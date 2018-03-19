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Lifestyle

Собчак пришла на закрытую встречу к Путину с гитарой

Ксения Собчак. Фото: kremlin.ru
Более двух часов продолжалась закрытая встреча Владимира Путина с соперниками по предвыборной кампании. Ксения Собчак пришла в Кремль с украшением, символизирующим свободу и гармонию.
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На шее у Собчак можно было разглядеть кулон с небольшой красной гитарой. Если задаться целью разгадать этот знак, то выяснится, что гитара – символ свободы, гармонии, неуемной энергии и счастья. Часто его используют непокорные и неподдающиеся натуры.

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Гитара также символизирует легкомыслие. Владелица такого украшения как бы  призывает к легкому отношению к себе, зовет поиграть.

Что касается встречи в Кремле, то ее большая часть прошла за закрытыми дверями, однако у журналистов была возможность услышать вступительное слово российского лидера. Обращаясь к своим вчерашним оппонентам, Путин призвал их объединить усилия для работы на благо страны.

Ксения Собчак. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

"Считаю, что для всех для нас очень важно объединять усилия всех политических партий, общественных организаций, общественности для реализации позитивной повестки дня, для решения задач, перед которыми стоит наша страна, и на преодоление тех вызовов, с которыми Россия сталкивается", – сказал глава государства.

Путин попросил своих бывших соперников руководствоваться долгосрочными соображениями, интересами России и российского народа, партийные предпочтения отодвигать на второй план.

"Призываю вас к такому открытому, честному диалогу, нацеленному на долгосрочные национальные интересы", – обратился к политикам президент.

Фото: kremlin.ru

Во встрече приняли участие все кандидаты на прошедших 18 марта президентских выборах. По последним данным, действующий президент Владимир Путин набрал на них 76,69% голосов избирателей, коммунист Павел Грудинин заручился поддержкой 11,77% граждан, а бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский набрал 5,65% голосов. У Ксении Собчак 1,68% поддержки избирателей, пришедших на выборы, Григорий Явлинский получил 1,05%  голосов, Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин не смогли выйти за однопроцентный рубеж.   

Автор: Александр Комаров19 марта 2018, 19:48
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