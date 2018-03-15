Как стать своим в Москве и Питере

Международный проект экскурсий-прогулок "Туры в 15:15" объявил о начале работы в Москве и Санкт-Петербурге. С 15 марта ежедневно в 15 часов 15 минут можно будет отправиться на познавательную прогулку, познакомиться с городом, увидеть не только знаковые места, но и интересные нетуристические объекты, где любят бывать жители города.

Экскурсия по Москве начинается на ступенях Большого театра. Туристам покажут Театральную площадь и расскажут, как любовь к опере вдохновила архитекторов на строительство отеля Метрополь. Участники также направятся на единственную рукотворную торговую улицу – Третьяковский проезд. На старинной Никольской гид расскажет где прячутся лев и единорог, покажет историческое кафе, которому недавно исполнилось 300 лет. Выбрав альтернативный маршрут, путешественники вместе с гидом побродят по старым переулкам центра Москвы. Узнают, где можно познакомиться с театральными артистами и увидят книжную лавку, которую однажды посетил великий Дюма.

Место встречи в Санкт-Петербурге – выход из метро Адмиралтейская. Туристов познакомят с Питером дворцовым и Питером дворовым. Участники экскурсии погуляют по местам, где бывал Александр Пушкин, изучат знаменитые дворы-колодцы, услышат мистические истории об обитателях Михайловского замка. Можно будет также пройтись по всем самым необычным мостам города. И конечно же, ни один турист не уйдет без информации о разрешенных для посещения крышах города.

Сегодня "Туры в 15:15" проходят каждый день в Амстердаме, Барселоне, Берлине, Будапеште, Вене, Венеции, Вильнюсе, Екатеринбурге, Иерусалиме, Калининграде, Копенгагене, Лиссабоне, Лондоне, Мадриде, Милане, Минске, Москве, Мюнхене, Париже, Праге, Риге, Риме, Санкт-Петербурге, Стокгольме, Таллине, Тбилиси, Флоренции. Русскоязычные гиды помогают путешественникам быстро познакомиться с городом в формате прогулки, которая в Европе обойдется всего в 15-20 евро, а в России – в 700 рублей. Создатели проекта обещают: после такой экскурсии туристы обязательно почувствуют себя "своими" в городе.