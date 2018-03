Главные события Москвы со 2 по 8 марта 2018 года

Пришла долгожданная весна, хотя по погоде пока этого и не очень заметно. Зато событий в ближайшие дни ожидается уйма. О самых интересных из них – в обзоре Dni.Ru.

2 марта, пятница

В гостинице "Пекин" на Большой Садовой на месте некогда Time Out Bar откроется известный итальянский Campari Bar. Это будет первое флагманское заведение в России. Бренд, помимо прочего, известен своим миланским биттером, приготовленном на основе горьких травяных экстрактов, растений и фруктов на спирте и воде. Можно быть уверенными, что данная точка обретет заслуженную популярность у москвичей.

В Усадьбе А.К. Поливанова состоится показ спектакля в иммерсивном формате "Дом 19|07". Вместо привычной сцены – старинный особняк, который сам по себе является местом, где будут разворачиваться события. Там зрители станут непосредственными свидетелями, а, может, даже и участниками мистической истории, которая объединит героев и гостей. Такой формат обеспечивает максимальное погружение в действо: зритель будет находиться в составе одной из трех групп, ходить из комнаты в комнату и видеть свою часть истории.

В театре "Русская песня" пройдет юбилейный вечер легендарного кутюрье Вячеслава Зайцева, празднующего 80-летие. Шоу-концерт будет носить название "Нам время неподвластно". Поздравить мэтра российской придут: Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Полина Гагарина, Дмитрий Харатьян, Тамара Гвердцители, группа "На-На" и многие другие звезды. Одним из ключевых событий вечера станет показ невероятно красивых коллекций Вячеслава Зайцева разных лет. "Я счастлив, что имею возможность зафиксировать состояние моей души, ее восторги и печали, ее влюбленность и разочарование, ее постоянное стремление к познанию и откровениям на листке бумаги. В формах одежды, в фотографии, живописи и даже стихах", – говорит Вячеслав.

В Большом театре покажут балет "Пламя Парижа", рассказывающий о событиях Великой французской революции. Композитор Б. Асафьев, сценаристы (по мотивам хроники Ф. Гра "Марсельцы") В. Дмитриев и Н. Волков. Премьера состоялась 7 ноября 1932 года в Ленинградском государственном театре оперы и балета. Действие разворачивается во Франции в 1791 году. Балет "Пламя Парижа" выполнен как народно-героическая драма.

В "ГлавClub Green Concert" выступит знаменитая в жанре фолк-метал группа Eluveitie. Не так давно состав коллектива обновился, и музыканты полны сил и энергии. В 2017 году был выпущен новый альбом "Evocation ll – Pantheon", и на его основе создана большая концертная программа. Поклоннику ждут кельтские мотивы под сопровождении жестких роковых гитар.

В Джаз-клубе Игоря Бутмана выступит знаменитая финалистка телепроектов "Голос-2" и "Главная сцена" Нани Ева. Одна из немногих певиц в джазовой среде, пишущих и исполняющих джаз на русском. Ее песни кажутся неземными – настолько стерта в них граница между физическим и духовным, внешним и внутренним. Слова каждой песни – законченное стихотворение, глубокое и эмоциональное, а музыка наполнена выразительными мелодиями, сложными гармониями и импровизацией.



3 марта, суббота

В ДС "Мегаспорт" пройдет грандиозное гала-шоу в честь олимпийской сборной по фигурному катанию. Режиссер вечера - знаменитый Илья Авербух. На льду появятся прославленные русские фигуристы разных лет, в том числе действующая олимпийская сборная – среди них главные героини игр Алина Загитова и Евгения Медведева. Публике продемонстрируют показательные номера, олимпийские программы, а также знаменитые программы, которые вошли в историю фигурного катания. Илья Авербух рассказывает: "Эта олимпиада проходила в сложной психологической обстановке. Мне кажется, что российские фигуристы показали максимум возможного. И, конечно, каждая из наших двух девочек достойны олимпийского золота, они продемонстрировали блестящее катание. На гала-концерте 3 марта мы будем встречать их как триумфаторов Олимпиады в Корее, мне хочется показать в одном шоу все лучшее, что отличает российское фигурное катание. Кроме того, наш тур "Вместе и навсегда", который только что стартовал и будет продолжаться по всей стране, мы также посвящаем нашим олимпийцам".

В Государственном Кремлевском Дворце состоится концерт Мишеля Леграна "Шербурские зонтики" с симфоническим оркестром "CONCORD ORCHESTRA". Знаменитый француз создал более двухсот произведений к кинофильмам и отдельных мелодий, он является обладателем премии Оскар и пятикратным лауреатом премии Грэмми. Гостей будет ждать смешение всех красок жизни: искренней любви, огненных чувств и драматичных судеб. Программа включает в себя самые известные произведения Мишеля, а также музыкальные посвящения великим композициям французского кино, а также диве американского кинематографа Барбре Стрейзанд.

В клубе "RED" выступит российская рок-группа с латинским темпераментом "LASCALA", которая возвращается на сцену после творческого перерыва. Как отмечают сами музыканты, их музыка стала взрослее, а тексты серьезнее. Коллектив готов представить публике третий полноформатный альбом. Как отмечают организаторы, концерт станет своеобразным экспериментом как для поклонников группы, так и для самих артистов, и каждый гость сможет лично оценить перемены.

В "Крокус Экспо" пройдет одна из самых крупных выставок кошек в России "Кэтсбург 2018". На мероприятии будет представлено более тысячи животных разных пород. Гости смогут увидеть редкие экзотические породы и полюбоваться животными из лучших питомников России и зарубежья. Лучшие участники выставки выйдут на центральную аллею города, чтобы получить оценку жюри конкурса. Также пройдет множество активностей: детей развлекут аниматоры, пройдут конкурсы, будут открыты торговые точки с различными товарами и лакомствами.

В Театре Аллы Духовой "TODES" покажут спектакль "Волшебная планета "TODES". Это красивая танцевальная история, которая переносит в реальный мир героев любимых сказок. Зрителей ждут принцы и принцессы, милые зверушки, невиданные чудеса и волшебники. В смысловом аспекте – это повествование о преданных друзьях, о том, как важно быть честным, смелым и не отступаться от своей мечты. Постановка выполнена на высоком профессиональном уровне. Публика увидит красочные костюмы, фееричное световое шоу и мастерскую хореографию артистов.

В "ГлавClub Green Concert" выступит финская рок–группа The Rasmus. Она была основана в 1994 году, но только 2003 году благодаря синглу "In the Shadows" прославилась почти на весь мир. Было продано более 3,5 миллионов альбомов, группа получила восемь золотых и пять платиновых наград. Нынешний тур – приурочен к выходу нового альбома, первого после пятилетнего творческого отпуска.

Любимая музыка из легендарных голливудских кинофильмов в джазовой обработке согреет москвичей в этот вечер в Клубе Игоря Бутмана. Музыканты столицы представят авторские аранжировки мелодий из "Гарри Поттера", "Звездных войн", "Короля Льва", "Одного дома" и других нетленных творений американской киноиндустрии. Виртуозная игра музыкантов, яркие пассажи, проникновенная душевная мелодичность, а также сочетание флейты и скрипки с джазовыми гармониями обеспечат совершенно незабываемые эмоции.



4 марта, воскресенье

В концертном зале "МИР" пройдет женский форум Women Only – большой профессиональный девичник с мастер-классами Ирины Хакамады и Ксении Собчак. Как отмечают устроители, это мероприятие-маячок для "своих" людей, единое пространство для тех, кто знает, чего хочет, но нуждается в мощном мотивационном заряде. Энергии придадут Ксения Собчак, Ирина Хакамада, Анетта Орлова, Алексей Ситников и Алекс Мэй. Кроме того, участниц будут ждать фирменные коктейли Women Only, алкогольное мороженое со вкусом шампанского, виски или рома. Специалисты "Персона" и Mary Kay бесплатно помогут в создании праздничного образа, расслабиться поможет зона тайского массажа Wai Thai. А еще ожидается розыгрыши подарков.

Во дворе Музея Москвы будет работать блошиный рынок. Посетители смогут подыскать отличные подарки на 8 марта, да и просто что-то интересное для себя. Публику будут ждать украшения, столовые приборы, металлический декор, старинный фарфор, советские значки, книги, монеты и игрушки. Помимо раритетных товаров в программу входит живая ретро музыка и уличная горячая еда, а детей ждут на воскресном занятии по истории искусства в Детском центре Музея Москвы.

На сцене Государственного Кремлевского дворца состоится гала-концерт, посвященный Муслиму Магомаеву, который подготовили Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и певец Методие Бужор, успешный участник телешоу "Голос" и телепроекта "Две звезды". Магомаев - необычайно красивый баритон, символ эпохи, покорявший публику своим артистизмом и душевностью. Его вокальный диапазон был необычайно широк, и это давало невиданный простор для творчества – оперы, мюзиклы, неаполитанские песни, вокальные сочинения азербайджанских и русских композиторов, эстрадные песни. Избранные произведения и будут исполнены в этот вечер.

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут музыкальную сказку "Приключения Людвига и Тутты". Это история лисенка и цыпленка, чье сильное желание вроде бы невозможной дружбы побеждает все преграды. Это похоже на "Ромео и Джульетту" для малышей, но только со счастливым концом. За основу этой постановки взята повесть Яна Олофа Экхольма, которая поднимает проблемы внутрисемейных отношений, учит взрослых прислушиваться к самым маленьким, понимать их и не пытаться сломать в угоду устоявшихся стереотипов.

5 марта, понедельник

В этот день стартует второй весенний онлайн-курс "12/13: Твой курс по еврейской традиции", подготовленный Российским Еврейским Конгрессом для детей и подростков 11-14 лет. Интернет стирает границы, поэтому принять участие смогут дети из любого города России, желающие узнать о культуре, истории и традициях еврейского народа. Студенты получат информацию о еврейских языках, праздниках, о жизни евреев на территории Российской империи и СССР, познакомятся с главными текстами иудаизма, изучат древнюю и современную историю Израиля. Участие бесплатное.

6 марта, вторник

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "У Ковчега в восемь". Три вечно спорящих пингвина отправляются в долгий путь к ковчегу, преодолевая множество препятствий – ведь скоро потоп, и это единственная надежда на спасение. Это одновременно и комедия и притча, которая заставляет задуматься детей и взрослых о том, правильно ли они живут. Спектакль наполнен музыкой, юмором, приключениями и отлично подходит для семейного просмотра.

В Театре на Таганке покажут спектакль "Венецианские близнецы". Это легкая и изящная комедия по одноименной пьесе Карло Гольдони. По сюжету два брата-близнеца, которые не знают о существовании друг друга, влюбляются в одну и ту же девушку. Начинается путаница, где есть место и смеху, и слезам, и коварству. Но в конце героев ждет счастливая развязка. Создатели отмечают, что спектакль полон света, музыки, и той чистой радости, что бывает только в детстве.

В Центральном Доме Актера покажут спектакль "Имя" по пьесе всемирно известного норвежского драматурга Юна Фоссе. Это история, которая рассказывает о жизни простой норвежской семьи, и размышляет на тему, что главные ценности – это любовь, семья, традиции. У героев пока не получается быть идеальной семьей. Но, быть может, новое событие – беременность средней дочери и ее возвращение в отчий дом – помогут им объединиться и вспомнить, что в жизни есть радость, свет, тепло, добро и любовь.

7 марта, среда

В СК "Олимпийский" выступит Ирина Аллегрова. Это будет большой сольный концерт, наполненный атмосферой веселья, отличной музыкой, эпатажем и харизмой артистки. Ее творчество пронеслось через 80-е, 90-е и 00-е, вобрав в себя отличительные черты этих эпох. Будут исполнены лучшие песни разных лет, поэтому можно будет целиком и полностью отдаться светлым волнам ностальгии.

7, 8, 9 и 10 марта в Усадьбе А. К. Поливанова для зрительниц иммерсивной постановки "Дом 19|07" устроят необычный аукцион. По завершении действа им выдадут крупные суммы денег, которые будут действительны только в этот вечер и только в стенах особняка. Однако девушки смогут с ними поучаствовать в "слепом" аукционе и побороться за лоты, не зная о них ничего, кроме стартовой стоимости. Дальше все будет зависеть от напористости и везения. Организаторы говорят, что довольны останутся все.

В Сокольниках откроется Олдтаймер-Галерея – крупнейшее шоу старинных автомобилей и прочих вещей, окутанных ретро-духом. Заглавная тема этого года – 100-летие пожарной охраны СССР. И поэтому в самом центре экспозиции разместится пожарная машина 1926 года – Cadillac из коллекции реставратора Эдуарда Асилелова. В 20-е годы прошлого века подобные машины были самыми дорогими, и переделанная из этого простого седана пожарка – это уникальный случай для Америки, а уж тем более для нашей страны. Экспонат будет представлен в своем аутентичном виде, со всеми деталями, вплоть до шлангов 92-летней давности.

Еще одна яркая изюминка коллекции – предвоенный Cadillac Fleetwood 75-й серии 1940 года. Таких машин было выпущено всего 39 штук – невероятно редкая и интересная модель. Э.Асилелов рассказывает, что в Америке очень уважительное отношение к старым автомобилям – их не разоряют, потому что это история. Реставраторы стараются даже не менять зеркала и порожки – неизвестно, кто наступал на них, и кто смотрел в эти зеркала. На реставрацию каждого автомобиля уходит по 2-3 года ежедневного монотонного труда. Мероприятие продлится до 11 марта.

В "Вегас Сити Холле" отметит свое 55-летие певец и композитор Александр Добронравов. Его песни исполняют такие знаменитые отечественные артисты, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Александр Малинин, Александр Буйнов, Владимир Пресняков и многие другие. На праздничном концерте прозвучат такие известные песни, как "Как упоительны в России вечера", "Одинокая волчица", "Ромашки для Наташки", "Где-то за тучами", "Крик на морском берегу" и другие. Гостей будет ждать непринужденная дружеская атмосфера и прекрасная музыка.

В "Крокус Сити Холле" выступит знаменитая скрипачка Ванесса Мэй, которая стала первой в мире, кто сумел достойно объединить акустическую и электрическую скрипки с современными стилями – техно, джаз, рэггей. Ее музыка заводная, модная и современная, даже если это смелая вариация сонаты Бетховена. В большей части своих концертов Мэй использует скрипку-талисман Gizmo работы Гваданьини, изготовленную в 1761 году и выкупленную на аукционе ее родителями за 250 000 фунтов стерлингов. Также артистка использует электроскрипки Zeta Jazz Model, изготовленные в США, и три электроскрипки Ted Brewer Violins. Выступление Ванессы станет отличным зарядом энергии в преддверии Международного женского дня.

В Камерном зале Московского Международного Дома Музыки Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" представит программу "Релакс в большом городе". Музыканты исполнят мировые хиты для идеального релакса. Ведь в сумасшедшем ритме большого города, в суете и нескончаемых стрессах так иногда хочется остановиться и попасть на островок безмятежного покоя, чтобы насладиться превосходной расслабляющей музыкой и получить заряд позитивной энергии. Самые романтичные, проникновенные, нежные, задушевные и возвышенные сочинения композиторов разных эпох и стран помогут хотя бы ненадолго отвлечься от проблем. Солистка Дарья Зыкова (сопрано), дирижер – Павел Сорокин.

8 марта, четверг

В Российской академии наук пройдет весенний фестиваль "WOW! HOW?". Организаторы отмечают, что слоган мероприятия мог бы звучать так: "Муж и дети на фестиваль науки, сама по магазинам". Будет представлена новая программа "Научный беспредел 2.0", которая не имеет аналогов в мире. Зрители увидят два десятка новых экспериментов и с чистого листа разработанный научный реквизит. В фойе же бонусом целых 8 часов будут проходить увлекательные мастер-классы и мини-шоу. Темы самые разыне: робототехника, 3D-печать, виртуальная реальность и многое другое.

На катке ВДНХ перед завершением сезона состоится праздник, посвященный прекрасному полу. Гостей будет ждать цветочная фотозона, где можно будет вдоволь пофотографироваться, розыгрыш подарков, викторины и "колесо удачи". Организаторы назвали мероприятие, которое начнется на катке в 17:00 – "100 подарков в один день".

На сцене Государственного Кремлевского Дворца российский кутюрье Валентин Юдашкин представит коллекцию haute couture весна-лето 2018, посвященную русским театральным художникам начала ХХ века. В данной работе соединяются новаторская философия модернистов, эпатажность авангардистов и эстетика импрессионистов. Но это далеко не все. Вечер будет иметь и богатую музыкальную часть. На сцену выйдут яркие звезды отечественной эстрады, среди них: Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Розенбаум, Стас Михайлов, Валерия, Кристина Орбакайте, Игорь Крутой, Олег Газманов, Александр Буйнов, Александр Маршал, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Нюша, Глюкоза, арт-группа "Сопрано" Михаила Турецкого, балет Аллы Духовой "Тодес" и другие.

С 8 по 11 марта на Тишинской площади, дом 1, пройдет "VI Международный Весенний Бал Авторских Кукол". Пространство объединит более 300 авторов со всего мира, 10 тысяч зрителей и 2 тысячи экспонатов. Гостей будут ждать авторские куклы, выполненные во всевозможных техниках, мишки тедди, вкусные угощения, большой ассортимент товаров для создания кукол, тематическая литература. Также пройдут мастер-классы, придут специальные звездные гости, будут дариться подарки и многое другое. Главное, что понравившиеся изделия можно будет купить.

В "ГлавClub Green Concert" свое 60-летие отпразднует Александр Ф. Скляр вместе с группой "Ва-Банкъ", чья дискография относительно недавно пополнилась новым альбомом "Ястреб". Можно ожидать исполнения лучших хитов коллектива разных лет. Да и как знать, кто заскочит в этот вечер поздравить юбиляра.

В "Adrenaline-Stadium" выступит яркий российский бэнд "Therr Maitz", достойный представитель отечественной независимой сцены. Основатель и лидер группы Антон Беляев – музыкант, композитор, продюсер и полуфиналист шоу "Голос". Концерт пройдет в сопровождении оркестра. Гостей ждет музыка, любовь и драйв – а все вместе уникальное шоу и новая концертная программа из любимых хитов и песен со свежего альбома.

В Московском Доме Кино пройдет праздничный концерт дуэта "Непара". Концертная программа коллектива составлена из самых известных хитов и лучших песен о любви и романтике. Каждое выступление дуэта – это живое исполнение, ваше прекрасное настроение, отдых душой и настрой на позитив. Вместе со зрителями артисты споют любимые произведения из своего репертуара.

В кино выходит фантастический фильм "Излом времени". Юная героиня Мег Мурри потеряла отца, которой бесследно исчез при выполнении научного эксперимента. Но после нескольких загадочных событий она вместе с друзьями отправляется на поиски. Молодым людям уготовано увлекательное путешествие во времени.