Иностранные туристы штурмуют Россию

Наша страна стала привлекательнее для путешественников, сообщили в пресс-службе Ростуризма. Самыми популярными регионами стали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

В 2017 году Россия приняла 81 миллион человек. Это рекордные цифры минимум с 2010 года: суммарный турпоток с тех пор вырос на 20%, внутренний – на 85%. Добавим, что насладиться красотой и масштабами нашей страны захотели не только иностранцы, но и сами россияне, сообщает газета "Известия".

Особенно выросли показатели внутреннего туризма – 56,5 миллиона человек. Въездной туризм немного меньше – 24,5 миллиона. По мнению специалистов Ростуризма, наблюдается хоть и медленный, но стабильный рост.

Путешественникам приглянулась Москва – ее осмотрели 21,5 миллиона туристов, популярным также оказался Краснодарский край – 16 миллионов человек. Санкт-Петербург занял третью строчку – 7,5 миллиона, Крым и Татарстан – 5,4 и 3,1 соответственно.

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, показатели 2017 года можно считать рекордными с момента распада СССР. В этом году ожидается их рост, в том числе за счет чемпионата мира по футболу.

Президент Ассоциации туроператоров Дмитрий Горин пояснил повышение уровня привлекательности нашей родины: "Развивается система "все включено". Если еще несколько лет назад пакетных туров по России было 10% от общего числа, за последние годы их доля увеличилась до 20%". Главное преимущество путешествий внутри страны – в цене. Они обходятся в 1,5-2 раза дешевле средней поездки за рубеж, добавил предприниматель.