электрический концерт, где будут исполнены все главные хиты последних 35 лет. Публику ждет новое свежее звучание, современные аранжировки классических песен НАУТИЛУСА, а также море рок-драйва.

В "Известия Холл" пройдет "RETROMEGADANCE.RU" для всех тех, кто любит поп-классику конца 90-х и "нулевых". Ожидаются выступления Лены Катиной (экс-T.A.T.U.), групп "Комиссар" и H2O (TURBOMODA). Также будут проводиться конкурсы, призами в которых станут культовые товары из прошлого: приставки DENDY, тетрисы и другие ностальгические вещи. Желающие смогут прикупить жвачки LOVE IS, конфеты MAMBA, растворимые соки YUPI, INVITE, игры "Электроника", "Тамагочи" и прочее.

В Императорском яхт-клубе на Красном Октябре состоится Tinder Ball, куда смогли попасть нвсе пользователи приложения для знакомств, достаточно было смахнуть вправо профиль с логотипом Tinder Ball. Мероприятие станет современной офлайн-интерпретацией приложения: вечеринка подарит новый опыт и знакомства, которые могут навсегда изменить вашу жизнь. Концепция вечеринки была вдохновлена понятием судьбы как одного из ключевых факторов, влияющих на жизнь человека. На сцене яхт-клуба выступит группаBlue Hawaii, которая исполнит как новые треки, так и композиции из ранних альбомов. Кроме того, здесь будет работать станция геометрического мейкапа, где стилисты будут делать всем желающим геометрический макияж.

11 февраля, воскресенье

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль по произведению Жан-Поля Сартра "За закрытыми дверями". В темной комнате трое: мужчина Жозеф Гарсен – писатель и пацифист, и две женщины Инес Серано – почтовая служащая, Эстель Риго – аристократка. Предстоит разгадать загадку, как они здесь оказались, что их связывает, и почему они взаперти. Постановка наполнена экспрессией, атмосферой непознанного в стиле популярных нынче комнатных "квестов".

В "LЮSTRA bar&club" выступит группа Total. Некогда популярный коллектив уже давно ушел в глухое подполье и крайне редко радовал поклонников выступлениями. Но вот пришло время вернуться, поэтому музыканты не только сыграют свои лучшие песни прошлых лет ("Бьет по глазам", "Уходим на закат", "Камасутра"), но и презентуют абсолютно новый сингл.

12 февраля, понедельник

В Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке выступит сам Игорь Бутман и его Московский джазовый оркестр. Профессиональные музыканты, драйв и энергетика – отличная подзарядка для души и тела в самом начале рабочей недели. Отличный способ отдохнуть, прикоснуться к прекрасному и настроить себя на лад созидания и творчества.

13 февраля, вторник

В "Крокус Сити Холле" выступит итальянец Бьяджо Антоначчи (Biagio Antonacci), который в преддверии Дня всех влюбленных порадует публику своим новым альбомом "Dediche e Manie", включающим в себя страстные хиты. Артист является одним из символов итальянской поп-музыки. Чего только стоит тот факт, что он был первым, кому разрешили выступить в Колизее. Теперь и россияне смогут погрузиться в жизнерадостную атмосферу и зарядить свои сердца любовью.

В Государственном Кремлевском Дворце выступят мастодонты мировой электронной музыки, стоявшие у истоков этого стиля – немецкий квартет KRAFTWERK. На сцене коллектив уже более 40 лет, но покой его участникам только снится. Зрителей ждет максимальное погружение в действо, для этого им раздадут 3D-очки. Каково это, когда "We are the robots" на полную катушку, можно будет узнать лично.

14 февраля, среда

В театре "Модерн" состоится премьера трагедии Шекспира "Юлий Цезарь" режиссера-постановщика Юрия Грымова. Зритель увидит Шекспира вне времени и пространства, так как эта история актуальна во все времена. Зрители пронесутся через века и узнают, как может развиваться история, если во главе угла будут человеческие пороки и жажда перемен, а народ будет лишь игрушкой в руках заговорщиков. Юрий Грымов рассказывает: "Это спектакль о страсти, о жажде власти, о человеческих пороках, которые со времен Шекспира не изменились. И что самое удивительное, не изменятся. То есть иллюзии того, что какое-то произведение приблизит нас к осмыслению, и мы изменимся – нет. Мы можем только констатировать факт, что мы не правы. И надеяться на то, что человек может задуматься".

В этот день также стартует фестиваль фламенко "Flamenсura", который соберет более 150 участников. Звезды из Испании и России поделятся со зрителями своей любовью к уникальной культуре фламенко. 14 февраля – открытие фестиваля в Институте Сервантеса, 15 февраля – Фестиваль в клубе Алексея Козлова. 17 февраля – Гала-концерт в Центральном Доме Художника. Подробную информацию и расписание вы можете посмотреть на официальном сайте.

В Театре Наталии Сац в День всех влюбленных будет исполнена музыкально-литературная композиция "Дон Жуан" от автора цикла "Портреты композиторов" Алевтины Иоффе на основе одноименной оперы В.А. Моцарта и повести Э.Т.А. Гофмана. Это музыкальное повествование о наслаждении сиюминутностью, о нежности, разочаровании, ревности, влюбленности и всех тех чувствах, которые заставляют нас ощущать себя живыми.

В культурном центре "Москвич" состоится праздничный концерт для влюбленных "Romantic collection". На сцену выйдет коллектив "Atava Band", который исполнит известнейшие "амурные" хиты Джоржа Майкла, Стинга, Криса Де Бурга, Кенни Джи, Астора Пьяццоллы и Раймонда Паулса. Специальные гости: участница и финалистка телевизионных шоу Veronika Vail, экс-участник группы "Кватро" Денис Вертунов, вокальный проект "ARRiVA", а также VJ Kirsan, мастер песочной анимации Лилия Чистина, мастера международного класса по спортивным бальным танцам Максимилиан Полосатов и Ольга Хвесько, солисты камерного оркестра Musica Atis и другие исполнители. Также гостей будут ждать валентинки, розыгрыши и другие сюрпризы.

В Государственном Кремлевском Дворце состоится "Праздник для всех влюбленных" от Муз-ТВ. На сцену выйдут звезды российской эстрады, среди них: группа "A' Studio ", Кристина Орбакайте, Жасмин, "Serebro", Глюк'oza, Натали, Елена Темникова, Тимур Родригез, Митя Фомин, 5sta Family, Анна Семенович, балет Аллы Духовой "TODES" и многие другие. Организаторы заявляют, что программа выступлений никого не оставит равнодушным, а презентации, конкурсы и розыгрыши призов помогут сделать вечер незабываемым.

В "Крокус Сити Холле" выступит Александр Малинин. Это станет большим праздником для всех ценителей романса и русской баллады. Артист поет вживую, наполняя каждую ноту энергией, которая буквально пронзает зрительный зал, затрагивает самые глубинные струны души. В этот вечер Александр будет выступать вместе со своими детьми – Никитой и Устиньей. Можно быть уверенными, тандем получится отличный.

МХТ им. Чехова также откроет двери для влюбленных ночью. Вечером здесь начнется концерт “Ночь влюбленных”, где покажут сцены и песни из легендарных фильмов о любви. Среди участников вечера: Ирина Мирошниченко, Станислав Любшин, Юрий Стоянов, Игорь Верник, Евгения Добровольская, Дарья Мороз, Константин Богомолов, Андрей Бурковский, Паулина Андреева, Светлана Ходченкова, Милош Бикович и многие другие.



Каток на ВДНХ приглашает принять участие во флешмобе на самый долгий поцелуй. Из парка отдыха также можно будет отправить валентинку любимому человеку и признаться со сцены в своих чувствах. В этот день гостей будут встречать аниматоры-купидоны, которые проведут любовные викторины и танцевальные мастер-классы. Программа начнется в 17 часов.

Весело отметить День всех влюбленных предлагают столичные рестораны и бары. Например, в винный бар "Практика by Darvin" предложат своим гостям праздничное меню, а также комплименты от шеф-повара: приветственный коктейль "Россини" и десерт от шеф-кондитера в конце ужина. Неважно, повезло вам в любви или нет, испытать удачу можно будет во время праздничной лотереи. Ее участники смогут выиграть приятные призы: романтический ужин на двоих в дружественной "Практике" (Ленком), бутылку Prosecco или воздушный десерт из клубники со сливками. В праздничном меню 14 февраля: устрицы с соусом из малинового уксуса и лука шалот, карпаччо из рыбы меч с ананасом и розовым перцем, равиоли с сыром таледжо, шпеком и глазированным черносливом, пицца с шоколадом и клубникой и многое другое.

15 февраля, четверг

В арт-галерее "К35" состоится открытие первой в России персональной выставки фотографа Маурицио Габбана, брата Стефано Габбана (Dolce&Gabbana). Экспозицию в рамках 12-ой Фотобиеннале 2018 представят кураторы Инга Лепс и Мария Саава. Маурицио занимался фотографией с детства, много экспериментировал, но в итоге основой его творчества стала архитектура. Гостей будут ждать художественные снимки Милана, Нью-Йорка, Парижа, Москвы и Санкт-Петербурга, созданные в авторской технике. Сам фотограф рассказывает: "Я фотографирую города, потому что хочу показать, какое величие создал человек. Я считаю, что современный человек уже не понимает, кто он… мы потеряны. А ведь такие фундаментальные шедевры, как собор в Милане, Эйфелева башня, постройки Монмартра, – созданы человеком. У каждого из нас есть большая внутренняя энергия, сила, которую человек не осознает. В современном ритме у нас даже нет возможности поднять голову и взглянуть на небо".

В Светлановском зале Московского международного Дома музыки состоится концерт "Мужчины про Любоff". Зрители перенесутся из хмурой Москвы на солнечное побережье Италии, насладятся ритмами аргентинского танго Астора Пьяццолла, а также хитами величайших гитаристов мира. На сцену выйдут титулованный отечественный гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко, Лауреат самых престижных международных конкурсов, участник квартета им. Давида Ойстраха Родион Петров и солист Лейпцигского оперного театра, победитель телевизионного шоу "Русские Теноры", солист Арт-Проекта "ТенорА ХХI века" Сергей Писарев.

В ВТБ Ледовый дворец пройдет музыкальная премия "Чартова Дюжина", подводящая итоги годового чарта "Нашего радио". Ожидаются выступления выдающихся отечественных коллективов: "Би-2", "7Б", "ДДТ", "Машина Времени" и других. Помимо живых выступлений зрители увидят лично, кто же стал победителем в номинациях в этом году.

В кино выходит детективный триллер "Убийство священного оленя". В центре повествования кардиохирург Стивен, счастливо живущий со своей женой и двумя детьми. Но идиллия под угрозой, так как призраки из прошлого и скелеты из шкафов возвращаются, и их Стивену уже невозможно скрывать.