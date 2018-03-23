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Главные события Москвы с 23 по 29 марта

Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
В Москве пройдет очередная "Ночь театров" и куча других интересных мероприятий и концертов. Dni.Ru готовы стать вашим путеводителем!
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23 марта, пятница

На сцену Большого театра с премьерой балета "Анна Каренина" возвращается легендарный хореограф Джон Нормайер. Данную постановку на музыку Петра Чайковского, Альфреда Шнитке и Кэта Стивенса хореограф считает завершением своей русской трилогии. "Я обращался к "Чайке" Чехова, поставил балет по "Евгению Онегину" Пушкина, который назвал "Татьяной", и вот теперь балет по роману Толстого", – отметил Ноймайер. Премьерные показы также пройдут 23, 24, 25, 27 и 28 марта. Напомним, что Ноймайер поставил свыше ста балетов, довольно часто сам оформлял свои постановки и выступал в качестве художника по костюмам. К России он питает особую любовь. Впервые его труппа приехала на гастроли к нам еще в 1981-м. В 2004 году он поставил в Большом театре один из самых знаменитых своих балетов – "Сон в летнюю ночь" на музыку Ф. Мендельсона-Бартольди и Д. Лигети.

Фото: bolshoi.ru

В "Крокус Сити Холле" свое 15-летие отметит группа "Кипелов". Сольный проект Валерия Кипелова, экс-вокалиста "золотого" состава знаменитой отечественной группы "Ария" подведет промежуточные итоги своего творческого пути. А это значит, что можно ожидать исполнения лучших хитов разных лет и, кто знает, различных сюрпризов.

В клубе "Adrenaline Stadium" выступит группа "Сплин" с новой программой "Тепло родного дома". Это будет уникальное шоу, пропитанное теплотой и душевностью, драйвом и искренностью. Эмоции будут бить через край, давая заряд энергии и силу, а поток глубинных смыслов заставит задуматься. Зрителей будет ждать душевный и эмоциональный подъем.

В Кремлевском дворце презентует новую концертную программу Максим Галкин. Популярный артист и телеведущий готов вновь дарить людям смех, любовь и приятные эмоции. Шутки, перевоплощения, искрометные номера – он знает, как сделать свои выступления желанными и незабываемыми. "Знаете, я бы сам с удовольствием сходил на свой концерт, так он хорош!" – шутливо говорит Максим.

Максим Галкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov/Russian Look

24 марта, суббота

В Москве пройдет традиционная акция "Ночь театров". Культурные учреждения столицы подготовили бесплатные программы для всех желающих: творческие встречи, экскурсии, премьеры, показы фильмов об актерах. Обращаем внимание, что на большинство мероприятий необходима предварительная регистрация.

В Театре на Таганке ночью состоится премьера спектакля "Басня", поставленного звездой Венской оперы, одним из лучших танцовщиков и хореографов современности Андреем Кайдановским. Это первый опыт работы режиссера в драматическом театре, сочетающий в себе пластику, хореографию и драму. В основе спектакля лежат произведения Лафонтена и Крылова, рассказанные языком танца.

Московский театр-студия Олега Табакова в память об Олеге Павловиче покажет зрителям документальный фильм "Семейное дело. Театр Табакова", в котором будет рассказано о семьях, работающих в театре. После показа желающие смогут задать вопросы героям картины.

Олег Табаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Genrietta Peryan

В "Гоголь-центре" состоится встреча с актрисой Людмилой Чирковой, чей отец Борис Чирков сыграл роли в таких фильмах как "Верные друзья", "Нахлебник", "Учитель", "Дорогой мой человек", революционная трилогия о Максиме, "Живые и мертвые", "Мечты сбываются", "Чапаев" и другие. В его доме часто были выдающиеся личности, такие как Фаина Раневская, Самуил Маршак, Лев Свердлин, Александр Москалев и многие другие. Поэтому Людмила с детства росла в особом окружении творческих людей и может рассказать множество интересных историй. Сама она – актриса, преподаватель актерского мастерства во Всероссийском государственном институте кинематографии. В "Гоголь-центре" играет в таких постановках, как "Елка у Ивановых", "Сталкер", "Хармс. Мыр", "Шекспир".

В Московском театре "Современник" желающие смогут попасть на открытую репетицию спектакля "Сказка на ночь. А.С. Пушкин" по поэме Александра Пушкина "Руслан и Людмила". Гостей будет ждать новая танцевально-поэтическая постановка режиссера-дебютанта актера Шамиля Хаматова.

Фото: пресс-служба "Дом 1907"

В особняк А.К. Поливанова, где показывают спектакль в иммерсивном формате "Дом 19|07", в эту ночь смогут попасть желающие, чтобы отправиться в мистическое приключение. Артисты проведут экскурсию, где расскажут о тайнах, которые хранит дом, и продемонстрируют несколько сценических "чудес", среди которых оживающая картина, парящие в воздухе предметы и двери, ведущие в никуда.

В Театре на Малой Бронной пройдет творческая встреча. Здесь работали многие выдающиеся артисты. Сегодня в команде трудится заслуженная артистка России Екатерина Дурова и ее муж – заслуженный артист РФ Владимир Ершов. Екатерина на встрече расскажет о совместных работах с Львом Дуровым, и о буднях и праздниках актерской семьи.

23 и 24 марта в Московском театре мюзикла пройдут показы спектакля на пределе физических возможностей "РЕВЕРС", где стираются границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой.  Зрителей будут ждать падения с высоты, балансирование на динамических пилонах и другие трюки.

Скриншот teamuz.ru

Также в Ночь театров  в театре Et Cetera состоится экскурсия за кулисами и творческий мастер-класс династии гримеров Николая и Марии Максимовых. Николай – знаменитый художник-гример, проработавший в театре более семидесяти лет, создавший образы более чем в 300 спектаклях. Сейчас дело продолжает его дочь Мария Максимова. Гости смогут перевоплотиться в любимого киноперсонажа. 

В Театре Романа Виктюка пройдет открытая репетиция-тренинг по пластике и акробатике. Зрители узнают, как создаются смелые и даже рискованные трюки на сцене. Вместе с этим на экране будут транслироваться отрывки из известных спектаклей труппы: "Саломея", "Федра", "Венецианка", "Маугли. Доброй охоты!".

В Государственном Кремлевском Дворце в рамках проекта "Автографы и имиджи" зрителей ждет гала-концерт звезд мирового балета под названием "Рудольф Нуреев. Из прошлого в будущее". Данное событие приурочено к 80-летию легендарного Рудольфа Нуреева, гениального танцовщика и хореографа. Его можно назвать одержимым, неистовым, дерзким. Он произвел революцию в сфере мужского танца благодаря особой пластичности и мощной динамике. Это будет первый концерт нового ежегодного проекта Андриса Лиепы "Автографы и имиджи", благодаря которому публика сможет познакомиться с творчеством выдающихся артистов балета XX века, чьи имена навсегда вошли в историю.

Фото: kremlinpalace.org

С 24 марта по 1 апреля в Центральном Доме художника,  при поддержке  Министерства культуры города Москвы и Департамента культуры города Москвы, пройдет Форум "Коллекции России". Это масштабный проект для знатоков антиквариата и современного искусства, начинающих коллекционеров и широкой публики. Единое пространство превратится в музей разнообразных коллекций, где каждый зал – это особая страница истории. Форум даст объективную и наглядную картину развития коллекционирования и антикварного рынка в России, привлекая широкий круг экспертов, художественных критиков, известных коллекционеров и ценителей искусства.

В "Крокус Сити Холле" большой сольный концерт даст Валерий Сюткин. Вместе с Игорем Бутманом и его оркестром подготовлена яркая программа, в которой также примут Леонид Агутин, Евгений Маргулис, Николай Расторгуев, Сергей Мазаев, Николай Девлет-Кильдеев и даже Сергей Шнуров. Зрители погрузятся в атмосферу любимых песен из отечественной классики, известных с детства.

25 марта, воскресенье

В ТЦ "Атриум" в рамках года Японии в России  пройдет "Японская творческая мастерская".В рамках мероприятия выступит высокопоставленный чиновник МИД Японии, а также пройдет серия мастер-классов: чайная церемония, икебана, японская каллиграфия, приготовление и дегустация традиционных японских блюд. Увлекательные занятия, музыкальные представления и презентации представителей различных регионов Японии позволят лучше познакомиться с японскими традициями, жизненными ценностями и культурой. 

Юрий Башмет. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

В Концертном зале им. Чайковского состоится гала-концерт Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи, артистический директор – Юрий Башмет. На сцену в Москве выйдут солисты, уже неоднократно выступавшие на фестивале, а также прозвучат произведения, премьеры которых состоялись только в этом феврале. В числе участников – Сергей Крылов (скрипка), Ольга Кульчинская (сопрано), солистка Всероссийского юношеского симфонического оркестра Валерия Абрамова (скрипка), Массимо Мерчелли (флейта, Италия) и другие.

В "Крокус Сити Холле" на сцену выйдет американская певица Лаура Перголицци (Laura Pergolizzi), выступающая под сценическим псевдонимом LP. Она прославилась на весь мир благодаря хиту "Lost on you" и теперь радует концертами в том числе и российских поклонников. Примечательно, до успеха сольного проекта Лаура была известна в США как сонграйтер, пишущий песни для таких исполнителей, как Rihanna, Christina Aguilera, Backstreet Boys, Cher и других.

В Государственном Кремлевском Дворце состоится грандиозное шоу, где будут исполнены легендарные хиты Майкла Джексона и Уитни Хьюстон. Непревзойденные Дантанио и Белинда Дэвидс, прославившиеся лучшими исполнителями песен своих кумиров, порадуют публику незабвенными хитами ушедших культовых артистов. Два шоу объединили в одно, чтобы зрители смогли насладиться творческим наследием Майкла Джексона и Уитни Хьюстон, а помогать в этом будет Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония".

Фото: kremlinpalace.org

В Театре на Юго-Западе состоится вечер-бенефис заслуженного артиста России Олега Леушина. Он является актером, который сумел в одном спектакле сыграть и Гамлета, и Клавдия, а в другом – Хлестакова и Городничего. После двух десятков лет работы актером в коллективе театра Олег стал художественным руководителем Театра на Юго-Западе.

В Центральном Доме Актера ведущие артисты московских мюзиклов Елена Чарквиани и Алексей Бобров представят концерт "С любовью к мюзиклам", где прозвучат лучшие арии из мюзиклов "Красавица и чудовище", "Кабаре", "Чикаго", "Изумрудный город", "MAMMA MIA!" и многих других. Гостей будут ждать зажигательные песни, любимые мюзиклы, жаркие танцы, много смеха и веселья.

26 марта, понедельник

26 и 27 марта в Театре Наций покажут мюзикл "Синяя синяя птица". Это достаточно вольная интерпретация пьесы Мориса Метерлинка, представляющая собой сказочное путешествие по разным странам. Хоть с виду это и легкий жанр, яркое шоу с песнями и танцами, трюками и спецэффектами, спектакль наполнен глубокой философией и поднимает важные вопросы бытия. В итоге вроде бы детский спектакль чуть ли не сильнее пробирает взрослых.

Фото: theatreofnations.ru

В "Крокус Сити Холле" выступит группа Apocalyptica. Горячие финны виртуозно объединили симфонические инструменты и тяжелую музыку, покорив весь мир своими каверами на известные хиты. "Apocalyptica ― это такая грубая красота, ― говорит один из участников группы Эйкка Топпинен. ― Наш стиль уже давно сложился, нам нет нужды пускаться в какие-то атональные эксперименты. Мне нравится комбинировать разные элементы, но они все на виду: это рок, металл и красивые атмосферические вставки. Думаю, у нас это неплохо получается".

27 марта, вторник

На сцену "Крокус Сити Холла" выйдет Оркестр Джеймса Ласта под управлением Грега Фрэнсиса и отметит свое 50-летие. В 1968 году оркестр отправился на свои первые гастроли. Создал его лучший джазовый бас-гитарист Германии начала 50-х по прозвищу "Ханси". Биг-бэнд за все эти годы выпустил 65 альбомов, многие из которых стали бестселлерами. Всего было продано более 200 миллионов копий по всему миру. После смерти Ласта его семья и коллеги приняли решение продолжить историю фирменного жанра "happy music". Зрителей будет ждать отличная музыка, исполняемая профессиональными музыкантами.

28 марта, среда

В "Крокус Сити Холле" пройдет концерт Нани Брегвадзе, в котором также примут участие Валерий Меладзе, Тамара Гвердцители и Нино Катамадзе – и все это в сопровождении большого симфонического оркестра под управлением Николоса Рачвели. Прозвучат избранные хиты в исполнении Нани Георгиевны, которые стали народной классикой ― "Снегопад", "Не оставляйте женщину одну", "Песня о Тбилиси" и многие другие. "Нани Брегвадзе ― совершенно поразительная певица и артистка, и это самые простые слова, которые я могу о ней сказать, ― отмечает Валерий Меладзе. ― Она относится к таким людям, которых невозможно не любить и не уважать. В Нани столько стати и достоинства, у нее все получается красиво. Каждый раз, когда я вижу ее, я испытываю трепет. Она великая".

Нани Брегвадзе. Фото: wikipedia.org

В "Мумий Тролль Music Bar" сольный концерт даст инди-поп проект Алины Санкалпас "Sattva Project". Коллектив презентует новый акустический EP-альбом "The Vow". В качестве специальных гостей выступят певица, участница "Голоса" и ведущая "Голос. Дети" Анастасия Чеважевская, вокалистка группы "Фабрика" Саша Савельева, актриса и певица Светлана Светикова, актриса театра и кино, исполнительница главных ролей в мюзиклах "Нотр-Дам де Пари", "Метро", "Пола Негри", "Граф Орлов" Теона Дольникова и другие.

В ГМИИ им. А.С. Пушкина откроется выставка "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции". Будут представлены 82 произведения из собрания коллекционеров, ни одно из которых ранее не выставлялось в России. Публика сможет увдитеь шедевры Рембрандта Харменса ван Рейна, Яна Вермеера Делфтского, Карела Фабрициуса, Франса Халса, Геррита Дау, Яна Ливенса и других их выдающихся современников. Выставка продлится до 22 июля.

Фото: arts-museum.ru

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут спектакль "Снежная королева" по пьесе драматурга Евгения Шварца, давшего новую жизнь знаменитой сказке Ганса Христиана Андерсена. Снежная королева не только холодна и жестока, ей искренне нравится Кай, она мечтает оставить его у себя навсегда. Тролль плетет интриги,  а Маленькая Разбойница сочетате в себе  безрассудство, своенравие и сердечную теплоту. В постановке поднимаются тема родного дома и любви, способных противостоять жестокости мира.

29 марта, четверг

В "ГлавClub Green Concert" выступит группа "Х Ambassadors", играющая музыку на стыке инди-рока, соул вокала и электроники. "Это важно, когда ты можешь показать что скрыто в человеке, – говорит фронтмен коллектива Сэм Харрис, – хорошее или плохое. В конце концов, никто не святой и моя работа как артиста – отражать людям их качества, а не судить их". О свежих песнях он отмечает, что в них больше самовыражения, больше самих музыкантов, что впрочем не исключает их хитовости.

Фото: wikipedia.org/Abby Gillardi

С 29 марта по 1 апреля в ТВК "Тишинка" пройдет весенняя выставка-продажа товаров для рукоделия и хобби "Атмосфера Творчества". Свои товары представят более 200 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Ростов-на-Дону и Харькова. На выставке будут представлены работы в техниках пэчворк, декупаж, лэмпворк, скрапбукинг и квиллинг, кружево и изделия из бисера. Посетители смогут приобрести эксклюзивные предметы интерьеры, дизайнерскую одежду, украшения, сувениры и игрушки на любой вкус, а также наборы для творчества и мебельную фурнитуру.

В кино выходит фантастический боевик знаменитого Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться". По сюжету в 2045 году мир лихорадит. Люди все больше проводят в виртуальной игре OASIS, которая начинает заменять им реальнсть. Ее создатель оставляет завещание, говоря, что его огромное состояние достанется тому игроку, кто первым найдет некий игровой "секрет", спрятанный где-то на просторах искусственного мира. Ажиотаж получается невероятный.   Простой парень Уэйд Уоттс отправляется в невероятное приключение по компьютерному миру. 

23 марта 2018, 11:11

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