Любимая еда россиян признана ядом
Министерство сельского хозяйства раскритиковало предложенную медиками стратегию формирования здорового образа жизни населения. Документ предусматривает введение акцизов на сладкие напитки и продукты с избыточным содержанием соли.
"Следует учитывать традиции потребления продуктов питания, в том числе квашеной капусты, соленых огурцов, помидоров, хлебобулочных изделий, кваса", – цитирует заместителя министра сельского хозяйства Ивана Лебедева РБК. Эксперты отмечают, что важен рацион, а не потребление конкретных продуктов. Еще одним аргументом против опубликованной программы стало возможное сокращение производства на некоторых отечественных предприятиях.
Добавим, что недавно ученые из Имперского колледжа Лондона и Северо-Западного университета проанализировали рацион более четырех тысяч человек и пришли к выводу, что люди, употребляющие большое количество соли, имеют высокое кровяное давление. Причем это совершенно не зависит от меню. Эксперты настоятельно рекомендуют следить за потреблением соли, а производителей продуктов питания призывают снизить ее содержание в продовольствии, так как высокое давление чревато сердечным приступом и инсультом.
Медики были убеждены, что употребление большого количества овощей и фруктов эффективно противодействует влиянию высокого уровня соли в рационе на кровяное давление. Однако результаты свежего исследования опровергают эту теорию, подразумевая, что здоровый рацион никак не противодействует неблагоприятному влиянию хлорида натрия.
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