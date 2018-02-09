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Lifestyle

Как смоделировать лицо без операции

Фото: GLOBAL LOOK press
Тонкие губы, невыраженные скулы, дряблая кожа, мимические морщины и видимые признаки старения – многие с радостью исправили бы пару недостатков в своей внешности. Пока одни избегают собственного отражения в зеркале, другие – ищут пути к преображению. 
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К счастью, в современной косметологии есть альтернатива для тех, кто не хочет прибегать к хирургическому вмешательству: безоперационная контурная 3D-пластика, прогрессивный метод эффективной коррекции контуров лица и тела. О преимуществах процедуры Dni.Ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-косметолог, дерматовенеролог Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic Екатерина Лучина.

Почему "3D"

3D-моделирование лица, или контурная пластика, называется так потому, что врач-косметолог работает не только "на плоскости", устраняя морщины на поверхности лица, но и формирует "объем", моделируя контуры лица при помощи гелей-филлеров. В зависимости от вязкости и плотности препарата можно работать на уровне надкостницы, гиподермы, на стыке дермы и гиподермы, внутрикожно.

Контурная пластика: что? кому? когда?

Косметологи рекомендуют начинать коррекцию со средней и верхней зон лица, далее ‒ нижняя треть, овал лица, шея, декольте и, наконец, кисти рук. Профилактикой старения заниматься намного легче, чем восполнять потерянные контуры со временем. Поэтому, осматривая пациента, врач-косметолог должен сразу обращать внимание не только на лицо, но и на шею, декольте и кисти рук ‒ это те части тела, которые бросаются в глаза и выдают возраст.

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people

Контурная пластика показана не только возрастным, но и молодым пациентам для моделирования формы и объема губ. Иногда имеет смысл проводить ее в целях профилактики. Все зависит от индивидуальных особенностей, генетики, образа жизни и желания ухаживать за собой. Благодаря новейшим методикам сегодня у пациентов есть возможность не просто сделать "уколы красоты", а рассмотреть процесс начала старения в организме в целом: проверить гормональный фон, состояние сосудов, внутренних органов и систем.

Что вводят под кожу

Для филлинга используют препараты на основе гиалуроновой кислоты и гидроксиапатита кальция. Гиалуроновая кислота в инъекциях ‒ уже не новость для большинства женщин. А препараты на основе гидроксиапатита кальция ‒ это новинка в контурной пластике. С их помощью можно откорректировать зоны лица, которые теряют объем, например, височную область. Можно смоделировать скуловую зону, заполнить носогубные складки, морщины-"марионетки", выровнять линию овала, скорректировать спинку носа. Преимущества таких препаратов в том, что, в отличие от гиалуроновой кислоты, они не задерживают воду, стимулируют коллагенонеогенез и наилучшим образом подойдут пациентам с деформационно-отечным типом старения.

Лучшими признаны филлеры, произведенные в США и странах Западной Европы: Швеции, Швейцарии, Франции. Какой препарат использовать ‒ всегда решает врач, исходя из интересов и индивидуальных особенностей пациента.

Что ждет пациента 

Сначала врач обсуждает с пациентом зону коррекции, делает специальную разметку лица, наносит анестезирующий крем на область воздействия, чтобы исключить болевые ощущения. Специалист смешивает основной препарат с лидокаином или другим обезболивающим препаратом, чтобы сделать процедуру максимально комфортной. Препарат вводится при помощи иглы или канюли ‒ все зависит от зоны коррекции и желания пациента.

Какого результата можно достичь

Введенные препараты начинают работать моментально: проблема обезвоженности и сухости остается в прошлом за счет глубокого увлажнения филлерами, клетки начинают "дышать", контуры лица (губы, овал, скулы) становятся более выраженными, рельеф кожи выравнивается, возрастные и мимические морщины разглаживаются, стимулируется синтез коллагена и эластина, обеспечивается видимый лифтинг-эффект.

Фото: GLOBAL LOOK press

Контурная пластика противопоказана в следующих случаях:

  • Беременность и период лактации;
  • Злокачественные новообразования (онкология);
  • Несовершеннолетие;
  • Психические расстройства;
  • Индивидуальная непереносимость гиалуроновой кислоты;
  • Плохая свертываемость крови;
  • Воспалительный или аллергический процесс в зоне планируемого воздействия;
  • Вирусные и хронические заболевания в стадии обострения;
  • Сахарный диабет (I, II типа);
  • Острые нарушения работы почек и печени;
  • Склонность к образованию келоидных рубцов;
  • Болезни соединительной ткани.

Собирая анамнез, врач задает наводящие вопросы. Дополнительные лабораторные и аппаратные методы исследования помогут понять, безопасно ли проводить процедуру в каждом конкретном случае.

Как проходит восстановление

После процедуры может наблюдаться небольшая отечность и болезненность в течение 1‒2 дней ‒ это в рамках нормы. Через 2‒3 недели после первой процедуры возможна коррекция ‒ врач обязан предупредить пациента об этом. Когда 3D-моделирование проводит опытный квалифицированный врач, и пациент имеет на руках четкие рекомендации о поведении после процедуры, то риск осложнений минимален. Основные рекомендации ‒ на 1‒2 дня исключить спорт и на 10‒14 дней ‒ баню, сауну, солярий.

Если после контурной пластики возникли непредвиденные осложнения и дискомфорт, всегда нужно обращаться к доктору, который ее выполнял ‒ только он знает, куда и в каком количестве вводился препарат. Оказать консультационную поддержку может и компания-производитель, но только в том случае, если процедура была проведена в клинике обученным специалистом. Вот почему так важно попасть в "хорошие руки".

И еще несколько фактов:

  • Результат процедуры заметен сразу, и в течение 1‒3-х месяцев он нарастает.
  • Эффект длится от 9 до 12 месяцев.
  • 3D-моделирование лица выбирают не только женщины, но и мужчины. Главная задача врача ‒ учитывать гендерные особенности пациента и не нарушить естественные пропорции лица.
  • Безоперационную контурную пластику можно совместить с мезотерапией, биоревитализацией и альтера-терапией.
  • Цена процедуры стартует от 25 тысяч рублей (зависит от объема).
9 февраля 2018, 16:12

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