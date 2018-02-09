Диетические продукты оказались смертельно опасными для людей

Каждый четвертый инсульт с летальным исходом происходит из-за тромбов. Эксперты выяснили, какие продукты становятся нашими палачами.



Причин, которые приводят к тромбозу, много – курение, алкоголь, варикозное расширение вен, атеросклероз, малоподвижный образ жизни. Но главная причина все же неправильное питание. При несбалансированном рационе сосуды теряют гибкость и твердеют, кровь становится вязкой, а это идеальные условия для формирования тромба. Команда программы "НашПотербНадзор" и ее ведущий Олег Солнцев разобрались, какие продукты, которые мы считаем безобидными, не являются таковыми.

Например, молоко. Мы привыкли думать, что оно полезно, а вот врачи уверяют, что это не совсем так. Доктор наук из университета Северной Каролины Эми Лану посвятила млечному вопросу 16 лет и выяснила, что холин, который есть в составе молока, играет в образовании тромбов не последнюю роль. "То есть молоку в контексте опасности тромбов не место в списке полезных продуктов, а вот острому перцу и оливкам, наоборот, нечего делать в черном списке, – отмечает врач-диетолог. – Эти растения, как и чернослив, апельсины, клюква, имбирь и черный виноград, содержат полезные салицилаты – это как растворитель для излишне густой крови".

Красная рыба и кукурузное масло – лидеры по содержанию омега-3 жирных кислот. А эти вещества снижают уровень вредного холестерина и не дают развиваться атеросклеротическим бляшкам, которые часто и провоцируют рост сгустков крови и тромбоз. Также в борьбе с опасными образованиями в сосудах помогут орехи, которые содержат витамин Е, а он, в свою очередь, разжижает кровь.

Но есть такие овощи и фрукты, употребление которых приводит к закупорке сосудов, тромбозу и, следовательно, к инсультам и инфарктам. Если сахар и жир давно пользуются дурной славой, то листовые салаты, зеленые овощи, белокочанная капуста и брокколи – все это вроде как основа здорового питания. Но эти продукты, оказывается, в избытке содержат витамин К. Он активизирует белок протромбин, который способствует сгущению крови и тем самым – образованию тромбов. Любимая многими хурма – тоже тот еще фрукт. Терпкий вкус, поясняют врачи, ей придают особые вещества танины. А для кровеносной системы они, оказывается, настоящий яд.

Смотрите программу "НашПотребНадзор" на НТВ по воскресеньям в 13:00.