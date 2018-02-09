Куда едут туристы на 23 Февраля и 8 Марта

Праздничные дни – отличный шанс отправиться в небольшое путешествие, увидеть новые места, получить свежие впечатления. Какие же направления сейчас пользуются наибольшей популярностью у россиян? За ответом на этот вопрос Dni.Ru обратились к экспертам туристической отрасли.



"Эти праздники пройдут для туристов под девизом "Мужчинам – склоны, женщинам – шопинг и экскурсии, семейным парам – на пляж". Направления-лидеры на 23 Февраля – горнолыжные Австрия и Андорра. 8 Марта женщины предпочитают сити-брейки в Барселоне и Стамбуле, экскурсионные туры и обновление гардероба в моллах ОАЭ", – рассказала Dni.Ru пиар-директор туроператора Tez Tour Лариса Аханова.

Кроме того, в офисе крупнейшего российского туроператора зафиксировали повышенную активность туристов. Желающих уехать с захватом февральских и мартовских каникул оказалось на 30% больше, чем в прошлом году. "Длинные выходные в этом сезоне поспособствовали решению взять еще дополнительно несколько дней, чтобы получился полноценный отпуск. Это положительно сказалось на дальнемагистральных направлениях. Уже почти не осталось предложений в праздничные даты по Таиланду и Доминиканской Республике. Средний чек туров в период праздников – 35 000 рублей", – отметила Аханова.

А вот специалисты туроператора "Библио-Глобус", проанализировав количество забронированных туров на выходные даты, пришли к выводу, что в период каникул самым востребованным направлением у российских туристов стал город Сочи. Так, по данным компании, количество заявок на туры к Черному морю превысило прошлогодние показатели бронирований на 287%. В число других популярных российских направлений у клиентов компании "Библио-Глобус" вошли Геленджик, Анапа, курорты Кавказских Минеральных Вод и Крым.

Что касается самостоятельных путешественников, то тут предпочтения несколько отличаются. Как сообщил изданию директор по отдыху OneTwoTrip Евгений Трофимчук, на февральские праздники среди зарубежных направлений лидируют Прага, Рим, Пхукет, Бангкок, Мюнхен. Среди российских – Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Сочи, Казань и Калининград. На 8 Марта максимальное число запросов приходится на Париж, Рим, Амстердам, Мюнхен. Среди российских городов популярны Сочи, Минеральные Воды, Москва и Санкт-Петербург.

"Важно отметить, что в этом году путешественники активнее бронируют поездки именно на мартовские праздники (четыре дня выходных), нежели на февральские. В сравнении с прошлым годом интерес к поездкам на мартовские праздники вырос в два раза, а на февральские – снизился на 5%. Также мы заметили, что те, кто планируют поездки на дни празднования 8 Марта, берут два или три дополнительных дня отдыха, а те, кто едут отдыхать на 23 Февраля, стараются либо уложиться в три дня, либо покупают билеты с захватом максимум еще одного дня. Средняя стоимость авиабилета за границу на период февральских праздников составляет 20 700 рублей (туда-обратно), по России – 8 700 рублей (туда-обратно)", – поделился статистикой Трофимчук.

По данным OneTwoTrip, для путешествий на поезде наши соотечественники выбирают Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Сочи, Казань и Нижний Новгород. При этом к 23 февраля эксперты сервиса ожидают повышение спроса на поездки по Золотому Кольцу, куда многие туристы традиционно отправляются в дни коротких каникул.