Девушка показала "секс" с незнакомцами из Tinder и прославилась

Молодая особа стала известна в Сети эротическими снимками с незнакомцами. Девушка находит ухажеров через Tinder и просит изобразить откровенную сцену.

Датчанка Мари Хильд создала фотопроект Lifeconstruction, в рамках которого находит раскрепощенных мужчин и женщин и фотографируется с ними в первые полчаса знакомства, имитируя близкие отношения. 24-летняя девушка стремится создать впечатление длительной связи и искренней любви у пары на снимке.

На публикациях она обнимает и целует незнакомцев в романтичной и домашней атмосфере: в кровати, на кухне, гостиной и ванной комнате. Таким экстравагантным способом юная леди стремится разнообразить удручающе однотипные публикации в Instagram. По словам Мари, у нее нет сил видеть одни и те же "вылизанные посты, фотографии и обновления".

"Я думаю, нам сегодня не хватает общения в реальном мире. Как я вижу, ситуация только усугубляется, и в этом виноваты социальные сети. Иронично, что мой проект не может существовать без Tinder", – цитирует фотографа интернет-журнал BoredPanda.

Публикация от mariehyld (@mariehyld) Фев 3, 2018 в 11:45 PST

Tinder – популярное приложение для мобильных устройств, предназначенное для романтических знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации. Программа работает только с аккаунтами социальной сети Facebook.