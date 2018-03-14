Москвичей отправили в гастрономическую кругосветку

Сколько времени необходимо, чтобы посетить итальянскую тратторию, мексиканскую такерию, узбекскую чойхону и русский трактир? В лучшем случае это может уйти не одна неделя. Однако в Москве нашли куда более простое, но вместе с тем изящное решение, объединив под одной крышей 24 заведения различных национальных кухонь мира.



Речь идет о гастромаркете под названием "Вокруг света" – совместном детище маститых рестораторов Аркадия Новикова (Novikov Group) и Бориса Зарькова (White Rabbit Family), к которым на сей раз в качестве бизнес-партнер присоединился один из самых известных российских шеф-поваров Владимир Мухин. Масштабный проект открылся в феврале на Никольской улице, буквально в двух шагах от Кремля.

Название гастромаркета предельно точно отражает суть его концепции. Гостям предлагается совершить кругосветное гастрономическое путешествие, не покидая пределы одного, пусть и довольно просторного, фудкорта. Здесь, например, можно позавтракать шакшукой или смузи, перекусить кесадильей или шаурмой, подкрепиться сациви или пиццей, заправиться наваристым борщом или насыщенно пряным том ямом, отведать блинов или дим-самов, поужинать пловом или карри, а на десерт, не растерявшись, заказать и моти, и тирамису, и пахлаву, и дивные пончики со сметаной.

Каждый уголок хорош по-своему и заслуживает внимания. Однако среди наиболее оригинальных концепций стоило бы отметить Takos №1, меню для которого разработал Хорхе Вайехо, шеф знаменитого ресторана Quintonil в Мехико (22 место в мировом рейтинге The Wold's 50 best restaurants), "Токийский рынок" с оригинальной подборкой суши-никкей, Texas BBQ с настоящим техасским смокером, Poutine, где можно отведать картошку, "прокачанную", например, чили кон карне, и Dark Side с отличным выбором шоколада ручной работы.

Отдельно следует упомянуть о круглосуточных завтраках в кафе с собственным входом со стороны Никольской. Впрочем, меню здесь достаточно основательное, ибо включает не только омлет и кашу, но также различные супы и горячее. Так что завтрак в неурочный час с лихвой может заменить сытный обед или основательный ужин.

Концепт-шефом проекта выступил Владимир Мухин, который за несколько минувших лет основательно погрузился в мировую культуру стрит-фуда. Для этого он специально путешествовал по Мексике и Перу, Таиланду и Китаю, Калифорнии и России, знакомился с рецептурой и технологиями. Тем не менее каждое направление курирует отдельный шеф-повар. За кухню Юго-Восточной Азии отвечает Алексей Когай, за русскую и среднеазиатскую – Дмитрий Романовский, за европейскую – Алексей Сандуляк, за американскую, а также за авторские мясные проекты – Андрей Максимов.

Помимо региональных заведений на гастромаркете имеется самостоятельный корнер морских деликатесов под руководством Андрея Белова (если за устрицами или морскими ежами, то это сюда) и веганский уголок с боулами и рапсэндвичами, которым командует Александр Новиков.

Наконец, на гастромаркете действует бар с большим выбором коммерческого и крафтового пива, а также обширной винной картой, многие позиции которой представлены по бокалам.

Средний счет – до 1000 рублей.