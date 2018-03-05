Как укрепить отношения с помощью ссор
По мнению врача-психотерапевта Айны Громовой, конструктивные ссоры действительно влияют на продолжительность отношений. "Если люди замыкаются в себе, стена взаимного непонимания растет. Особенно, когда один партнер настроен разговаривать и меняться, а другой нет – это непременно приведет к нервозу. Поэтому конфликт является способом изменить ситуацию. К сожалению, мы неправильно воспринимаем конфликты и боимся отстаивать свою позицию, замалчивая недовольство и неудовлетворение. Это оборачивается соматическими осложнениями, так как переживания мы проецируем на свое тело, получая психосоматические заболевания. При этом проблема остается нерешенной", – говорит она.
Любая бытовая или личная проблема, как правило, с невероятной скоростью вырастает в большую обиду и способна довести до отчаяния даже очень стойкого человека. В конечном итоге, это приводит к обострению отношений и выплеску эмоций в самый неподходящий момент. Худой мир здесь может сыграть роковую роль и привести к разрыву, тогда как добрая ссора, напротив – способна изменить ситуацию к лучшему. Если точка кипения еще не достигнута и холодный рассудок пока не изменил градус, лучше поругаться, чем промолчать, но важно не перейти границ. Иначе каждый партнер обидится, считая, свое мнение единственно правильным.
По словам Айны Громовой, в таком случае у второй половины пропадет желание выслушать другую сторону, и она замкнется в себе. Исход подобных дебатов один – нежелание услышать друг друга и, как следствие, взаимное охлаждение.
Начинать разговор лучше всего в более или менее спокойном состоянии, чтобы ненароком не ухудшить положение. Ведь знания об уязвимых местах и слабостях партнера в запале ссоры можно неправильно использовать. "В близких отношениях люди открываются друг другу, доверяют, – отмечает психотерапевт. – Во время конфликта легко нечаянно ударить по больному, тем самым лишившись доверия навсегда. Есть стандартные правила, которые говорят, что необходимо обсуждать именно проблему, а не переходить на личности. Часто совершают эту ошибку те, у кого чаша терпения переполнена и накопилось большое количество претензий к своей половине. В момент бурных выяснений отношений, когда невозможно полностью владеть своими эмоциями и можно сказать лишнее, лучше взять паузу и побыть одному, успокоиться и сформулировать, что ты хочешь сказать".
Важно помнить о конструктивности диалога, каким бы горячим он не был. По мнению психологов, конструктивность спора заключается в понимании, что противоположная точка зрения может кардинально отличаться от своей собственной. "Есть интересный пример, - рассказывает Громова. – В Стэнфордском университете тысяче респондентов показывали белый лист с красной точкой в центре. В результате эксперимента было получено огромное количество разных ответов. Кто-то видел каплю крови, кто-то флаг Японии, кто проводил ассоциации с поговоркой "один в поле не воин", а кто-то говорил, что это просто красная точка. Исследование показало, насколько субъективно мы все смотрим на абсолютно стандартные ситуации".
Понимая, что партнер не должен видеть проблему точно так же, как и вы, нужно привести ему аргументы, которые помогут взглянуть на ситуацию несколько иначе. Именно такие конфликты, как правило, служат хорошей основой отношений и укрепляют брак. С помощью конструктивных споров можно повернуть ситуацию в свою пользу и найти компромисс, который, так или иначе, устроит обоих участников дискуссии. Айна Громова утверждает, что в таких парах очень быстро вырабатываются здоровые стереотипы. Их чувства прочнее, ярче и долговечнее.
Иногда лучше говорить, чем молчать. Если хочется долгих отношений с любимым, близким человеком выход один – разговаривать. Индивидуальные накопления в браке хороши только финансовые, эмоциональные же, какими бы они ни были, лучше разделить с партнером. Ничего, если разговор перерастет в ссору. Главное, не воспринимать ее как конец света, и вовремя призывать на помощь здравый смысл. Рожденная в споре истина поможет укрепить чувства, а также сохранить мир и гармонию в семье надолго.
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