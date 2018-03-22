Елизавета II назвала невестку порочной женщиной

Британский журналист Том Бауэр в своей новой книге "Власть, страсть и неповиновение принца Чарльза" заостряет внимание на сложных взаимоотношениях Елизаветы II и жены ее старшего сына Чарльза Камиллы Паркер Боулз. Исследователь утверждает, что королева назвала спутницу принца порочной женщиной.

Как пишет автор, после трагической гибели своей первой супруги принцессы Дианы Чарльз обратился к матери с просьбой принять его давнюю возлюбленную Камиллу, но получил решительный отказ. Бауэр утверждает, что после нескольких бокалов мартини Елизавета заявила сыну, что не собирается потакать его прелюбодеянию и никогда не простит Камиллу, которую считает виновницей его развода с Дианой. Королева заявила, что не хочет иметь с избранницей сына ничего общего, и, по словам журналиста, назвала ее безнравственной женщиной.

Несмотря на то что Чарльза поддерживала сестра его матери, принцесса Маргарет, это не смягчило ситуацию. Елизавета II пошла навстречу сыну только после смерти его бабушки, которая, к слову, заняла сторону дочери и скептически относилась к отношениям внука.

Конфликты не прекратились даже после того, как в 2005 году Чарльз и Камилла поженились. Оба супруга были разведены, поэтому им не разрешалось вступать в брак в Англиканской церкви. Из-за этого церемонию пришлось проводить в Ратуше Виндзора. Помимо этого, в преддверии праздника королева не приглашала Камиллу на официальные обеды, а также намекала, что осталось очень мало специального золота, чтобы изготовить для нее обручальное кольцо, передает издание People.





Более того, королева запретила ближайшему помощнику принца Чарльза самостоятельно организовать прием гостей и свела на нет все разговоры о торжестве на 650 человек. Сообщается, что после свадьбы Елизавета II все-таки смягчила свое отношение к Камилле.