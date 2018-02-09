Что смотреть на ТВ в феврале

Последний месяц зимы порадует новыми сериалами, анимационными фильмами и увлекательными шоу. Они точно помогут согреться в эту холодную зиму.

"Инспектор Купер"

На телеканале НТВ по понедельникам в 21:40

На телеканале НТВ стартует новый сезон сериала "Инспектор Купер" с Олегом Черновым в главной роли. Алексей Куприянов, ранее талантливый оперативник, а теперь простой участковый района, борется с местной преступностью. Дела в небольшом российском городке кажутся не очень резонансными, однако Куперу (так Алексея называют коллеги) придется распутывать убийство студентки и любимицы всего университета, продажу запрещенных веществ подросткам и даже незаконные операции финансовой компании, которая внезапно появилась в городе.

Шоу "Песни"

На телеканале ТНТ с 9 февраля в 21:00

Продюсеры музыкальных лейблов России: BlackStar и MALFA – Тимати и Максим Фадеев запускают шоу "Песни". Проект, по словам авторов, не имеет аналогов на российском телевидении. Формат шоу предполагает, что авторитетные продюсеры вместе с приглашенными членами жюри будут искать новые лица, музыку и песни. Они выберут 20 лучших исполнителей, которые продолжат борьбу за победу. На протяжении всего проекта конкурсанты будут находиться под постоянным наблюдением камер и каждую субботу показывать, чему научились за это время.

"Эй, Арнольд"

На телеканале Nickelodeon в 14 февраля в 20:40

14 февраля на Nickelodeon Россия – долгожданная премьера: спустя 12 лет после выпуска последнего эпизода мультсериала "Эй, Арнольд" телеканал покажет полнометражный фильм "Эй, Арнольд! Кино из Джунглей". Это продолжение легендарного сериала, любимого взрослыми и детьми. В фильме наконец-то решится главная загадка сериала – что же произошло с родителями Арнольда. Над "Эй, Арнольд! Кино из джунглей" трудился Крейг Бартлетт, создавший одноименный сериал.

"Команда Б"

На телеканале СТС с 19 февраля в 20:00

По сюжету сериала генерал Брусницин, спасая своего племянника Мишу от тюрьмы, ставит его во главе команды "Б" – обычных ребят, отобранных для полета на Луну. В их успех никто не верит, ведь есть группа "А" – опытные профессионалы. Однако аутсайдеры решили обойти соперников. Получится ли это у пилота-экстремала Миша, научного сотрудника Светы, солдата в юбке Саша, красавчика-качка Егор и врача-неудачника Стаса. Ответ – в эфире СТС уже с 19 февраля.

"От ненависти до любви"

На телеканале "Домашний" с 19 февраля в 21:00

Главная героиня Ольга Орлова (в исполнении Марии Куликовой) – классическая "железная леди", владеющая своим бизнесом. Кроме того, она невероятна красива. Но несмотря на это, она до сих пор не обрела своего женского счастья, которого так ищет. Разочаровавшись в поиске мужчины мечты, Ольга принимает предложение руки и сердца от своего школьного друга Михаила. Однако встреча с фитнес-тренером Леонид накануне свадьбы переворачивает все с ног на голову, и главная героиня оказывается на перепутье.