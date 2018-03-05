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Lifestyle

Как укрепить отношения с помощью ссор

Фото: GLOBAL LOOK press
Милые бранятся, только тешатся. Так говорят о любой скандальной чете. Да и менее эмоциональная пара вряд ли может прожить без жарких споров. Недавние исследования ученых выявили, что отношения, подкрепленные конструктивными ссорами, более долговечны. Как ни парадоксально это звучит, но любители поругаться вдвое счастливее тех, кто все держит в себе. Слова британских ученых нашли подтверждение и у экспертов, к которым за комментариями обратились Dni.Ru.     
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По мнению врача-психотерапевта Айны Громовой, конструктивные ссоры действительно влияют на продолжительность отношений. "Если люди замыкаются в себе, стена взаимного непонимания растет. Особенно, когда один партнер настроен разговаривать и меняться, а другой нет – это непременно приведет к нервозу. Поэтому конфликт является способом изменить ситуацию. К сожалению, мы неправильно воспринимаем конфликты и боимся отстаивать свою позицию, замалчивая недовольство и неудовлетворение. Это оборачивается соматическими осложнениями, так как переживания мы проецируем на свое тело, получая психосоматические заболевания. При этом проблема остается нерешенной", – говорит она.

Любая бытовая или личная проблема, как правило, с невероятной скоростью вырастает в большую обиду и способна довести до отчаяния даже очень стойкого человека. В конечном итоге, это приводит к обострению отношений и выплеску эмоций в самый неподходящий момент. Худой мир здесь может сыграть роковую роль и привести к разрыву, тогда как добрая ссора, напротив – способна изменить ситуацию к лучшему. Если точка кипения еще не достигнута и холодный рассудок пока не изменил градус, лучше поругаться, чем промолчать, но важно не перейти границ. Иначе каждый партнер обидится, считая, свое мнение единственно правильным.

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksiy Maksymenko

По словам Айны Громовой, в таком случае у второй половины пропадет желание выслушать другую сторону, и она замкнется в себе. Исход подобных дебатов один – нежелание услышать друг друга и, как следствие, взаимное охлаждение.

Начинать разговор лучше всего в более или менее спокойном состоянии, чтобы ненароком не ухудшить положение. Ведь знания об уязвимых местах и слабостях партнера в запале ссоры можно неправильно использовать. "В близких отношениях люди открываются друг другу, доверяют, – отмечает психотерапевт. – Во время конфликта легко нечаянно ударить по больному, тем самым лишившись доверия навсегда. Есть стандартные правила, которые говорят, что необходимо обсуждать именно проблему, а не переходить на личности. Часто совершают эту ошибку те, у кого чаша терпения переполнена и накопилось большое количество претензий к своей половине. В момент бурных выяснений отношений, когда невозможно полностью владеть своими эмоциями и можно сказать лишнее, лучше взять паузу и побыть одному, успокоиться и сформулировать, что ты хочешь сказать".

Важно помнить о конструктивности диалога, каким бы горячим он не был. По мнению психологов, конструктивность спора заключается в понимании, что противоположная точка зрения может кардинально отличаться от своей собственной. "Есть интересный пример, - рассказывает Громова. – В Стэнфордском университете тысяче респондентов показывали белый лист с красной точкой в центре. В результате эксперимента было получено огромное количество разных ответов. Кто-то видел каплю крови, кто-то флаг Японии, кто проводил ассоциации с поговоркой "один в поле не воин", а кто-то говорил, что это просто красная точка. Исследование показало, насколько субъективно мы все смотрим на абсолютно стандартные ситуации".

Фото: GLOBAL LOOK press/Rudolf

Понимая, что партнер не должен видеть проблему точно так же, как и вы, нужно привести ему аргументы, которые помогут взглянуть на ситуацию несколько иначе. Именно такие конфликты, как правило, служат хорошей основой отношений и укрепляют брак. С помощью конструктивных споров можно повернуть ситуацию в свою пользу и найти компромисс, который, так или иначе, устроит обоих участников дискуссии. Айна Громова утверждает, что в таких парах очень быстро вырабатываются здоровые стереотипы. Их чувства прочнее, ярче и долговечнее.

Иногда лучше говорить, чем молчать. Если хочется долгих отношений с любимым, близким человеком выход один – разговаривать. Индивидуальные накопления в браке хороши только финансовые, эмоциональные же, какими бы они ни были, лучше разделить с партнером. Ничего, если разговор перерастет в ссору. Главное, не воспринимать ее как конец света, и вовремя призывать на помощь здравый смысл. Рожденная в споре истина поможет укрепить чувства, а также сохранить мир и гармонию в семье надолго. 

5 марта 2018, 15:06

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